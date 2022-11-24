Где смотреть трансляции ЧМ-2022 онлайн: кто играет, кто показывает и кто фаворит

Чемпионат мира по футболу 2022 года в Катаре продолжает набирать скорость – вчера Хорватия сыграла вничью с Марокко (0:0), Германия сенсационно проиграла Японии (1:2), Испания размазала Коста-Рику (7:0), а Бельгия превозмогла Канаду (1:0). А сегодня, 24 ноября, состоятся заключительные матчи 1-го тура группового этапа.

В пятый игровой день свой путь на турнире начнут оставшиеся восемь сборных, среди них такой фаворит, как Бразилия, мощные Португалия и Уругвай, а также Сербия, за которую в России будут переживать по-особенному. Представляем гайд по предстоящим встречам: расписание, прогнозы, трансляции.

Швейцария – Камерун на ЧМ-2022: где пройдёт матч, время начала, где смотреть прямую трансляцию, прогноз

Отличная вывеска для разогрева. Швейцарцы хоть и не топовая сборная, но очень способная и крепкая. Например, есть представители топ-клубов АПЛ (Аканджи, Джака и Закария) и многих команд Бундеслиги (Зоммер, Эльведи, Видмер, Соу, Окафор, Варгас). Старт против Камеруна – отличная возможность проверить свои силы и взять очки перед встречами с Сербией и Бразилией – одним из конкурентов за второе место и очевидным фаворитом группы.

Тренировка сборной Швейцарии Фото: twitter.com/nati_sfv_asf

А Камерун, как всегда, готов удивлять – но на бумаге претендовать на плей-офф команда вряд ли сможет. Поэтому всё будет зависеть от результата матча 1-го тура – как раз со Швейцарией. Учитывая сильных исполнителей вроде Замбо Ангисса, Токо Экамби и Шупо-Мотинга, а также вингера «Динамо» Нгамалё, случиться в игре может всякое. Букмекеры резонно верят в европейцев (1.77) и слабо рассчитывают на успех африканцев (5.3). Прямая трансляция — на «Матч ТВ».

Уругвай – Южная Корея на ЧМ-2022: где пройдёт матч, время начала, где смотреть прямую трансляцию, прогноз

А вот эта пара уже интереснее – хотя бы потому, что в игру вступают двукратные чемпионы мира! Уругвай привёз в Катар несколько легенд вроде Суареса, Кавани и Муслеры, но глобально команда уже опирается на новых лидеров: Нуньеса, Вальверде, Бентанкура. Интересно, выйдет ли в основе экс-защитник «Динамо» Варела. Южноамериканцам нужно брать очки сразу – иначе из группы можно и не выйти. Особенно если помнить, что туда вместе с ними попала Португалия.

Тренировка сборной Уругвая Фото: twitter.com/Uruguay

А корейцы традиционно готовы преподнести сюрприз: в 2018-м они уже оставили Германию без плей-офф. Удивят ли в этот раз? Да, хоть состав в основном и состоит из представителей азиатских клубов, важно помнить про игроков из европейских команд: Сон Хын Мина («Тоттенхэм»), Хван Хи Чхана («Вулверхэмптон»), Чун Ву Юна («Фрайбург»), Ли Джэ Сона («Майнц») и других. Букмекерские котировки говорят о понятном превосходстве Уругвая (1.77) над Южной Кореей (5.3). Встречу в прямом эфире покажет «Матч ТВ».

Португалия – Гана на ЧМ-2022: где пройдёт матч, время начала, где смотреть прямую трансляцию, прогноз

Последний чемпионат мира для Роналду! Криштиану поссорился с «Манчестер Юнайтед» и полностью сосредоточился на сборной Португалии, которая стартует в Катаре матчем с Ганой. Соперник – худший по рейтингу ФИФА на турнире, но, как показала встреча Саудовской Аравии и Аргентины, рейтинг ничего не значит. Зато имеет значение баланс сил: в группе с Уругваем ошибаться нельзя – могут дальше и не пустить (собственно, как не пустили в 2018-м, когда сошлись в плей-офф).

Тренировка сборной Португалии Фото: Mohamed Farag/Getty Images

А Гана, вероятно, больше ждёт зарубу с Уругваем, чтобы поквитаться за 2010 год. По именам эта африканская сборная в полном порядке (Амарти, Менса, Парти, Кудус, Фатаву, Уильямс, братья Айю) – ничья на старте турнира будет прекрасным исходом. Правда, букмекеры не особо верят в ганцев: на их победу коэффициент огромный (9), тогда как на португальцев – скромный (1.4). Встречу покажет «Матч ТВ».

Бразилия – Сербия на ЧМ-2022: где пройдёт матч, время начала, где смотреть прямую трансляцию, прогноз

А вот этого матча, кажется, в России ждут практически все любители футбола. Бразилия собрала мощнейший состав и готова выйти на тропу к финалу, а Сербия – как всегда собранная из европейских звёзд – попробует впервые выйти из группы. Интересно, что выполнение таких разных задач точно осложнится, но в зависимости от результата. Да и ничья вряд ли кого-то устроит – ведь в группе ещё Швейцария и Камерун.

Тренировка сборной Бразилии Фото: Christopher Lee/Getty Images

Ростер Бразилии – просто космос, тут на каждой позиции по две мировые звезды. У сербов попроще, но есть индивидуально сильные Сергей Милинкович-Савич, Душан Тадич, Александр Митрович. Главный вопрос – стала ли Сербия большой командой или вновь провалит групповой этап ЧМ. Букмекеры по понятным причинам отдают предпочтение бразильцам (1.5) и в победу сербов верят слабо (6.6). Прямую трансляцию встречи можно увидеть на «Матч ТВ».