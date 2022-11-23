«Судья теперь получит «люлей». На ЧМ-2022 на поле вышли сразу 12 футболистов одной команды

Сборная Франция успешно стартовала на чемпионате мира — команда Дидье Дешама разгромила Австралию (4:1). Во втором тайме случился редкий и любопытный эпизод.

На 73-й минуте тренерский штаб Австралии провёл двойную замену. На поле выбежали Гаранг Куол и Авер Мабиль — они получили разрешение от резервного арбитра Салимы Мукансанги. Судья из Руанды совершила ошибку, поскольку с поля ушёл лишь Райли Макгри, следовательно, давать разрешение на выход сразу двум футболистам было нельзя.

В ходе телетрансляции режиссёр показал повтор второго гола Оливье Жиру, а сам процесс замены вывели буквально на секунду. Главный судья Виктор Гомес возобновил игру свистком, но через несколько мгновений остановил матч. Он обратился к нападающему Крейгу Гудвину и попросил его покинуть поле. Именно этот футболист оказался 12-м на поле в составе Австралии. Таким образом, у австралийской команды было численное преимущество, пусть и краткосрочное.

Франция — Австралия Фото: Телеграм-канал Сергея Акулинина

За объяснением мы обратились к футбольному арбитру Игорю Федотову.

— Командам ничего не грозит, если в момент, когда на поле было 12 человек в составе одной команды, не было забито голов. Просто напишут рапорт, но судья теперь получит «люлей». Не главный, а резервный. Протестов тут быть не может, а у судьи будут большие проблемы. Речь про Мукансангу из Руанды, да и помощникам может достаться. Главный же не обязан был считать футболистов.

Судьям повезло, что никто не забил гол или не получил жёлтую карточку. Думаю, историю замнут — на чемпионат мира приглашают судей со всех стран, поэтому тут такое возможно. В Европе бы такого не было.