Стадионы чемпионата мира заполняются на 110%? Вот почему так происходит

Посещаемость чемпионата мира в Катаре – одна из главных загадок. Каким-то образом по официальной версии на матчи приходит больше человек, чем вмещает стадион. Можно было бы считать, что произошла какая-то ошибка в подсчётах, но эта неразбериха случается на разных стадионах и явно имеет системную проблему.

Катар – Эквадор – 0:2. Посещаемость – 67 372 (вместимость арены: 60 000)

Англия – Иран – 6:2. Посещаемость – 45 334 (вместимость арены: 40 000)

Сенегал – Нидерланды – 0:2. Посещаемость – 41 721 (вместимость арены: 40 000)

США – Уэльс – 1:1. Посещаемость: 43 418 (вместимость арены: 40 000)

Самое удивительное, что заполняемость трибун свыше 100% каким-то образом сочетается со свободными местами на стадионах. Корреспонденты «Чемпионата» в Катаре фиксируют, что пустые места на секторах всё-таки есть. И их много. Так что же происходит?

Табло на матче Аргентина — Саудовская Аравия Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Мы обратились за разъяснениями в ФИФА. И там объяснили, что фактическая вместимость стадионов вовсе не такая, как все думали. Даже официальные сайты ЧМ-2022 указывали ошибочные цифры. Как объяснили «Чемпионату», есть требования ФИФА по минимальной вместимости – 40, 60 и 80 тысяч. «Окончательная пропускная способность в режиме события подтверждается после принятия всех оперативных мер», – заявили «Чемпионату» в ФИФА.

Вместе с этим «Чемпионату» предоставили ту саму реальную вместимость стадионов:

«Лусаил» – 88 966

«Эль-Байт» – 68 895

«Халифа» – 45 857

«Ахмед бин Али» – 45 032

«Эдьюкейшн Сити» – 44 667

«Эль-Тумама» – 44 400

«Эль-Джануб» – 44 325

«974» – 44 089.

«Чемпионат» попросил уточнить, когда стала понятна вместимость стадионов, но на этот вопрос нам на момент публикации статьи так и не ответили. Судя по всему, продажа билетов велась из учёта реальной вместимости арен. Просто сообщить, сколько вмещают стадионы, решили лишь на третий день турнира.