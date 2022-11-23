Тренер Японии отказался от лучших форвардов страны. И «хлопнул» Германию на ЧМ

Если сравнить заявки японцев на ЧМ-2018 и ЧМ-2022, то сразу станет понятно — при Хадзимэ Мориясу команда серьёзно обновилась. Из тех, кто проигрывал Бельгии на «Ростов Арене» четыре года назад в 1/8 финала, до Катара доехали только шесть человек. Это вратарь Эйдзи Кавасима + пять полевых игроков. Для всех остальных ЧМ-2022 стал дебютным в карьере (кроме Сюити Гонды, ездившего на ЧМ-2014).

Мориясу привёз в Катар интересный микс — смешал качества отдельных игроков с тактическими предпочтениями. Причём в Японии бурно обсуждали итоговую заявку сборной. Например, в Катар не поехал Юя Осако — участник ЧМ-2014 и ЧМ-2018, бывший игрок «Кёльна» и «Вердера», автор нескольких важных голов в азиатском отборе. Но ещё больше японцы критиковали Мориясу за невызов Кёго Фурухаси из «Селтика». 27-летний форвард за полтора сезона забил 22 гола в 33 матчах чемпионата Шотландии, но остался за бортом, хотя играл в отборе.

Кёго Фурухаса Фото: Jeremy Ng/Getty Images

Тут надо вспомнить, что в финальном раунде азиатской квалификации японцы дважды проиграли в трёх стартовых турах — Оману (0:1) и Саудовской Аравии (0:1). Фурухаси оба раза выходил на замену, но как левый вингер. Мориясу обвиняли в бесполезном использовании бомбардира, однако тренер со временем вообще отказался от нападающего. И постепенно нащупал баланс – Япония выиграла шесть матчей подряд и заняла вторую строчку в группе с прямым выходом на ЧМ.

Хадзимэ Мориясу главный тренер сборной Японии «Я не мог вызвать абсолютно всех, кто хотел на чемпионат мира. Но при этом благодарю и почитаю тех, кто по-настоящему желал биться за Японию. Даже если бы мы могли взять не 26, а 30 игроков, то всё равно я принимал бы трудные решения. Наш выбор для Катара — игроки, которые находятся на одной волне с командой. И мы знаем индивидуальные сильные стороны каждого вызванного футболиста».

Игроки из Бундеслиги и опытная защита

Сразу восемь бойцов Мориясу представляют немецкие клубы. Победный гол в ворота Мануэля Нойера забил игрок «Бохума» Такума Асано. В 2016-м его подписал лондонский «Арсенал» — скауты сравнивали вингера «Санфречче Хиросима» с Тео Уолкоттом и отмечали его высокие скоростные данные. Вы же помните, как Асано сегодня убежал от Нико Шлоттербека?

Впрочем, в Англии Асано так и не сыграл — не получил рабочую визу, поэтому поехал по арендам. После окончания контракта с «Арсеналом» перебрался в сербский «Партизан», откуда его хотел забрать Юрий Сёмин — слух о переходе в «Локомотив» появился в начале 2020-го.

Голевую передачу на Асано из глубины отдал защитник Ко Итакура из мёнхенгладбахской «Боруссии» — в клубе он часто отвечает за начало атак и сегодня продемонстрировал созидательные способности. Автор первого гола, Рицу Доан, тоже играет в Германии — за «Фрайбург». Летом 2019-го хавбеком интересовались «Спартак» и ЦСКА, но Доан, игравший тогда в «Гронингене», выбрал вариант с «ПСВ».

34-летний центрдеф «Шальке-04» Майя Йосида провёл лучшие годы в «Саутгемптоне» в АПЛ, затем побегал в «Сампдории», теперь пылит в Бундеслиге. Сегодня он стал лучшим по количеству выносов из штрафной (9) — Йосида всегда хорошо читал игру, несмотря на низкую скорость.

Футболисты сборной Японии после матча с Германией Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Другие люди из Германии — опорники Ватару Эндо («Штутгарт») и Ао Танака («Фортуна»), защитник Хироки Ито («Штутгарт»), а также атакующий хавбек и победитель Лиги Европы Даити Камада («Айнтрахт»). Эту банду дополняют крепкие футболисты с опытом выступлений в европейских топ-лигах:

вингер «Реймса» Дзюня Ито, отдавший за 3,5 сезона в бельгийском «Генке» 38 голевых передач и забивший несколько важных голов в отборе;

вингер «Монако» Такуми Минамино, которого все помнят по «Зальцбургу» (разрывал с Эрлингом Холандом) и «Ливерпулю»;

вингер «Брайтона» Каору Митома;

правый защитник «Урава Ред Даймондс» Хироки Сакаи, отбегавший кучу матчей за «Ганновер» и «Марсель»;

левый защитник «Токио» Юто Нагатомо, живая легенда японского футбола, местный Юрий Жирков, неутомимая электричка из «Интера» середины 2010-х;

защитник «Арсенала» Такэхиро Томиясу;

вингер «Реал Сосьедада» Такефуса Кубо, которого называли Японским Месси;

оттянутый плеймейкер «Леганеса» Гаку Сибасаки (против Германии не играл, но классно смотрелся на ЧМ-2018).

Отдельно отметим выбор защитников от Мориясу — в состав вошли сразу три футболиста с опытом игры на ЧМ-2014 и ЧМ-2018: Сакаи, Нагатомо и Йосида. Нагатомо вообще играл ещё на ЧМ-2010 в ЮАР (как и вратарь Кавасима). Возможно, отказавшись от нескольких статусных игроков, Мориясу придумал самый мощный японский состав в истории. Хотя для подтверждения этой теории нужно хотя бы повторить лучший результат японских версий 2002-го, 2010-го и 2018-го. То есть выйти в плей-офф.

Откуда в Европе так много японских футболистов?

В 1998 году японцы впервые вышли на чемпионат мира — это стало толчком к переформатированию Джей-лиги. Если раньше сюда приезжали престарелые звёзды вроде Зико, то к началу 2000-х японский чемпионат стабильно заработал на экспорт игроков в Европу и вышел на пик в 2010-х. Достаточно взглянуть на количество европейских легионеров в заявках сборной в разное время:

ЧМ-1998 — 0 легионеров, все игроки из Джей-лиги;

ЧМ-2002 — 4 легионера;

ЧМ-2006 — 6 легионеров;

ЧМ-2010 — 4 легионера;

ЧМ-2014 — 12 легионеров;

ЧМ-2018 — 15 легионеров;

ЧМ-2022 — 19 легионеров.

Сборная, которая на 73% состоит из представителей европейских чемпионатов (не забываем про опыт Нагатомо и Сакаи) обыгрывает сборную Германии с Никласом Зюле на правом фланге обороны. Почему бы и нет?