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Чемпионат мира – 2022, Германия — Япония – 1:2: у Японии мощные фанаты, болельщики убрались после матча, репортаж, фото

У Японии очень мощные фанаты! А уборка стадиона после игры с Германией понравилась не всем
Полина Куимова
Чемпионат мира – 2022, Германия — Япония – 1:2
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Заглядываем на сектор к японским ультрас.

За час до матча сборных Германии и Японии казалось, что на стадионе будет больше тех, кто приехал на стадион «Халифа» поболеть за немцев: среди прибывающих болельщиков превалировал народ с немецкими цветами. Но уже на трибуне стало понятно, что это впечатление было ошибочным – целый сектор за воротами был сине-белым и украшен японскими флагами.

Фото: Полина Куимова, «Чемпионат»

Японцы зарядили с первых минут, но потом ненадолго притихли, как будто дав возможность немногочисленным болельщикам сборной Германии подать голос. Совпадение или нет, но немцы действительно включились и непродолжительно что-то поскандировали, показав себя ещё раз после забитого гола – дальше весь матч их почти не было слышно. А вот болельщики сборной Японии вдвойне активизировались после пропущенного – во втором тайме их заводящий (да, у них есть заводящий!) постоянно подбадривал собравшихся на трибуне людей.

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Кто отвечает за поддержку сборной Японии. У них есть ультрас!

За активную поддержку сборной Японии отвечает объединение Ultra Nippon, которое следует за командой на все важные матчи. Лидера ультрас зовут Асахи Уэду: своей страстью к футболу он смог объединить вокруг себя множество японцев, влюбленных в футбол, и со временем небольшое комьюнити разрослось в целое движение. «Помню, как ездил в Голландию на тренировочный сбор национальной команды – тренером в то время был голландец Ханс Офт, – рассказывал Уэду Soccer Kakis. – Пока игроки тренировались, я с кем-то разговаривал у поля, и вдруг из ниоткуда в меня прилетел мяч. Я был ошеломлён! Начал искать виновника, который пнул мяч в мою сторону.

Увидев это, Офт рассмеялся и подозвал меня. Он пошутил, что мне тоже нужно сконцентрироваться на тренировках, потому что я 12-й игрок – болельщик. Несмотря на то что это была шутка, я серьезно спросил его, может ли он дать мне майку с номером «12».

Так у движения появилась униформа – синие футболки с «12» на спине.

Фото: Полина Куимова, «Чемпионат»

А ещё у Ultra Nippon есть свой фан-шоп, который называется Corazon («Сердце» по-испански).

Страсть, слёзы и неподдельная радость. Болельщики сборной Японии – очень крутые

Уэду заводил народ на секторе через мегафон: подсказывал, что кричать следом, подбадривал, чтобы болельщики не останавливались. На трибунах, помимо организованных фанатов с «12» на спине, были и дедушки с бабушками, и девушки в забавных ободках с мини-флажками, и семейные пары. Но с зарядом от лидера ультрас заводились все. Кричалки у них были не особо разнообразные («О-о-о, вперёд Япония!», персональные игрокам и просто распевание болельщицкого мотива), но каждый на той трибуне был готов петь до конца.

Фото: Полина Куимова, «Чемпионат»

Когда Япония сравняла, сектор на какое-то время чуть опустел: народ хлынул ниже – обниматься друг с другом. Забавно, в ту же сторону ринулись болельщики Саудовской Аравии, которые этим вечером активно поддерживали японцев.

После второго мяча началось тотальное сумасшествие: дедушки плакали, девушки визжали, а у нижней части сектора образовалась сине-белая каша из самых активных фанатов. Какой же накал эмоций был в тот момент!

После финального свистка футболисты сборной поблагодарили всех собравшихся под радостные вопли радости. Но задерживаться у трибуны надолго не стали – в окружении десятка фотографов двинули в сторону раздевалки.

Фото: Полина Куимова, «Чемпионат»

После веселья японцы традиционно убрали за собой мусор. Но оказалось, что не все согласны с такой активностью

Истории, как японские болельщики убираются за собой на стадионе, регулярно вирусятся после крупных матчей. Впервые видео, как они аккуратно складывают мусор в пакеты, появилось на чемпионате мира в России. После матча с Бельгией в Ростове-на-Дону трибуны остались чистыми. Так же поступила и сборная: футболисты оставили по после себя идеально чистую раздевалку.

Фото: CATHERINE IVILL/GETTY IMAGES

На «Халифу» объединение японских ультрас принесло с собой специальные пакеты, которые разложили по местам активных болельщиков. Так как на креслах сидели единицы, к середине второго тайма вместо аккуратно сложенных синих пакетов под ногами оказался сплошной мусор.

Фото: Полина Куимова, «Чемпионат»

Но после всех празднований народ собрал и растоптанные пакеты, и бутылки, и банки – у кресел не осталось ничего.

Все пакеты были аккуратно сложены у больших мусорок около фуд-кортов.

Фото: Полина Куимова, «Чемпионат»

Убирались, правда, далеко не все: было несколько активистов, которые взяли на себя бóльшую часть сбора – большинство просто забирали свой пакет и уходили.

«Я не хочу участвовать в этой активности, – объяснил болельщик Хакуми. – Думаю, что уборка – это работа сервиса по уборке, и нам не нужно делать это за них. Да, мы очень культурные люди, и этот факт известен всему миру. Мне кажется, что объединение болельщиков, которое и организовывает уборку, хочет это показать, а заодно произвести впечатление в социальных сетях».

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