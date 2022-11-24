Самая несправедливая победа на ЧМ-2022. Как же отскочила звёздная Бельгия!

Смотря на игру Бельгии и Канады, хотелось воскликнуть: «Разбудите меня! Это какой-то нереальный сон!». Канадцы доминировали, а вторая сборная мира по рейтингу ФИФА отбивалась, как могла. «Кленовые листья» превосходили бельгийцев в движении, борьбе за мяч и даже в игровой мысли. Прессинг команды совершенно неизвестного в Европе английского тренера Джона Хердмана разрывал связи между игроками соперника. К середине первого тайма счёт по ударам был 8:1 в пользу североамериканцев: возможно, даже в хоккейном матче не было бы такого превосходства Канады над Бельгией.

Канадцы заслужили быстрый гол и должны были забить его, когда африканский судья Жанни Сиказве только благодаря видеоповтору разглядел игру рукой со стороны Янника Карраско в собственной штрафной. Дуэль на 11-метровом получилась очень крутой – «Бавария» против «Реала». Но Альфонсо Дэвис пробил плохо, так что Тибо Куртуа достаточно было прыгнуть туда, куда послал мяч оппонент. Вообще, в первом тайме судьи раза три могли назначить 11-метровый в ворота сборной Бельгии. Удивило, что ни Сиказве, ни его ассистенты на VAR не среагировали на наступ экс-полузащитника «Зенита» Акселя Витселя.

Звёзды атаки команды Роберто Мартинеса выпали из игры. Например, Кевин Де Брёйне и Миши Батшуайи до перерыва в сумме совершили меньше касаний мяча, чем голкипер Куртуа. Тем не менее бельгийцы поняли, что выходить из-под прессинга канадцев лучше длинными передачами, поскольку те рискованно оставляют своих защитников один в один с игроками атаки. Всё-таки в центре обороны «кленовых листьев» собраны отнюдь не топ-мастера – двое из «Монреаля», один из португальского «Шавеша». После простых забросов Эден Азар и Тоби Алдервейрелд создали моменты для Батшуайи. Во втором случае центрфорвард, воспользовавшись тем, что позиционно ошибся Камаль Миллер, убежал к воротам и забил. Итог 45 минут игры был ужасно несправедливым.

Во втором тайме сборная Канады играла так, словно ничего не случилось. Команда Хердмана, пропустив гол, не поплыла и продолжала гнуть свою линию. Вне всяких сомнений, Мартинес признает после матча: канадские 3-4-2-1 работали намного лучше, чем бельгийские 3-4-2-1. Фаворит с гигантским трудом выходил со своей половины поля, даже у собственной штрафной попадал под мощное давление и допускал потери. Де Брёйне с Эденом Азаром опускались глубоко в поисках мяча, а последнего тренер снял с игры уже по истечении часа матча – вингер «Реала» совсем не тот, что на ЧМ-2018.

Без Азара с командным движением у представителя Европы, пожалуй, стало получше, да и канадцы подустали. Появилось больше свободного пространства для контрвыпадов бельгийцев. Но Батшуайи всё же не Лукаку, а сам Ромелу нервно наблюдал за происходящим на поле с трибуны. Восстанавливающийся от травмы нападающий «Интера» пропустит первые два тура. Кстати, через четыре дня Бельгия сыграет с Марокко.

Сборная Канады сделала всё, чтобы выиграть этот матч. По количеству ударов она превзошла Бельгию в два с половиной раза – 22:9! И ведь не скажешь, что «кленовым листьям» не хватает мастерства для реализации моментов. Дэвис, Джонатан Дэвид из «Лилля», Тажон Бушанан из «Брюгге», лучший бомбардир в истории национальной команды Кайл Ларин из того же «Брюгге» – очень сильные индивидуально игроки. Но канадцам банально не повезло. Когда в воротах соперника блестящий Куртуа, фарт зачастую на стороне его команды.

У канадцев с такой игрой неплохие шансы опередить в группе Хорватию с Марокко. Бельгийцы же, если не прибавят, за золото ЧМ-2022 бороться не будут.