Эмблемы сборных на ЧМ-2022 и их разбор. Как же много львов, орлов и корон!

Эмблемы национальных команд – тема не менее интересная, чем дизайн лого футбольных клубов! Разбираемся, что означают эмблемы команд на чемпионате мира в Катаре – идём по группам. Многие сборные в разные годы использовали и логотипы местных футбольных федераций, которые отличаются. Однако мы ориентировались на изображения, которые были именно на форме команд.

Чтобы открыть нужную эмблему, перемещайте ползунок на фото. Или нажмите на нужное место, тогда ползунок переместится сразу. Исторические логотипы некоторых сборных, к сожалению, можно найти только в очень среднем качестве.

Группа A

Сборная Нидерландов

Лев – один из символов Нидерландов: он присутствует на гербе страны и был на первой эмблеме Королевского футбольного союза Нидерландов (Koninklijke Nederlandse Voetbal Bond (KNVB)). С 1996 года сборная использовала логотип, где была только голова льва. Но в 2014 году вернулись к исторической эмблеме в современном дизайне.

1930 – 1950 С 2014 – сейчас

Сборная Эквадора

Логотип Эквадора – один из самых новых. До этого десятилетиями команда играла с лого, где был неизменный андский кондор (национальный символ), флаг и аббревиатура Федерации. Два года назад Эквадор провёл ребрендинг: получился «трансформер» из аббревиатуры и кондора. При желании его силуэт можно увидеть в буквах FEF (Federación Ecuatoriana de Fútbol), а в целом композиция складывается в коготь кондора. Спорно, но интересно.

1965 С 2020 – сейчас

Сборная Сенегала

Лев – символ не только Нидерландов, но и Сенегала. Прозвище сборной «Львы Теранги» (Les Lions de la Teranga) отражено на эмблеме. На первоначальной были мяч, аббревиатура Федерации и, собственно, лев. Затем долгое время логотип был стилизован под африканский рисунок, но недавно льва осовременили.



«Теранга» – это не обозначение страны или какого-то объекта, а вольный перевод с языка этнической группы волоф. Означает «гостеприимство».

1960 С 2016 – сейчас

Сборная Катара

Страна-хозяйка чемпионата мира играет с довольно скучной эмблемой: мяч на фоне катарского флага. Мячик хотя бы сделали с национальным узором, а не как раньше – классический стиль.

1970 – 2008 С 2010 – сейчас

Группа B

Сборная Англии

Одна из самых узнаваемых эмблем в футболе в принципе. На первоначальной эмблеме были только три льва на щите и корона. Почему именно львы и почему их три, мы рассказывали в этом материале. В 1950 году логотип изменили, причём поработал с ним Совет по оружию: корону убрали, львов перерисовали и добавили к ним десять роз Тюдоров, представляющих регионы Англии. Мотивация была простой: чтобы логотип отличался от того, что есть у сборной по крикету. Современная эмблема – доработанный вариант из 50-х. Основной дизайн менять никто не планирует.

1879 – 1950 С 2013 – сейчас

Сборная США

Американцы меняли логотип много раз, но на старте просто взяли флаг, стилизованный под форму щита. Затем форма щита чаще всего сохранялась, а вот внутри чего только не было: буквы, звëзды, мячи. В 2016 году Штаты представили минималистичную эмблему: USA (United States of America) и полосы. С ней и играют в Катаре.

1913 – 1924 С 2016 – сейчас

Сборная Уэльса

Естественно, на гербе сборной Уэльса (точнее, его Футбольной ассоциации) есть свирепый валлийский дракон. В 1951 году дракона поместили внутрь щита с 11 нарциссами и девизом на валлийском языке: «Gorau Chwarae Cyd Chwarae», то есть «Лучшая игра – командная игра». Очень по-футбольному! В 2019 году логотип существенно переработали, сделав дракона главным и единственным героем.

1951 – 1996 С 2018 – сейчас

Сборная Ирана

Старый логотип Ирана был слишком замысловатым, но хотя бы интересным. Когда его упростили, получилось нагромождение всего.

1933 – 1979 С 1979 — сейчас

Группа C

Сборная Аргентины

Первой эмблемой аргентинской сборной (и Ассоциации) была монограмма AFA – Asociación del Fútbol Argentino. Получилось так изящно, что монограмма до сих пор центральная часть эмблемы. В 50-е буквы поместили в щит с флагом, а позже обрамили ветвями. Две звезды – в честь триумфов на ЧМ-1978 и ЧМ-1986.

