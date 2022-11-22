Самый нелепый промах турнира! Дания разочаровала в первом матче ЧМ

Первые минуты матча Дании с Тунисом заставили подумать о… Станиславе Черчесове. Самый яркий момент начала этой игры: центрхав «Ференцвароша» Аисса Лайдуни летит в сумасшедший подкат против Кристиана Эриксена. Лидеру датчан повезло, что тунисец попал в мяч, а не в ногу. В противном случае чемпионат мира мог завершиться для Эриксена быстрее, чем закончился Евро-2020. Выбив мяч в аут, Лайдуни вскочил на ноги от переполнявших его эмоций и стал заводить трибуны. Вот так заряжены на игру были игроки сборной Туниса. К слову, в команде Черчесова этот полузащитник – одна из ключевых фигур.

Сборная Дании казалась фаворитом в этой паре, так как вышла на топ-уровень под руководством Каспера Юльманна. Но Тунис играл с полуфиналистом Евро-2020 на равных. Две схемы 3-4-2-1 наложились друг на друга, и поначалу было много сумбура из-за чрезмерного желания футболистов проявить себя на чемпионате мира. Зато игра шла с хорошей интенсивностью. Датчане побольше владели мячом, сделали акцент на правый фланг Расмуса Кристенсена (он, к слову, заработал жёлтую карточку за фол на Лайдуни) и выигрывали первое касание на стандартах. Вот только скидки не получались. Тунисцы всякий раз выносили мяч из штрафной.

Тем не менее более опасные моменты создавала сборная Туниса. Центрфорвард Иссам Жебали дважды выходил один на один. В первом случае забил, но гол справедливо отменили из-за офсайда, а во втором голкипер Каспер Шмейхель совершил, возможно, лучший сейв ЧМ. Как он вытащил мяч, который подсекал Жебали – невозможно объяснить! Пусть Каспер уже не тот, что был на пике карьеры в «Лестере», он по-прежнему способен на великие дела.

Датчане не пропустили, а самой большой неприятностью в первом тайме стала для них травма Томаса Дилейни.

После перерыва первый опасный момент тоже создала сборная Туниса. И опять в центре внимания оказался Лайдуни, который чаще всех встречался с мячом в составе своей команды. Аисса сыграл в стенку с Жебали (к слову, этот форвард выступает в Дании за «Оденсе») и убегал один на один. Однако в последний момент центрхава накрыли. Черчесов здорово подготовил Лайдуни к чемпионату мира, но скорость, к сожалению, тренер дать не может – это от природы.

Только потом датчане завладели преимуществом, стали переигрывать соперника на флангах, что вообще считается сильной стороны команды при Юльманне. Эриксен опустился с позиции инсайда глубже в центр – на место ушедшего с поля Дилейни. На 55-й минуте сборная Дании забила, но судьи зафиксировали положение вне игры. Сегодня – международный день отмены голов из-за офсайда. Но что поделаешь, если команды действительно посылают мяч в сетку с нарушением правил?

А в середине второго тайма только чудо спасло тунисцев от пропущенного гола. Начался эпизод с рывка Эриксена из глубины с позиции центрхава и мощного удара полузащитника «Манчестер Юнайтед» из-за штрафной – суперсейв сделал голкипер Аймен Дамен. После этого датчане подали угловой, и нападающий Андреас Корнелиус, пробивая головой в падении менее чем с метра, умудрился попасть в штангу. Это пока точно самый невероятный промах ЧМ-2022.

И, пожалуй, последний реальный шанс команды Юльманна забить. Тунисцы даже превзошли датчан по ударам – 13:11 (но в створ – 1:5). Правда, в компенсированное время судья после подсказки VAR проверял эпизод с попаданием мяча в руку защитнику сборной Туниса, однако поставить пенальти в ситуации 50 на 50 не рискнул. Так случилась первая нулевая ничья на ЧМ-2022. Во втором туре Дания сыграет с Францией, а Тунис – с Австралией.