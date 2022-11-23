Это не игра, а издевательство над соперником. Теперь понятно, кто главный фаворит ЧМ

Сборная Испании крупно обыграла Коста-Рику в матче 1-го тура группового этапа ЧМ-2022 в Катаре. Кажется, это была самая убедительная победа топ-сборной на турнире, а все опасения по поводу испанцев перед турниром больше не актуальны.

Луис Энрике хотел экспериментов – но проверить их не получилось

Главный стример сборной Испании Луис Энрике удивил: сборная Испании вышла на матч без нападающих. На позиции «ложной девятки» эпизодически появлялись разные игроки атаки: Дани Ольмо, Ферран Торрес, Гави и Марко Асенсио. Статус безоговорочного фаворита позволял испанцам экспериментировать, но от некоторых ранее вынужденных решений штаб не отказался: например, в центре обороны появился Бускетс. Это расширило диапазон тренерских решений по части использования гибридной схемы с выдвижением Серхио в полузащиту.

Но нужны ли были эти опыты? Коста-Рика, очевидно вышедшая защищаться и огрызаться, особых трудностей Испании не принесла. Хотя после побед Саудовской Аравии над Аргентиной и Японии над Германией (оба матча – 2:1) казалось, что подобные результаты воодушевят всех андердогов. Увы, костариканцы оказались просто не готовы к игре с топ-соперником: вялое сопротивление, отсутствие подбора, просто никакущая скорость и гектары свободного пространства.

Важный и крутой юбилей для сборной Испании

В первом тайме Испания развлекалась как могла: взрывалась эпизодами, излишне не напрягалась, контролировала мяч и темп, забивала разнообразные голы. На 11-й минуте счёт открыл Ольмо – Дани воспользовался забросом партнёра в штрафную, укротил тяжёлый мяч, находясь спиной к воротам, развернулся и подсёк над вратарём. Очень элегантно! Этот гол стал 100-м для сборной Испании на чемпионатах мира.

Через 10 минут отличился уже Асенсио: игрок «Реала» получил мяч от игрока «Барсы» (Альбы) и спокойно положил его в ворота Наваса. После этого стало понятно, что Коста-Рике ничего в этой встрече не светит. Да и третьего мяча тоже ждать долго не пришлось. Ещё через 10 минут Альба просочился в штрафную и получил по ногам – а абсолютно бесспорный 11-метровый реализовал Торрес.

На перерыв испанцы ушли даже не вспотев – реально в сухих майках! Настолько уверенных первых таймов большая сборная в Катаре ещё не проводила. В отличие от перформанса сборной Англии с Ираном (6:2), у испанцев чувствовался запас. Кажется, они включались процентов на 40. Оттого и захотелось скорее посмотреть на них в деле с Японией и Германией. Потому что второй тайм с Коста-Рикой не имел уже никакого значения.

Неприличное издевательство над Коста-Рикой. И тоже рекордное!

В течение второй 45-минутки испанцы тоже развлекались, но уже немного с другими целями. Во-первых, Энрике сделал несколько важных замен: на поле в течение тайма вышли Карлос Солер, Альваро Мората, Алекс Бальде, Коке и Нико Уильямс. Это позволило перестроиться на схему с явным форвардом и освежить среднюю ось. Правда, ещё до первых замен Испания забила снова: Торрес умело вернул себе мяч после передачи Гави, словно мысленно убрал Овьедо взглядом и с разворота покатил мимо Наваса.

И ведь не скажешь, что Коста-Рика расклеилась – она просто и не была собранной. На 74-й минуте забил Гави, от души приложившись по высокому мячу, посланному с фланга. Юный гений со шведы послал мяч в штангу, а оттуда он влетел в сетку. Но и это не все! На 90-й минуте свежий Уильямс справа прострелил в штрафную, а Солер подкараулил вынос защитника и вложил в ворота Наваса шестой гол. Хотелось бы сказать, что это всё, но нет: Мората феноменально завершил геометрически выверенную атаку на 90+3-й. Это самая крупная победа сборной Испании на чемпионатах мира.

Благодаря крупной победе Испания заняла первое место в группе Е, Япония расположилась следом. А у Германии и Коста-Рики пока 0 очков. Кажется, битва за плей-офф будет интересной. По крайней мере, после 1-го тура в это охотно верится.