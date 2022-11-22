«За Месси очень тревожно. Был не похож на себя». Футбольный мир изумлён провалом Аргентины

22 ноября — день первой сенсации на чемпионате мира в Катаре. Сборная Аргентины, приехавшая на турнир в статусе лучшей команды Южной Америки, уступила Саудовской Аравии (1:2).

Что же пишут в Аргентине и мировых СМИ после шокирующего результата?

Журналист Ole Диего Масиас отметил невзрачную игру аргентинских футболистов.

— Настоящий удар. Нас прижали к стенке. Этот результат останется в памяти на долгое время. Хотя на самом деле важнее другое. Отсутствие реакции, связной игры, прессинга, солидности в обороне — всё это сопровождало действия сборной Аргентины. Наша команда начала чемпионат наихудшим образом. Ни Месси, ни Ди Мария так и не нашли своего места на поле. До старта второй половины встречи результат давал нам душевное спокойствие, а потом пошла целая серия ошибок. Во время пропущенных голов игроки не успевали, проигрывали единоборства.

Соперник играл грубо, постоянно симулировал, но при этом подготовил план таким образом, чтобы не отклоняться от него даже при счёте 0:1. Они выдвинули заднюю линию вперёд, а наши футболисты регулярно попадали в ловушку. Аргентина проиграла якобы самому слабому сопернику в группе, теперь права на ошибку нет».

Мариано Дайан из того же Ole назвал поражение одним из величайших сюрпризов в истории.

— Неожиданный результат. Одно из худших поражений нашей сборной на чемпионатах мира. Наверное, с ним может соперничать только игра с Камеруном на ЧМ-1990. Один из величайших сюрпризов в истории. Перед чемпионатом мира у нас была команда с опытным тренерским штабом, с поставленной игрой. Теперь ей необходимо играть на пределе возможностей и без права на ошибку».

Журналист Ole Эрнан Клаус отметил, как изменилась игра сборной Аргентины после перерыва. В худшую сторону, разумеется.

— Никто не мог себе представить такое, даже при худшем сценарии. После первого тайма сложилось ощущение, что наши футболисты задремали, а соперник заботливо уложил их спать и накрыл одеялом. Месси забил, но после перерыва не знал, как изменить лицо сборной, в составе которой немало новичков чемпионата мира. Лео нужна команда, однако после перерыва взаимопонимание было на низком уровне.

После второго пропущенного мяча Месси пытался взбодрить товарищей. Он искал мяч, менял позицию, возвращался назад, злился. Но ему так и не удалось очаровать всех магическими способностями своей левой ноги. Очень тяжёлый удар для капитана, для сборной, для всех тех, кто мечтает о победе Лео на чемпионате мира. Кошмар продолжается».

Футболисты Саудовской Аравии Фото: Julian Finney/Getty Images

Испанская Marca сделала акцент на игре Месси. Издание предполагает, что у звёздного игрока есть проблемы с физическим состоянием.

— Надежды Аргентины умерли с финальным свистком, хотя словенский арбитр продлил игру почти на четверть часа. Да, почти на 15 минут. Первый матч игрового дня затянулся до тошноты, но на помощь не пришёл даже Месси. После перерыва Аргентина не выглядела командой, приехавшей на чемпионат мира за победой. Огромное давление превратилось в колоссальный удар. Впрочем, история утверждает, что выиграть турнир можно даже после поражения в первом матче.

Очень тревожно за Месси. Лео в этом матче был не похож сам на себя, за исключением нескольких эпизодов в первом тайме. Он оказался не в состоянии повести за собой команду после того, как она провалила старт второй половины. Аргентина нуждалась в изменении рисунка на поле, но Месси не смог внести перелом. Возможно, у него есть какие-то проблемы, о которых нам пока неизвестно».

Лионель Месси Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

AP охарактеризовала матч как один из самых больших сюрпризов чемпионатов мира.

— Один из самых больших сюрпризов в истории чемпионата мира. Ошеломлённый Месси наблюдал, как фанаты в зелёных одеждах праздновали голы на трибунах, не веря своему счастью. После финального свистка Месси пожал руку главному тренеру соперника, а затем встал около центрального круга, уперев руки в бока. Как часто мы видели такую сцену».

Daily Mail считает, что результат прошедшего матча будут вспоминать в течение ближайших десятилетий.

— Месси потребовалось всего 10 минут, чтобы дать многочисленным болельщикам то, что они хотели. Лео забил гол и, казалось, написал первую страницу красивой сказки. По крайней мере, мы так думали. Через пару часов после этого Лео стоял, уперев руки в бока, едва понимая, что произошло. Об этом результате будут вспоминать в последующие десятилетия. Будет ли этот чемпионат мира турниром Аргентины? Никогда не говори никогда, но пока ощущение, что у Месси несбыточные мечты».

Французское издание L’Equipe сравнило поражение Аргентины с мощной пощёчиной.

— Кто мог предвидеть такое развитие событий? Аргентина со своей впечатляющей серией без поражений вышла на поле против скромной Саудовской Аравии. А в итоге соперник команды Месси совершил настоящий футбольный подвиг. Спустя 32 года Аргентина получила новую пощёчину в стартовом матче на чемпионате мира. В 1990 году южноамериканская сборная дошла до финала, и наверняка кто-то из болельщиков вспомнит об этом факте.