1930 – 1934 С 1986 — сейчас

Сборная Мексики

Один из символов страны – орёл, который пожирает змею, сидя на кактусе. На первой эмблеме сборной он тоже был, правда, в несколько мультяшном исполнении. В период с 1930-го по 1984-й логотипом были простой щит и название страны. Похоже было на лого, которое сейчас используют США. В 1984-м орёл вернулся, но без змеи и кактуса. Птицу усадили на узор майя.



В 2021 году Мексика обновила эмблему – упростила и сделала более агрессивной. А ещё здесь куча отсылок к символам страны: орёл теперь в «ацтекском» стиле, появился силуэт солнца, шрифт «под 70-80-е», и даже мяч непростой. Это как бы Telstar, которым играли на ЧМ-1970 в Мексике.

1923 2021 – сейчас

Сборная Польши

У Польши орёл отличается окрасом – он белый, есть даже легенда, как культовый для страны персонаж Лех встретил белого орла, защищающего птенцов. На первой эмблеме Польского футбольного союза орёл сидел на монограмме PZPN (Polski Związek Piłki Nożnej) в окружении ветвей. Сейчас у Футбольного союза свой логотип (узор, образующий форму мяча), а сборная играет просто с государственным гербом.

1920 – 1930 С 2011 — сейчас

Сборная Саудовской Аравии

Долгое время эмблемой сборной Саудовской Аравии (и местной ассоциации) был стилизованный под мяч флаг страны. Несколько лет назад его сменили на стильную конструкцию из двух важных символов. Основной – это сокол. «Соколами» называют футболистов сборной, кроме того, соколиная охота – важная часть в истории страны. Оперение птицы создаёт силуэт финиковой пальмы, ещё одного символа Саудовской Аравии.

1933 – 1979 С 2018 — сейчас

Группа D

Сборная Франции

Историческая эмблема сборной Франции – вовсе не петух. Корни сборной Франции в команде «Союз французских спортивных обществ» (Union des Sociétés Françaises des Sports Athlétiques, (USFSA)). В 1904 году «СФСО» был среди основателей ФИФА.



А вот символ Франции — петух — появился на эмблеме в 1907 году и с тех пор обязательно там присутствует. Почему вообще эта птица? Дело аж Средних веков: если очень коротко, то Франция была Галлией. А на латыни «Галл» (Gallus) также означало «петух» (gallus). Как часто бывает, сначала это звучало как оскорбление, но впоследствии петух стал символом страны.

Редизайнов эмблемы было несколько, последний серьёзный случился в 2014 году. В 2018-м на эмблему добавили вторую звезду – в честь золота ЧМ в России. Первый Кубок мира французы подняли в 1998 году на домашнем турнире.

1894 – 1907 С 2018 — сейчас

Сборная Дании

Дания тоже могла быть сборной «Трёх львов», ведь на государственном гербе изображены три лазоревых леопардовых льва. Однако на первую эмблему львов «не взяли», зато добавили девять червлёных сердец вокруг монограммы DBU (Dansk Boldspil-Union). Почему именно девять? Число не было регламентировано, но в 1819 году при короле Фредерике VI постановили уже остановиться на каком-то числе.



В 1970 году эмблеме добавили деталей, в 1980-м она приняла привычный нам вид – так и играют до сих пор. Хотя потенциал для редизайна мощный: леопардовые львы, сердечки, а саму сборную называют «Датский динамит».

С 1984 – сейчас

Сборная Австралии

Первоначально у сборной Австралии был простой логотип: «А», ветвь (символ местной флоры) и кенгуру. «Соккер» (да-да, в Австралии был именно он) развивался, и у сборной было две эмблемы. Первая – стилизованное под логотип прозвище «SoccerooS» («Соккеруз»). Вторая – чуть упрощённый герб страны, где, конечно, нашлось место для кенгуру и эму.

Обновлённое лого «SoccerooS» у команды есть и сейчас, однако на ЧМ-2022 сборная Австралии играет с чуть доработанной эмблемой из 70-х.

1995 – 2003 С 1979 — сейчас

Сборная Туниса

На эмблеме «Орлов Карфагена» (Les Aigles de Carthage), естественно, есть орёл. Грозная птица вместе с флагом Туниса.

