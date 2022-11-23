«Уходите с поля!» В Хорватии в ярости от игры своей команды на чемпионате мира

Сборная Хорватии далеко не лучшим образом стартовала на чемпионате мира в Катаре. Команда Златко Далича выдала скучный матч с Марокко (0:0) и разочаровала даже собственных болельщиков.

Что думают о матче в хорватской прессе

Издание Sportske Novosti считает, что вице-чемпионы мира проявили слишком много уважения к сопернику.

— Бледная Хорватия на старте чемпионата мира. Мы не справились с Марокко, впереди тяжёлая борьба за выход из группы. Наша команда не обыграла дисциплинированного соперника, а немногочисленные шансы были не реализованы из-за слабой игры в атаке. Такое ощущение, что наши футболисты вышли на поле с чересчур большим уважением к марокканцам.

Dnevno выразило недовольство тактическим планом главного тренера сборной Хорватии.

— У нас есть полное право испытывать разочарование. Хорватия не подтвердила статус фаворита и сыграла неудачно с Марокко. Если отбросить в сторону предпочтения, то это была довольная скучная встреча. Ни одна из команд не заслужила победы. Трудно смириться с тем, что главный тренер выбрал осторожную тактику на матч. Как только наши футболисты немного добавляли, то соперник нервничал и совершал ошибки. Хорватия проявила слишком много уважения к сопернику.

Златко Далич Фото: Lars Baron/Getty Images

Бывший защитник сборной Хорватии Степан Томас, выступавший в своё время за «Рубин», объяснил, как следовало играть вице-чемпионам мира.

— К сожалению, сегодня мы не показали свою игру. Хорватия сыграла бледно. Мы не были на том уровне, на котором должны быть. Наша команда осложнила себе жизнь таким результатом. Не на что было надеяться в такой игре. Мы должны были играть более вертикально, создавать остроту у чужих ворот. А в итоге хорватских футболистов было слишком много на своей половине поля. Наша команда очень зависит от таких игроков, как Модрич и Брозович. Если у них не идёт, то тяжело рассчитывать на успех.

Журналист Желько Янкович отметил, что хорваты вышли на поле с неправильным настроем.

— У нас нет причин для того, чтобы быть довольными. Несомненно, это не уровень Хорватии. Конечно, лучше сыграть вничью, чем проиграть, но меня беспокоит состояние команды. Мы неправильно вошли в игру — надеялись, что соперник испугается. Но у Марокко крепкая команда, футболисты действовали без страха. Нам нужно что-то изменить, поскольку мы не лучшим образом держали мяч на половине поля соперника.

Что пишут о матча хорватские болельщики

Вот несколько комментариев фанатов на сайте издания Vecernji list. Болельщики не стесняются критиковать игроков.

Drago.miota: «Сборная Хорватии в таком составе может забить только случайно».

Vivian: «Первые полчаса мы наблюдали за бледной и равнодушной Хорватией. Нет ничего скучнее, чем бесконечные передачи на своей половине».

Prava Hrvatina: «Наша сборная героически играет на ноль против одного из фаворитов ЧМ-2022».

IliHrvatskaIliNišta: «Соса, Юранович, Влашич — уходите с поля!»

AlPoS: «Удачи нашей сборной, но я не вижу чёткого плана на игру».

Binkić: «Для успеха на ЧМ нужна хорошая команда и много везения. Состав с Ловреном и Влашичем — не то, что нам нужно. Мне кажется, что Далич израсходовал запас удачи в России».

Viki.liks: «Очень плохая игра. Время Модрича подходит к концу. Не знаю, кто сможет его заменить, когда он завершит карьеру».

Crocro: «Сплошное разочарование. Вялая игра, недостаточное стремление к победе, медлительность, отсутствие комбинаций. Всё сводится к панической защите вместо атаки».

Disinfo.detector.media: «Влашич — огромная ошибка».

Perp: «Влашич вообще понимает, где он находится?»

Никола Влашич Фото: Lars Baron/Getty Images

Tridvajeda: «Если бы волк боялся овец так, как Хорватия — Марокко, то он давно бы умер с голоду. Чтобы выиграть чемпионат мира, нужно быть волками, а не павлинами».

Beyonder: «Они играют, как старики».