«Манчестер Юнайтед» всё-таки это сделал. Подробности скандального ухода Роналду из клуба

«Манчестер Юнайтед» разорвал контракт с Криштиану Роналду по взаимному согласию сторон. Вечером вторника клуб выступил с официальным заявлением и поблагодарил 37-летнего форварда за проведённое время в команде.

«Манчестер Юнайтед» заявление о расторжении контракта с Криштиану Роналду «Клуб благодарит Криштиану за огромный вклад во время выступлений на «Олд Траффорд». Все работники «Манчестер Юнайтед» сосредоточены на прогрессе команды под руководством Эрика тен Хага и совместной работе для достижения успехов».

Почему «Манчестер Юнайтед» разорвал контракт с Криштиану Роналду

Додумывать здесь не приходится. Расторжение контракта с Криштиану Роналду – этот ответ руководства «Манчестер Юнайтед» на сенсационное интервью португальца. «Красным дьяволам» предстоял выбор между 37-летним форвардом и главным тренером Эриком тен Хагом. И выбор оказался очевидным.

Криштиану не был важным игроком для «Манчестер Юнайтед» в первой части сезона-2022/2023. По сравнению с прошлым розыгрышем, игровое время Роналду упало – в этом сезоне он сыграл 16 матчей, забил три гола и сделал две результативные передачи. Криштиану сыграл в старте в шести играх Лиги Европы, а в английской Премьер-лиге появился с первых минут четыре раза из 12.

«После переговоров с «Ман Юнайтед» мы договорились досрочно прекратить действие контракта. Я люблю «МЮ» и люблю фанатов – это никогда не изменится. В то же время я чувствую, что пришло время мне искать новый вызов. Я желаю команде всяческих успехов во второй части сезона и в будущем», – приводит слова Криштиану Роналду журналист The Telegraph Мэтт Лоу.

Криштиану Роналду Фото: Naomi Baker/Getty Images

Где Криштиану Роналду продолжит карьеру?

У Криштиану есть предложения от нескольких команд. По информации журналиста Николо Скиры, Роналду может перебраться в клуб МЛС или Саудовской Аравии. Там ему готовы платить большие деньги, но португалец хочет остаться в Европе, чтобы играть в Лиге чемпионов. Согласно последним слухам, удовлетворить свои потребности Криштиану может в «Реале» и «Челси». Мадридский клуб, вероятно, будет искать замену травмированному Кариму Бензема и обратит внимание на Роналду. Что касается «Челси», то Саймон Маллок из The Mirror сообщал, что синие готовы подписать форварда после его расторжения контракта с «Ман Юнайтед».

Но всё покажет чемпионат мира в Катаре – там Роналду надо доказать, что он всё ещё в форме и готов усилить любой топ-клуб. Но нельзя исключать, что «Манчестер Юнайтед» был последней командой Криштиану. В своём скандальном интервью он заявил, что закончит карьеру, если сборная Португалии выиграет чемпионат мира.

Верите в такой итог?