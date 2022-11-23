На чемпионате мира в Катаре появилась своя Никольская. Но от России есть выгодное отличие

На чемпионате мира в России всем запомнилась одна улица, название которой стало в итоге символом турнира. Призыв «все на Никольскую» превратился со временем в своеобразный фразеологизм, значение которого объясняется воспоминанием любого болельщика: отправиться что-то шумно праздновать.

Популярность Никольской легко объяснима: там была максимальная концентрация единства и ощущения нескончаемого праздника. В наличие чего-то подобного в Катаре верилось слабо, потому что перед стартом турнира обсуждалось множество ограничений, среди которых было что-то и про запрет на сбор шумными компаниями. Сюда же добавлялись запрет на алкоголь, курение в общественных местах и прочие «нельзя», убивающие веру в шумный праздник.

Что получилось в итоге?

Праздник случился! И организовали его болельщики из Саудовской Аравии, Туниса и Марокко, показав, что никаких запретов на радость в Катаре нет (и не только на неё).

Арабская Никольская

Болельщики к вечеру третьего дня чемпионата мира собрались в исторической части города – на базаре Souq Waqif (Сук Вакиф). Там существовал рынок ещё тогда, когда Доха была бедуинской деревней, окружённой пустыней с одной стороны и заливом – другой. Постепенно торговля там пришла в упадок, а в начале 2000-х базар почти полностью был уничтожен пожаром. В 2006 году власти Катара решили его реконструировать, хотя в данном случае это означало скорее построить с нуля. В итоге получился колоритный квартал-новодел, неотличимый от подобных мест с многовековой историей. В узких улочках внутреннего рынка можно потеряться: там целый мини-лабиринт из небольших лавок, в которых можно найти всё – даже живых петухов и попугаев.

Там же есть много кафе и ресторанов с арабской кухней. На их террасах дымно и пряно: люди пьют кофе с кардамоном и курят кальян, который здесь, по всем ощущениям, неотъемлемая часть культуры.

Танцы в Дохе

Саудовцы (да, правильно говорить именно так, а не саудиты, если речь идёт о гражданах страны) праздновали победу над Аргентиной весь день: сначала у стадиона, потом в фан-зоне, следом – перебрались на Сук Вакиф и продолжили уже там. Их было так много, что казалось, будто мы в Эр-Рияде, а не Дохе: они шли и шли, шли и шли навстречу, размахивая большими зелёными флагами.

С другой стороны площади танцевали болельщики Туниса, но они были не так активны на фоне саудовцев: видимо, к вечеру уже немного подустали – у них тоже выдался эмоциональный день.

Самое интересное началось на центральной улице, которая проходит у входов на базар. Болельщики из Марокко, Туниса, Саудовской Аравии и Катара большими группами танцевали и пели, вызывая друг друга на баттлы. Кто-то даже распылил баллончик с какой-то ароматической пеной, чтобы добавить атмосферы (получилось сомнительно).

К половине одиннадцатого саудовцы разошлись ещё сильнее – в дело пошли мощные сабвуферы! Еще и с цветомузыкой. Болельщики, окружив колонку, танцевали в кругу под арабские мотивы, а потом один из собравшихся закинул её на плечо и пошел танцевать вместе с ней.

Были там и бразильцы, но на фоне мощного наплыва болельщиков из Саудовской Аравии, у которых вчера был большой праздник, выглядели они довольно одиноко.

Но были такие ребята!

Болельщики Хорватии Фото: Полина Куимова, «Чемпионат»

Даже несмотря на отсутствие главных весельчаков каждого чемпионата мира – бразильцев и аргентинцев, – это вечер всколыхнул давно забытые чувства. Единства, праздника, наслаждения атмосферой и тем фактом, что ты находишься на чемпионате мира. Ну, и главное, что показал этот вечер – для веселья, подобного Никольской, необязательно нужен алкоголь.