Португалия – Гана: статистика и история личных встреч перед матчем на ЧМ-2022 24 ноября

24 ноября первый матч на чемпионате мира проведёт сборная Португалии. Чемпионы Европы — 2016 встретятся с командой Ганы (начало — в 19:00 мск). На чьей стороне преимущество в личных матчах?
Как команды ранее играли друг с другом
Сборные Португалии и Ганы встречались друг с другом всего один раз. Любопытно, что это произошло как раз на чемпионате мира. В 2014 году европейцы обыграли африканцев со счётом 2:1. До перерыва зрители в Бразилии увидели один гол — защитник Ганы Джон Бойе срезал мяч в свои ворота. В начале второй половины Асамоа Гьян восстановил равновесие, а на 80-й минуте победу Португалии принёс Криштиану Роналду. Матч состоялся в 3-м туре, и по его итогам турнир покинули и европейцы, и африканцы. Первое место в квартете заняла Германия, второе — США
Как Португалия играла на предыдущих чемпионатах мира
Сборная Португалии не пропустила ни одного мундиаля с 2002 года. На двух из них (2002, 2014) европейская команда уезжала домой после группового этапа. Любопытно, что в обоих случаях с ней в группе играли американцы, проходившие в 1/8 финала. В 2010-м и 2018-м Португалия проигрывала в первом раунде плей-офф — Испании (0:1) и Уругваю (1:2) соответственно. 16 лет назад португальцы заняли четвёртое место на чемпионате мира в Германии. В полуфинале проиграли Франции (0:1), а в матче за бронзу — хозяевам (1:3).
Уругвай — Португалия на чемпионате мира — 2018 в России
Фото: Артём Гусев, «Чемпионат»
Как Гана играла на предыдущих чемпионатах мира
Африканская сборная трижды отбиралась на чемпионат мира. В 2014-м она не вышла из группы, а в двух других случаях добиралась до плей-офф. В 2006 году Гана проиграла Бразилии (0:3) в 1/8 финала, а через четыре года африканцы добрались до четвертьфинала. На ЧМ в ЮАР Гана дожала США (2:1) в первом раунде плей-офф, а затем проиграла в серии пенальти Уругваю. Это был тот самый матч, когда Луис Суарес выбил мяч руками из ворот на последней минуте дополнительного времени, а Гьян не реализовал 11-метровый удар, попав в перекладину.
Кто фаворит матча
Букмекеры считают Португалию фаворитом матча. Поставить на победу команды Криштину Роналду можно с коэффициентом 1.38. В случае успеха Ганы выигрыш увеличится в девять раз. Коэффициент на то, что Роналду забьёт, составляет 2.00. На то, что не забьёт — 1.67.
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