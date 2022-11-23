У Роналду появился идеальный вариант продолжения карьеры. Соглашаться нужно прямо сейчас

Криштиану уже не нужен топ-клубам Европы. В таких обстоятельствах лучше всего ехать в Саудовскую Аравию и зарабатывать сотни миллионов.

«Манчестер Юнайтед» объявил о расторжении контракта с форвардом Криштиану Роналду. Ожидаемый поворот событий после скандального интервью португальца, в котором он раскритиковал главного тренера Эрика тен Хага и организацию «МЮ» в целом.

Сразу же появились слухи, где может продолжить карьеру Криштиану. Вариантов много, но не вся публикуемая в СМИ информация является правдой. Топ-клубы сразу же открещиваются от Роналду, стоит только кому-то приписать их интерес к нему. Если трезво смотреть на ситуацию, то у Роналду есть один нормальный и реалистичный вариант продолжения карьеры. Это Саудовская Аравия, где он сможет заработать много денег.

«Бавария», «Реал», «ПСЖ», «Челси» — нежизнеспособные опции для Роналду

Стоило только Роналду дать резонансное интервью Пирсу Моргану, как его начали отправлять в топ-клубы Европы. Daily Mail написал, что Криштиану начал вести переговоры с «Баварией» и перед отъездом на чемпионат мира в Катаре успел встретиться с руководством команды. Это при том, что менеджеры немецкой команды Оливер Кан и Хасан Салихамиджич летом многократно отрицали возможность переезда португальца на «Альянц Арену».

Bild, который является рупором «Баварии» в Германии, через пару часов выпустил оперативное опровержение: никакой встречи не было, вариант с трансфером Роналду вообще не рассматривается даже с учётом травмы Садио Мане. «Баварии» португалец не интересен из-за возраста и опасений по поводу негативного влияния на раздевалку.

Криштиану Роналду Фото: James Gill/Getty Images

Далее Sky Sports написал, что катарские владельцы «ПСЖ» хотели бы видеть Криштиану в команде. В публикации была оговорка: спортивный директор «ПСЖ» Луиш Кампуш не рад перспективе потенциальной сделки. Португальский менеджер, который отвечает за трансферы, считает, что команда должна стать моложе, а количество игроков в заявке и размер платёжной ведомости следует сократить. В тот же день CBS Sports выпустил опровержение – «ПСЖ» категорически исключает переход Роналду, форвард не соответствует целям клуба.

Затем оживились испанские СМИ и инсайдеры, которые массово начали отправлять Роналду в «Реал». Якобы мадридский клуб на фоне травмы Карима Бензема собирается усилить нападение, вернув 37-летнего Криштиану. Президент «Реала» Флорентино Перес летом заявлял, что Роналду в команде не будет. Сейчас на фоне вылета Бензема позиция теоретически могла измениться, но верится в это с трудом. «Реал» — не та организация, которая подбирает возрастных, дорогих и токсичных игроков. Если Перес всё-таки решит искать замену Бензема, то обратится к более молодым и дешёвым опциям на рынке.

Для самого Криштиану возвращение в Мадрид тоже не лучший вариант. Бензема восстановится, и португалец станет попросту ненужным. Следующим летом от него избавятся. А может, и раньше, если Роналду начнёт провоцировать скандалы в раздевалке. Хотя с вероятностью более 90% дело даже не дойдёт до переговоров между сторонами. Marca сообщает, что «Реал» не заинтересован в Криштиану. Более того, Перес остаётся при своём мнении и зимой не собирается подписывать другого форварда. Клуб будет ждать восстановления Бензема.

Флорентино Перес Фото: Eric Alonso/Getty Images

Из числа участников плей-офф Лиги чемпионов к Роналду также приписывали интерес со стороны «Челси». По информации CBS Sports, агент форварда Жорже Мендеш проведёт переговоры с лондонским клубом. Совладельца «Челси» Тодда Боули привлекает вариант с приходом 37-летнего португальца, особенно бесплатно и на условиях пониженной зарплаты. Однако главный тренер «Челси» Грэм Поттер не заинтригован этой идеей. Для трансфера Криштиану потребуется одобрение Поттера, но его больше интересуют другие нападающие: Кристофер Нкунку («Лейпциг»), Рафаэл Леау («Милан») и Айван Тони («Брентфорд»). Сообщается, что мнение Поттера станет определяющим при принятии окончательного решения.

Роналду уже связывали с «Челси» прошлым летом. Тогда тоже утверждалось, что Боули очень хочет видеть португальца в команде, однако вариант с трансфером отверг главный тренер Томас Тухель. Поттер сменил немца в сентябре, но у него похожее мнение по Роналду – «Челси» этот футболист не нужен. В атаке у Поттера большой выбор, а трансфер Нкунку уже предварительно согласован с «Лейпцигом». Роналду просто нет места в «Челси».

«Ньюкаслу» и «Спортингу» вряд ли нужен Криштиану

Marca после отчисления Роналду из «МЮ» написала, что португалец «разрывается» в выборе между «Ньюкаслом» и «Аль-Насром» из Саудовской Аравии. Ко второму варианту вернёмся позже, для начала проанализируем ситуацию с «Ньюкаслом».

The Telegraph моментально опроверг информацию, что «Ньюкасл» хочет подписать Роналду. Привели весьма здравые аргументы. Главный тренер «Ньюкасла» Эдди Хау опасается, что переход возрастного и скандального Роналду нарушит гармонию в команде. «Ньюкасл» блестяще выступает в нынешнем сезоне, уйдя на перерыв в связи с ЧМ на третьем месте в АПЛ. И это при том, что из-за травмы с середины сентября не играл форвард Александер Исак, приобретённый летом за рекордные для клуба € 70 млн. У Хау дела и так идут отлично, а переход Роналду действительно может всё испортить. К тому же саудовские владельцы «Ньюкасла» пока не выбрасывают деньги на ветер и тратятся очень умеренно. Ради Криштиану баланс нарушать вряд ли станут, особенно с учётом позиции Хау.

