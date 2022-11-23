Немецкие футболисты протестуют на ЧМ-2022. Германия собирается подать иск к ФИФА!

Игроки сборной Германии на командном фото перед своим первым матчем на ЧМ (с Японией) закрыли рты рукой. Это протест футболистов против решения ФИФА о запрете ношения повязки One Love («Одна любовь»). Она символизирует борьбу со всеми видами дискриминации в обществе – именно поэтому в сердце собраны полосы разных цветов. Кампания началась в прошлом году: продвигать её стала Футбольная ассоциация Нидерландов, а потом подхватили другие европейские сборные.

Ещё до начала турнира сборные Англии, Бельгии, Дании, Швейцарии, Германии и Уэльса высказывались, что планируют носить такую капитанскую повязку каждый матч, потому что чемпионат мира в Катаре связан со множеством нарушений прав человека, а сама страна известна дискриминацией по отношению к женщинам и представителям ЛГБТ-сообщества. Инсайдеры сообщали, что ФИФА планирует заблокировать эту инициативу, наложив на команды санкции. Англичане были готовы выходить с повязкой, даже если за это последует штраф, потому что борьба важнее денег.

Мануэль Нойер Фото: EPA/ТАСС

В итоге ФИФА объявила, что за ношение повязки One Love капитан команды в первую же секунду после выхода на поле получит жёлтую карточку. Сборным, планирующим протест, из-за этого правила пришлось отказаться от повязки: одно дело, когда речь идёт о штрафе, другое – когда под угрозу ставится результат.

«Мы не можем поставить наших игроков в положение, при котором они могут столкнуться со спортивными санкциями. Наши игроки разочарованы и найдут способ выражения позиции другим способом», – говорилось в совместном заявлении сборных.

Йозуа Киммих заявил перед игрой, что запрет его удивил, но игрокам «в какой-то момент пора начать говорить о футболе». А вот Нойер был готов выйти на матч с Японией в повязке, несмотря на жёлтую, но главный тренер сборной Германии опасался, что ФИФА может применить дополнительные санкции, которые неизвестны.

Ханс-Дитер Флик главный тренер сборной Германии Мы хотели подать пример вместе с другими странами, но ФИФА положила этому конец. Мы не знали, какие именно санкции за этим последуют. Сейчас нет смысла делать что-то ещё. Если бы всё ограничилось только жёлтой карточкой, это было бы приемлемо. Но ФИФА не называла конкретных санкций. Жаль, что нам не разрешили бороться за права человека. Я думаю, что запрещать говорить об этом просто стыдно.

Немецкий футбольный союз тоже остался возмущён решением ФИФА – настолько, что планирует подать иск в CAS с требованием разрешить Нойеру выходить на матчи с повязкой One Love, начиная со 2-го тура группового этапа ЧМ.

Ещё дальше, возможно, пойдут в Дании. Авторитетный The Athletic сообщает, что футбольная ассоциация этой страны обсудит со всеми 55 членами УЕФА выход из ФИФА. Да, именно из-за запрета на повязку.