1976 – 1998 С 2006 — сейчас

Группа E

Сборная Германии

Немцы подошли к вопросу эмблемы строго: сборная страны? Значит, должен быть национальный символ. Чёрный орёл с распростёртыми крыльями и опущенным оперением, с червлёными клювом, языком, лапами и когтями, который смотрит вправо – прямиком с немецкого герба. «Спортивности» ему добавили, вписав в окружность с надписью «Немецкий футбольный союз» (​​Deutscher Fußball-Bund).



Современная эмблема – микст из лого Немецкого футбольного союза, герба и звёзд (четыре — по одной за каждое золото).

1950 – 1962 С 2021 — сейчас

Сборная Испании

Возвращаемся к семейству кошачьих: испанский лев (León hispano) – наряду с быком один из символов Испании. Так что на первой эмблеме был именно лев, правда, лишь один год. Сейчас его тоже можно найти на логотипе, но глобально он вдохновлён государственным гербом. Аббревиатура RFCF – Real Federación Española de Fútbol, то есть Королевская федерация футбола Испании.

1920 – 1921 С 2021 — сейчас

Сборная Японии

До 1988 года японцы использовали просто флаг и аббревиатуру JFA (Japan Football Association). Затем решили, что символом футбольной сборной может быть Ятагарасу – трëхлапая ворона из японской мифологии (встречается и в мифах других стран Азии и Северной Африки). Ятагарасу – символ Солнца.

Сначала ворона держала красный мяч, а в 2017 году его заменили на красный шар с флага Японии. Интересно, что, хотя Ятагарасу находится на эмблеме больше 30 лет, прозвище «вороны» к сборной Японии не прицепилось.

1988 – 1991 С 2017 – сейчас

Сборная Коста-Рики

Первая эмблема Коста-Рики была в классическом стиле: название страны, флаг да пара веточек. Последние 20 лет на логотипе был странного вида силуэт футболиста. В прошлом году сборная провела ребрендинг: получилось современно, хотя очень в стиле МЛС. То ли это Коста-Рика, то ли какой-то фарм-клуб «Чикаго Файр».

1921 – 1990 С 2021 — сейчас

Группа F

Сборная Бельгии

Королевской бельгийской футбольной ассоциации – королевскую эмблему. На первой были аббревиатура URBSFA (Union Royale Belge des sociétés de football association), флаг, вензеля и, обязательно, корона. Позже добавили и аббревиатуру на голландском: KBVB (Koninklijke Belgische Voetbalbond).



В 2019 году бельгийцы осовременили логотип, сохранив общую стилистику.

1970 – 1989 С 2019 — сейчас

Сборная Хорватии

У сборной Хорватии всё просто: обязательные «шашечки» и HNS (Hrvatski nogometni savez) – Хорватский футбольный союз. В 70-е появился мячик. «Шашечки», или, правильнее сказать, красно-белая шаховница – с флага страны. Официальной версии, почему именно этот узор, нет. Зато легенд куча: например, что король Стефан Држислав попал в плен и в шахматной партии выиграл земли Далмации и свободу.

1940 – 1950 С 2014 – сейчас

Сборная Канады

Первая эмблема, естественно, состояла из кленового листа. Однако уже с 1982 года Канада решила экспериментировать. Так появился гибрид из футбольного мяча, кленового листа и названия страны.

1950 С 2009 — сейчас

Сборная Марокко

На эмблеме Марокко за всю историю менялась только корона. В остальном это микс из национальных символов: силуэт звезды с флага, цвета сборной, а Федерация – тоже Королевская, отсюда и корона.

1955 – 1980 С 2014 — сейчас

Группа G

Сборная Бразилии

На исторической эмблеме Бразилии была монограмма FBS – Federação Brasileira de Sports, то есть Федерация спорта Бразилии. За основной цвет выбрали синий. Привычный нам стиль логотипа появился в 1917 году. Почему вообще крест? Изображение Ордена Христа было на флаге Бразильской Империи с 1822 по 1889 год. Крест позади – отсылка к созвездию Южный крест.



Аббревиатуры менялись, в зависимости от того, какой из госаппаратов рулил сборной. Или просто меняли название: была Federação Brasileira de Sports, стала Confederação Brasileira de Desportos.



Эмблема сборной Бразилии тоже в числе самых известных в футболе. В 2019-м стиль освежили: сделали более динамичными полосы, а CBF (Confederação Brasileira de Futebol) написали уникальным шрифтом, подчёркивающим бразильский стиль.

