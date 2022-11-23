Трансляции четвёртого дня чемпионата мира. Где смотреть, кто показывает матчи, кто играет

Свой путь на турнире начинает ещё один финалист прошлого чемпионата мира, а также чемпионы 2010 и 2014 годов.

Чемпионат мира по футболу 2022 года продолжает набирать обороты. Вчера случилась главная сенсация турнира – Аргентина проиграла Саудовской Аравии — 1:2. Два матча — Польша – Мексика и Дания – Тунис — закончились без голов. А Франция вечером разгромила Австралию – 4:1.

В четвертый же игровой день на турнире стартуют сразу несколько топ-сборных, бывших чемпионов и финалистов. Чтобы разобраться во всём этом великолепии и не потеряться в круговороте футбола, представляем гайд по предстоящим встречам: расписание, прогнозы, трансляции.

Марокко – Хорватия на ЧМ-2022: где пройдёт матч, время начала, где смотреть прямую трансляцию, прогноз

Финалист ЧМ-2018 против одной из ярчайших сборных Африки – отличный разогрев, согласитесь? Команда Златко Далича частично сохранила костяк с прошлого турнира, но лидеры постарели – а некоторые вроде Модрича, Перишича, Виды и Ловрена, скорее всего, приехали на свой последний чемпионат мира. Однако в заявке полно новых молодых имён: защитники Гвардиол, Сутало и Станишич, а также хавбеки Сучич, Майер и Якич. Сплав опыта и молодости, не иначе.

Сборная Хорватии на тренировке в Катаре Фото: Goran StanzlPixsell/Getty Images

О марокканцах мы знаем меньше. На ЧМ в России эта сборная тоже играла, да и по именам звучит не слабо – голкипер Боно, защитники Хакими и Мазрауи, опорник Амрабат, вингер Зиеш и форвард Эн-Несири. Но на фоне топовой Хорватии эти ребята выглядят андердогами: на их победу букмекеры дают коэффициент 3.9, тогда как успех хорватов оценивают в 2.1.

Германия – Япония на ЧМ-2022: где пройдёт матч, время начала, где смотреть прямую трансляцию, прогноз

Одна из центральных игр дня с участием чемпионов мира 2014 года. Сборная Германии провалилась на турнире в России – тогда команда Йоахима Лёва не вышла из группы (кстати, впервые в истории). Теперь с немцами работает его помощник – Ханс-Дитер Флик. Состав как всегда топовый, здесь сплошь звёзды мирового футбола: от Нойера и Рюдигера с Мусиалой до Мюллера и Зане с Гюндоганом.

Сборная Германии на тренировке в Катаре Фото: Alexander Hassenstein/Getty Images

Японская сборная хоть и не такая распиаренная, но, в отличие от немцев, в 2018 году из группы вышла. Команда сохранила лидеров вроде Нагатомо (да, он ещё играет!), Сакаи, Йосиды и других, но привезла и новеньких: Томиясу, Танаку, Кубо и Минамино. При этом по понятным причинам японцы не считаются фаворитами – в их победу букмекеры «верят» с коэффициентом 7.1, а сопернику дают скромные 1.45. При этом надо помнить, что четыре года назад Германия уже споткнулась об азиатскую сборную – тогда в плей-офф турнира действующих чемпионов мира не пустила Южная Корея (2:0).

Испания – Коста-Рика на ЧМ-2022: где пройдёт матч, время начала, где смотреть прямую трансляцию, прогноз

Ещё одна пара, с которой, на первый взгляд, всё понятно. Есть хоть и в разобранном состоянии, но чемпион-2010 – а есть приятная Коста-Рика: команда совсем не топовая, но регулярно попадающая на ЧМ. С испанцами всё сложно: состав вроде бы собран из лучших, но в Катар не поехали, например, Серхио Рамос и Давид де Хеа. А главный тренер Луис Энрике в качестве психологической разгрузки будет вести стримы прямо во время турнира. Вау!

Сборная Испании на тренировке в Катаре Фото: Christopher Lee/Getty Images

И если с россыпью испанских звёзд более-менее всё ясно, то хедлайнером костариканцев по-прежнему остается вратарь Навас. Хотя на турнир приехали известные в прошлом Овьедо и Кэмпбелл, а также перспективный вингер Беннетте. В сборную из Центральной Америки букмекеры не верят совсем – на её успех дают сумасшедший коэффициент – 22. С испанцами прозаичнее – крошечные 1.16.

Бельгия – Канада на ЧМ-2022: где пройдёт матч, время начала, где смотреть прямую трансляцию, прогноз

Наверное, самая многообещающая пара дня. Во-первых, потому что это последний шанс «золотого» бельгийского поколения взять международный трофей. Во-вторых, потому что канадцы попали на ЧМ впервые за 36 лет: до того на турнир у они приезжали в 1986-м. Вот и получается, что, с одной стороны – топовые и выигравшие на клубном уровне абсолютно всё футболисты сборной Бельгии, а с другой – голодные до чемпионатов мира канадцы.

Сборная Бельгии на тренировке в Катаре Фото: Vincent Kalut/Getty Images

Лукаку против Дэвида, Де Брёйне против Дэвиса – эти и другие личные противостояния завершат четвёртый игровой день. Естественно, шансы Бельгии на победу букмекеры оценивают выше – с коэффициентом 1.5, а вот триумф канадцев будет считаться сенсацией (6.5).