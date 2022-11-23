Сборная Германии мучила японцев целый час. Но страшно поплатилась за пижонство

Как же удивляют результаты на чемпионате мира! Ещё вчера, 22 ноября, мы не могли поверить, что Аргентина проиграла Саудовской Аравии (1:2). А сегодня, 23 ноября, Германия встречалась с Японией и, как казалось, шла к уверенной победе. Но потом посыпалась.

Перед стартовым свистком футболисты сборной Германии провели акцию. На командном фото они дружно закрыли себе рты руками. И у нас уже есть более подробный материал на эту тему!

Начало матча получилось быстрым и жёстким. Японцы даже забили, но VAR быстро отменил гол из-за явного офсайда. Мяч хоть и был отменён, лишний раз указал на проблемную зону в обороне немцев: на левом фланге подключавшийся а атаку Давид Раум и страховавшие его партнёры раз за разом позволяли убегать Дзюне Ито.

Правда, изъян Германии довольно быстро испарился. Причём не из-за каких-либо перестановок, а из-за общего расклада сил. Японцы «наелись» и стали отбиваться, буквально ложась под удары. Немцы же играли первым номером, много атаковали и создавали моменты, которые с каждой минутой становились всё острее.

Преимущество Германии всё же трансформировалось в гол. Правда, получилось это довольно нелепо. Оставшийся один в штрафной Раум уткнулся во вратаря и развернулся в обратную сторону, но Сюити Гонда продолжил преследование. Голкипер дважды набросился на соперника и просто не оставил судье выбора — это пенальти. К мячу подошёл Илкай Гюндоган и спокойно пробил по центру. 1:0.

Сборная Германия открыла счёт Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

После гола на поле стало чуть спокойнее, но преимущество немцев по-прежнему было тотальным. Команда Ханс-Дитера Флика даже забила второй гол, однако его пришлось отменить из-за очевидного офсайда у Кая Хаверца.

Доминирование сборной Германии полностью подтверждает статистика. Владение мячом в процентах — 81:19, удары — 14:1, передачи — 463:106. Центральный защитник немцев Нико Шлоттербек отдал больше точных передач, чем все игроки соперника вместе взятые — 66 против 62. Просто мощь.

Тренерский штаб японцев принялся исправлять ситуацию уже в перерыве. На поле вместо нападающего Такефусы Кубо вышел защитник Такэхиро Томиясу. После возобновления игры бросилось в глаза, что немцы сбавили в агрессии, которой так разносили соперника бóльшую часть первого тайма. Но моменты всё равно никуда не делись: Гюндоган даже мог оформлять дубль, однако попал в штангу из убойной позиции.

А примерно на 60-й минуте японцы освежили атаку (вышли Каору Митома и Такума Асано) и поняли, что пора действовать. Момент был подобран идеально, потому что немцы, несмотря на скромное преимущество в счёте, почувствовали себя королями на поле и окончательно расслабились.

У Японии значительно прибавилось атак и ударов, хотя по воротам долгое время попасть не удавалось. В середине тайма команды обменялись вратарскими подвигами: Нойер и Гонда спасли свои сборные от явных голов. А вот на 75-й минуте Мануэль уже не спас. Голкипер немцев отбил мяч после прострела вдоль ворот, но прямо на ногу Рицу Доану, который вонзил его в сетку. 1:1.

Холодный душ в виде ничейного счёта не отрезвил сборную Германии. А вот японцев было уже не остановить, и спустя восемь минут они забили второй. Асано выскочил на ворота под углом, оттеснил защитника и запустил мяч над Нойером. 1:2!

После второго гола Японии Фото: Robert Cianflone/Getty Images

Могли ли немцы уйти от поражения? Да, вполне — тот же Леон Горецка получил отличный шанс и пробил в сантиметрах от штанги, да и Никлас Зюле на последних секундах чуть не забил. Но это поражение невозможно назвать несправедливым. Матч длится 90 минут (на этом чемпионате мира — дольше, учитывая добавленное время), и нельзя переставать играть до финального свистка. За пижонство приходится платить.