«Когда все мысли о повязке One Love». В Германии разносят сборную за старт на ЧМ

На чемпионате мира в Катаре произошла вторая громкая сенсация. Сборная Японии вдохновилась невероятной победой Саудовской Аравии над Аргентиной (2:1) и сумела переиграть команду Германии с тем же счётом 2:1.

Что пишут эксперты, болельщики и журналисты в Германии и мировых СМИ о неожиданном результате матча?

Немецкий Bild вспоминает провальный для Германии чемпионат мира в России, который также начался с поражения. Журналисты беспокоятся за реализацию и оборону национальной команды.

«Это просто нереально! Сборная Германии выставила себя в плохом свете на старте чемпионата мира в матче с аутсайдером – командой Японии. Это фиаско напоминает горький турнир в России в 2018 году, когда Германия проиграла Мексике со счётом 0:1 и впервые выбыла из розыгрыша после группового этапа.

Очень слабая реализация моментов немецкой командой сыграла свою роль. В последние четверть часа игра вышла из-под контроля – и Япония перевернула её всего за семь минут.

Горькое осознание: беспокоит не только небрежное обращение с голевыми моментами, но и защита. Оборона кажется просто шаткой и дырявой».

Kicker отмечает, что Германия не сумела извлечь выгоду из статистического преимущества, потеряв управление игрой во втором тайме:

«Цифры говорят сами за себя: сборная Германии не только владела мячом 74%, но и нанесла 26 ударов по воротам Японии. Однако верно и то, что немецкая команда проиграла игру по ходу второго тайма. Чем дольше длилась встреча, тем больше Германия теряла нити управления игрой».

Ханс-Дитер Флик Фото: Alexander Hassenstein/Getty Images

Английская газета Daily Mail хвалит сборную Японии за мужество, стойкость и бойцовские качества.

«Германия заплатила за то, что не засушила игру, но вера в себя и мужество Японии также сыграли свою роль в камбэке. Немцы контролировали матч, но внезапно, когда время начало работать против них, столкнулись с одним из самых больших сопротивлений за свою историю».

Один из болельщиков под постом сборной Германии о проигрыше поделился собственной историей о том, как он переживает поражение:

«Я только что разбил свой телевизор на вечеринке перед 30 гостями из-за этой игры. Моя жена забрала наших плачущих детей и сказала, что они неделю будут жить в отеле. Эта команда разрушила мою вечеринку и мою жизнь».

Фото: twitter.com/Hopp_Fan

Другой немецкий болельщик напомнил о ситуации с капитанской повязкой в радужных цветах, которую запретили носить в том числе и голкиперу Мануэлю Нойеру:

«Это именно так и бывает, когда ты забываешь подготовиться к игре, а все мысли о повязке с надписью One Love (ФИФА обещала наказывать карточками за повязку, символизирующую борьбу со всеми видами дискриминации в обществе. – Прим. «Чемпионата»).

Известный немецкий тренер Бернд Шустер в интервью испанской Marca признал, что Япония одержала заслуженную победу:

«Германии было трудно адаптироваться к трём центральным защитникам и очень высокому прессингу. Второй тайм остался за Японией. Я думаю, что это заслуженная победа японцев, хотя мне больно это говорить».

Болельщики сборной Японии Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Журналист французского издания RMC Sport Жан-Гай Лебретон отмечает, что у сборной Германии больше нет права на ошибку. Неудачный исход встречи с Испанией может поставить крест на шансах немцев на выход из группы.

«Чемпионы мира 2014 года, сложившие свои полномочия уже на групповом этапе в 2018-м, больше не имеют права на ошибку. Немецкая команда будет выходить на матч со сборной Испании в воскресенье с угрозой того, что они могут выбыть уже после второй встречи на турнире. Ранний вылет с чемпионата мира второй раз подряд может сильно запятнать репутацию сборной Германии накануне домашнего Евро-2024».

Эксперт Sky Sports Гари Невилл шокирован итогом прошедшей встречи и отмечает неуверенные действия Нойера в моменте с голом Такумы Асано:

«Конечно, я ожидал, что Германия выиграет игру. Это большой шок. Япония – неплохая команда, но итог встречи показывает, что, когда вы не полностью сконцентрированы на матче, можете получить огромный сюрприз. Во время второго гола японцев меня удивила игра Нойера, он будто отвернулся от мяча».