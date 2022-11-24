Матч-центр Новости Главное о ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Статьи

Бельгия – Канада – 1:0, обзор и статистика матча, 23 ноября 2022 года, чемпионат мира по футболу

Самая несправедливая победа на ЧМ-2022. Как же отскочила звёздная Бельгия!
Анатолий Романов
Куртуа вытащил вторую команду мира
Комментарии
Куртуа вытащил вторую команду мира.

Смотря на игру Бельгии и Канады, хотелось воскликнуть: «Разбудите меня! Это какой-то нереальный сон!». Канадцы доминировали, а вторая сборная мира по рейтингу ФИФА отбивалась, как могла. «Кленовые листья» превосходили бельгийцев в движении, борьбе за мяч и даже в игровой мысли. Прессинг команды совершенно неизвестного в Европе английского тренера Джона Хердмана разрывал связи между игроками соперника. К середине первого тайма счёт по ударам был 8:1 в пользу североамериканцев: возможно, даже в хоккейном матче не было бы такого превосходства Канады над Бельгией.

ЧМ-2022 - финальный раунд. Группа F. 1-й тур
23 ноября 2022, среда. 22:00 МСК
Бельгия
Окончен
1 : 0
Канада
1:0 Батшуайи-Атунга – 44'

Канадцы заслужили быстрый гол и должны были забить его, когда африканский судья Жанни Сиказве только благодаря видеоповтору разглядел игру рукой со стороны Янника Карраско в собственной штрафной. Дуэль на 11-метровом получилась очень крутой – «Бавария» против «Реала». Но Альфонсо Дэвис пробил плохо, так что Тибо Куртуа достаточно было прыгнуть туда, куда послал мяч оппонент. Вообще, в первом тайме судьи раза три могли назначить 11-метровый в ворота сборной Бельгии. Удивило, что ни Сиказве, ни его ассистенты на VAR не среагировали на наступ экс-полузащитника «Зенита» Акселя Витселя.

Звёзды атаки команды Роберто Мартинеса выпали из игры. Например, Кевин Де Брёйне и Миши Батшуайи до перерыва в сумме совершили меньше касаний мяча, чем голкипер Куртуа. Тем не менее бельгийцы поняли, что выходить из-под прессинга канадцев лучше длинными передачами, поскольку те рискованно оставляют своих защитников один в один с игроками атаки. Всё-таки в центре обороны «кленовых листьев» собраны отнюдь не топ-мастера – двое из «Монреаля», один из португальского «Шавеша». После простых забросов Эден Азар и Тоби Алдервейрелд создали моменты для Батшуайи. Во втором случае центрфорвард, воспользовавшись тем, что позиционно ошибся Камаль Миллер, убежал к воротам и забил. Итог 45 минут игры был ужасно несправедливым.

Во втором тайме сборная Канады играла так, словно ничего не случилось. Команда Хердмана, пропустив гол, не поплыла и продолжала гнуть свою линию. Вне всяких сомнений, Мартинес признает после матча: канадские 3-4-2-1 работали намного лучше, чем бельгийские 3-4-2-1. Фаворит с гигантским трудом выходил со своей половины поля, даже у собственной штрафной попадал под мощное давление и допускал потери. Де Брёйне с Эденом Азаром опускались глубоко в поисках мяча, а последнего тренер снял с игры уже по истечении часа матча – вингер «Реала» совсем не тот, что на ЧМ-2018.

Без Азара с командным движением у представителя Европы, пожалуй, стало получше, да и канадцы подустали. Появилось больше свободного пространства для контрвыпадов бельгийцев. Но Батшуайи всё же не Лукаку, а сам Ромелу нервно наблюдал за происходящим на поле с трибуны. Восстанавливающийся от травмы нападающий «Интера» пропустит первые два тура. Кстати, через четыре дня Бельгия сыграет с Марокко.

15 величайших матчей чемпионатов мира по футболу за всю историю 15 величайших матчей чемпионатов мира по футболу за всю историю

Сборная Канады сделала всё, чтобы выиграть этот матч. По количеству ударов она превзошла Бельгию в два с половиной раза – 22:9! И ведь не скажешь, что «кленовым листьям» не хватает мастерства для реализации моментов. Дэвис, Джонатан Дэвид из «Лилля», Тажон Бушанан из «Брюгге», лучший бомбардир в истории национальной команды Кайл Ларин из того же «Брюгге» – очень сильные индивидуально игроки. Но канадцам банально не повезло. Когда в воротах соперника блестящий Куртуа, фарт зачастую на стороне его команды.

У канадцев с такой игрой неплохие шансы опередить в группе Хорватию с Марокко. Бельгийцы же, если не прибавят, за золото ЧМ-2022 бороться не будут.

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022