ЧМ-2022 идёт несколько дней, а сборные ещё могут заявлять новых игроков. Как это работает?

Чемпионат мира в Катаре уже начался, а некоторые сборные по-прежнему корректируют составы и дозаявляют новых футболистов. Хотя каждая национальная команда должна была подать окончательную заявку ещё до 14 ноября. Как же работает правило замен игроков на ЧМ-2022?

Регламент простой и логичный. Изначально каждая сборная могла внести в окончательный состав от 23 до 26 футболистов, включая как минимум трёх вратарей. Заявку расширили по сравнению с предыдущими чемпионатами мира из-за пандемии коронавируса. Однако в случае серьёзной травмы или болезни игрока разрешается заменить его другим футболистом. Количество таких замен не ограничивается, но выпавший из заявки игрок не может в неё вернуться. Отметим, что травму или болезнь должен подтвердить не только врач сборной, но ещё и главный врач ФИФА – лишь в этом случае допускается корректировка в списке.

К слову, в окончательную заявку из 23-26 футболистов могли попасть только те игроки, которые были внесены в предварительный состав. Его отправляли в ФИФА до 21 октября, и он включал в себя 55 человек. А вот вместо травмированных футболистов не запрещено дозаявлять даже тех игроков, которые не находились в расширенном списке.

Сборная Франции имела возможность поменять повредившего бедро Карима Бензема на другого нападающего. Во французских СМИ даже появлялись имена кандидатов, которых рассматривал Дидье Дешам – это Антони Марсьяль («Манчестер Юнайтед»), Виссам Бен-Йеддер («Монако») и Мусса Диаби («Байер»). Но, подумав, главный тренер «трёхцветных» решил никого не вызывать в Катар дополнительно – людей у действующих чемпионов мира и без того хватает.

Впрочем, ранее Дешам воспользовался правилом, разрешающим дозаявлять новых футболистов. Выбывших из-за травм защитника Преснела Кимпембе и форварда Кристофера Нкунку заменили, соответственно, Аксель Дисаси и Рандаль Коло Муани. Тренеры других сборных тоже корректировали окончательные заявки.

Сборная Сенегала осталась без травмированного Садио Мане – вместо лидера команды в состав внесли Муссу Н’Диайе. У Испании Хосе Гайя уступил место в заявке Алексу Бальде. Польша поменяла голкипера Бартоломея Дронговского на Камила Грабару. Из сборной Японии уехал Юта Накаяма, а добавился в состав Сюто Матино. У Марокко получил повреждение Амин Арит – срочно довызывали Анасса Зарури. В заявке австралийцев Мартина Бойла заменил Марко Тилио. Сборная Аргентины и вовсе осталась без двоих игроков: чемпионат мира закончился, не начавшись, для Николаса Гонсалеса и Хоакина Корреа. Появились в составе «альбиселесте» Анхель Корреа с Тьяго Альмадой.

Курьёзная история в сборной Бельгии. Защитник Джейсон Денайер, выступающий за «Шабаб Аль-Ахли», был дополнительно приглашён в национальную команду как возможная замена Яну Вертонгену. Однако Денайер и сам травмировался, так что этот вариант отпал.

Впрочем, менять игроков по ходу всего ЧМ-2022 не получится. Согласно регламенту, последние правки в состав каждая сборная может вносить не позднее, чем за 24 часа до своего первого матча на турнире. Это значит, что возможность скорректировать состав теперь имеют только Швейцария, Камерун, Уругвай, Южная Корея, Португалия, Гана, Бразилия и Сербия, которые проводят стартовые матчи в четверг, 24 ноября. Исключение сделано лишь для вратарей – их должно быть не менее трёх в заявке вплоть до финала.