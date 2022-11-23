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ЧМ-2022 в Катаре: футболист Саудовской Аравии провоцировал Лионеля Месси, что он ему сказал, подробности

За Месси пришлось вступаться партнёрам. Какими словами его провоцировали саудовцы?
Кирилл Закатченко
За Месси пришлось вступаться партнёрам
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Первый конфликт ЧМ-2022 с участием звёздного аргентинца.

Уже все в курсе, но мы напомним. Сборная Аргентины неудачно стартовала на чемпионате мира в Катаре. Впервые с 1990 года южноамериканская команда потерпела поражение в первом матче на турнире. Тогда аргентины уступили Камеруну (0:1), а теперь не справились с Саудовской Аравией (1:2).

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Капитан Аргентины Лионель Месси реализовал пенальти в начале матча — тогда казалось, что у соперника нет никаких шансов. Его гол – исторический, он забил на четвертом ЧМ в карьере. Но всё изменилось в течение пяти минут на старте второй половины. Саудовцы дважды пробили вратаря Эмилиано Мартинеса и вышли вперёд. Сразу после второго гола защитник номинальных гостей Али Аль-Булайхи побежал к центральному кругу, где располагался Месси.

Саудовец хлопнул звёздного игрока по спине, а потом что-то сказал ему в лицо. Первоначально Месси выглядел озадаченным, но провокационный поступок соперника его не смутил. Лео сохранил спокойствие, а потом просто улыбнулся в ответ. А вот партнёры Месси по сборной точно не оценили перформанс Аль-Булайхи. Алехандро Гомес и Лаутаро Мартинес побежали разбираться с соперником, и на поле возникла небольшая стычка. Месси в это время пытался завести остальную команду и устанавливал мяч в центре поля.

Аргентина — Саудовская Аравия

Аргентина — Саудовская Аравия

Фото: Кадр из трансляции

Аргентина — Саудовская Аравия

Аргентина — Саудовская Аравия

Фото: Кадр из трансляции

Аргентина — Саудовская Аравия

Аргентина — Саудовская Аравия

Фото: Кадр из трансляции

После матча журналисты задали вопрос Аль-Булайхи насчёт его поступка. Футболист сборной Саудовской Аравии ответил следующее: «Я сказал ему: «Ты не выиграешь, ты не выиграешь!». Слова футболиста оказались пророческими, ведь Аргентина действительно стартовала с поражения. Сам Месси, кстати, после перерыва сыграл не так, как от него ждали многие.

Аль-Булайхи 33 года. Всю карьеру он, разумеется, провёл на родине. С 2017 года представляет клуб «Аль-Хиляль». За сборную отыграл 37 матчей и приехал на свой второй чемпионат мира. Четыре года назад Али просидел в запасе игру с Россией (0:5), а потом провёл все 90 минут с Уругваем (0:1). В заключительном матче с Египтом (2:1) участия не принимал.

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