Эдди Хау Фото: George Wood/Getty Images

В медиа постоянно появляется информация, что Роналду может вернуться в родной «Спортинг». Причин сомневаться в переходе несколько. Во-первых, португальцы не пробились в плей-офф ЛЧ, а значит, не представляют интерес для самого Криштиану. Форвард на данном этапе карьеры считает, что ещё достоин занять достойное место в гранде из топ-5 чемпионатов Европы, и различные середняки его не привлекают.

Во-вторых, главный тренер «Спортинга» Рубен Аморим категорически против перехода Криштиану. The Times сообщает, что Аморим даже готов подать в отставку, если Роналду вернётся в Лиссабон. Известный португальский инсайдер Педру Сепульведа подтверждает близкую к нулевой вероятность трансфера.

«Я в очередной раз пытался узнать, есть ли шансы, что «Спортинг» подпишет Роналду. Ответ остается прежним: нет ни единого шанса на зимний трансфер. Криштиану не вписывается в проект Рубена Аморима», — отметил Сепувельда.

Летом ещё упоминались варианты с «Наполи» и «Ромой», но в последнее время они исчезли с повестки. У «Наполи» всё отлично в Серии А и Лиге чемпионов. По данным CBS Sports, президент клуба Аурелио Де Лаурентис уже передумал связываться с Роналду. «Рома» не играет в Лиге чемпионов. Криштиану может рассмотреть вариант с переездом в Рим, если команда Жозе Моуринью пробьётся в главный еврокубковый турнир в следующем сезоне, а пока эта идея португальцем отвергается.

Саудовская Аравия – единственный нормальный и реалистичный вариант для Роналду

37-летний Роналду находится на том этапе карьеры, когда уместно рассматривать переезд на другой континент. As летом сообщала, что совладелец «Интер Майами» Дэвид Бекхэм связывался с Криштиану. Хотя у англичанина в приоритете остаётся Лионель Месси, которого он сейчас пытается уговорить не продлевать контракт с «ПСЖ» и переехать в США в межсезонье-2023.

Голливудский актёр Уилл Феррелл, являющийся совладельцем «Лос-Анджелеса» (не путать с «Лос-Анджелес Гэлакси»), несколько дней назад призвал Криштиану перебраться в клуб из Калифорнии.

«Приезжай в ЛА и переходи в «Лос-Анджелес». Мы всегда рады тебе! Конечно, мы не можем платить тебе столько, сколько платит «Манчестер Юнайтед», но, поверь, тебе понравится в нашем городе. Тут замечательные пляжи и отменные поля для гольфа. Стоит попробовать», — обратился Феррелл к Роналду.

Актёр Уилл Феррелл – совладелец «Лос-Анджелеса» Фото: Kevork Djansezian/Getty Images

По данным CBS Sports, Жорже Мендеш контактирует с клубами МЛС, но этот вариант сейчас не в приоритете у Криштиану. Феррелл назвал главную причину – американская лига не может предложить игрокам много денег из-за действующего потолка зарплат. Пляжи, поля для гольфа, возможность развивать бизнес в США – манящие перспективы, но Криштиану подумает об этом в возрасте 40+ лет.

Возвращаемся к вышеупомянутому варианту с Саудовской Аравией. Возможно, Marca не преувеличивает заинтересованность Криштиану в переезде на Ближний Восток. Летом ESPN сообщил, что один из клубов страны с Аравийского полуострова предложил Криштиану зарплату € 250 млн за два года контракта. Ещё € 30 млн полагалось «МЮ» в качестве компенсации. «Юнайтед» с радостью согласился бы, потому что никто в Европе платить за португальца не желал вообще ни цента. Но тогда в Манчестере ещё считались с мнением Криштиану, который хотел продолжить выступление на высшем уровне в европейском футболе.

После нашумевшего интервью Пирсу Моргану ситуация изменилась. Роналду со скандалом ушёл из «Манчестер Юнайтед». Он показал себя как токсичная личность, с которой многие солидные клубы просто откажутся иметь дело. По европейским середнякам тоже есть вопросы, да и самому португальцу не нужны эти середняки. В том же интервью Моргану Роналду заявил, что саудиты предлагали ему € 350 млн за два года. Не просто так. Вероятно, Криштиану всерьёз думает о продолжении карьеры на Ближнем Востоке.

В Саудовской Аравии готовы очень щедро платить Криштиану Роналду Фото: Alex Grimm/Bongarts/Getty Images

Осенью намерения подписать Роналду подтвердил президент «Аль-Хиляля» Фахад бен Нафель. Глава Федерации футбола Саудовской Аравии Яссер Аль-Мисехаль прямо заявил, что финансовый вопрос не является проблемой:



«Почему бы и нет? Это будет очень дорогая сделка, но мы видим, что за последние пару лет доходы наших клубов выросли. Мы уже видели, как некоторые известные игроки, которые раньше играли в АПЛ, перешли в саудовскую лигу», — сказал Аль-Мисехаль.



Сейчас Marca пишет об интересе «Аль-Насра», у которого те же владельцы, что и у «Ньюкасла». В Англии они предпочитают тратиться относительно скромно, а вот дома готовы платить Криштиану сотни миллионов. В Европе никто не может удовлетворить спортивные амбиции португальца – клубы ЛЧ сейчас не хотят его подписывать. В таких обстоятельствах на первый план выходят материальные интересы. Саудовская Аравия в этом смысле – идеальный вариант, который нужно выбирать без каких-либо раздумий.