1914 – 1916 С 2019 — сейчас

Сборная Сербии

Сербия представила новый логотип как раз на ЧМ-2022. В центре композиции – Крест Святого Саввы, сербского архиепископа XII века. По углам изображены четыре стилизованных С-образных огнива. Архиепископ Савва – один из важнейших людей в истории Сербии. Есть даже высказывание «Святой Савва — сербская слава» (по-сербски: «Свети Сава — српска слава»), которое по первым буквам складывается в девиз: «Только единство спасёт сербов» («Само слога Србина спасава»). Именно Сербский крест на щите изображен и на гербе страны.



Для сравнения мы взяли первую эмблему, под которой играла сборная Югославии.

1920 – 1941 С 2022

Сборная Швейцарии

Швейцария с логотипом особо не заморачивалась: мяч, флаг да SFV–ASF. Первое – это название Федерации футбола Швейцарии по-немецки: Schweizerischer Fussballverband. Второе – по-французски: Association Suisse de Football.



После редизайна в 1991 году аббревиатуры образовали форму мяча, а внутри можно (если постараться) увидеть крест с флага. В 2007 году, видимо, чтобы не было вопросов, что это за вид спорта, к буквам добавили силуэт футболиста.

1945 – 1990 С 2007 — сейчас

Сборная Камеруна

У сборной Камеруна всегда была нехитрая эмблема: форма щита, флаг, мяч и название федерации. В современной версии название страны написано по-французски. А Fecafoot – это сокращение по первым буквам Fédération Camerounaise de Football (Федерация футбола Камеруна).

1959 – 1981 С 2010 — сейчас

Группа H

Сборная Португалии

Сначала португальские футболисты использовали малый герб – геральдический щит. В центре – пять малых синих щитов, которые образуют форму креста. На этих щитах по пять серебряных безантов. Вообще, это просто кружки́, но в геральдике – обозначение денег, богатства. В окантовке большого щита – семь золотых замков.



В 1979 году у сборной и Федерации футбола появилась собственная эмблема, но от государственного символа остались только пять малых щитов с безантами. Они подчеркивают независимость страны, в 1143 году Королевство Португалия получило признание, а монарх – право выпускать собственные монеты. Форма креста – адаптация Креста ордена Святого Иакова.

1926 – 1984 С 1979 — сейчас

Сборная Южной Кореи

До 1997 года Южная Корея играла просто под флагом. Затем, уже в 2001 году, решила создать плотную ассоциацию с прозвищем «азиатские тигры». Тигр – очень важный герой корейской мифологии. На недавних Олимпийских играх в Пхёнчхане талисманом был именно белый тигр по имени Сухоран.



Для футбольной сборной Южной Кореи два года назад представили свежий логотип, где осталась только морда тигра, при этом он стал куда агрессивнее. Саму форму объяснили так: заострённая верхняя часть морды тигра воплощает в себе суть подхода «движемся вперёд», тигр воплощает наследие, форма морды представляет собой футбольное построение, а рамка символизирует футбольное поле».

1948 – 1997 С 2020 — сейчас

Сборная Уругвая

Эмблема сборной Уругвая довольно скучная, на первый взгляд, зато до сих пор предмет конфликта сборной с ФИФА. Но начнём с исторической справки: первая эмблема Уругвая сгодилась бы какому-нибудь южноамериканскому клубу: форма щита, цвета флага и AUdeF – Asociación Uruguaya de Fútbol (Ассоциация футбола Уругвая).



Современный вид появился в 1970-е, там ничего особенного: национальные символы. А вот бесится ФИФА из-за двух звёзд. Всего на эмблеме их четыре: две за победы на ЧМ-1930 и ЧМ-1950 и ещё две – за Олимпийские игры 1924 и 1928 годов. ФИФА отказывается «переплавлять» олимпийское золото в звёзды. Уругвай считает, что всё легитимно. «ФИФА даже публично признавала, что Уругвай выиграл четыре чемпионата мира. Поскольку в 1924 и 1928 годах олимпийский футбольный турнир был организован именно ФИФА. Только в 1930 году они начали проводить чемпионаты самостоятельно», — сказал вице-президент уругвайской ассоциации футбола.



В общем, в Катар уругвайская сборная едет с четырьмя звёздами.

1930 С 2005 — сейчас

Сборная Ганы

Самый незамысловатый логотип сборной на ЧМ-2022. Хотя неофициальный символ, чёрная звезда, куда более известен. Раньше Гана играла именно с чёрной звездой, сейчас она перекочевала на грудь. Сама эмблема – просто флаг, окутывающий мяч.

1989 C 2001 – сейчас

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