Фаворит ЧМ-2022 здорово рискует пролететь мимо плей-офф. Расклады на выход из групп

22 ноября на чемпионате мира в Катаре состоялись ещё четыре встречи. По их итогам первые единички в графе «матчи» появились у команд групп C и D. Изучаем расклады в этих квартетах.

Группа С

Вряд ли кто-то ещё день назад мог предположить, что после 1-го тура Аргентина окажется на последней строчке, а Саудовская Аравия — на первой. Сейчас азиатская команда лидирует не только по набранным очкам, но и по забитым мячам.

Кстати, сразу после матча аргентинское издание Ole изучало возможность выхода в плей-офф с четырьмя очками. Именно так было на ЧМ-2018 — Аргентина уступила Хорватии, победила Нигерию и сыграла вничью с Исландией. В итоге южноамериканская сборная вышла в 1/8 финала как раз с четырьмя очками.

ЧМ-2022. Группа C. Положение команд после первого круга

Пока очень сложно сказать, кто же окажется в плей-офф из этой группы. В теории аргентинцам может и не хватить четырёх очков. К примеру, если они сыграют вничью с мексиканцами и победят поляков, мексиканцы одолеют саудовцев, а те справятся с поляками. Тогда получится, что у азиатской команды будет шесть очков, у латиноамериканской — пять, а у победителя Копа Америка — четыре. А вот если Аргентина обыграет и Мексику, и Польшу, то гарантированно получит место в 1/8 финала.

26 ноября

13:00. Польша — Саудовская Аравия

22:00. Аргентина — Мексика.



30 ноября

22:00. Польша – Аргентина

22:00. Саудовская Аравия — Мексика.

Группа D

Идеальный расклад для действующих чемпионов мира. Сборная Франции уверенно разгромила Австралию и возглавила группу. Если в следующем туре команда Дидье Дешама обыграет датчан, то обеспечит себе выход в 1/8 финала. При таком варианте не исключено, что для определения второго участника плей-офф придётся считать разность забитых и пропущенных мячей.

ЧМ-2022. Группа D. Положение команд после первого круга

Дания находится в не самом простом положении, однако она выйдет на второй матч в группе, зная результат другой встречи. Если Тунис справится с Австралией, то ситуация для скандинавов заметно осложнится. Есть ещё один любопытный вариант. Если во 2-м туре победят Тунис и Дания, то действующие чемпионы миры окажутся на третьей строчке в таблице.

26 ноября

13:00. Тунис — Австралия

19:00. Франция — Дания.



30 ноября

18:00. Тунис — Франция

18:00. Австралия — Дания.