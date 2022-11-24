Ради такой интриги нужно смотреть ЧМ! Расклады в группах Испании и Хорватии

Четвёртый день чемпионата мира позади. 23 ноября прошёл 1-й тур в группах E и F. Четыре матча слегка прояснили картину, поэтому самое время разобраться в промежуточных раскладах.

От Германии и Испании ждали борьбы за первое место. Но они на разных полюсах

Казалось, что в группе E всё совершенно понятно. Вот Германия, вот Испания, кто-то из них займёт первое место, другой — второе, а ниже будут Япония и Коста-Рика. Но пока всё складывается вообще по-другому!

Сборная Германии неожиданно провалилась в матче с Японией. Причём в ходе игры казалось, что всё под контролем: немцы вели в счёте и смотрелись лучше соперника. Но закончилось всё камбэком японцев и их победой (2:1). Испания же в своём матче никакой сенсации не допустила и разнесла Коста-Рику, подарив нам главный разгром этого чемпионата мира — 7:0.

Теперь сборная Германии в очень неприятном положении. Если команда проиграет Испании во 2-м туре, то почти наверняка останется без плей-офф. Подробнее ситуацию в этой группе мы расписали в материале ниже.

Хорватия отстала от Бельгии. Но ситуация далека от критической

В группе F всё гораздо спокойнее. Сборные Марокко и Хорватии выдали один из скучнейших матчей на этом чемпионате мира и не забили ни одного гола. А вот Бельгия получила мощный отпор от Канады, но всё равно добыла победу.

Теперь расклады таковы: Бельгия лидирует с тремя очками, Хорватия и Марокко делят второе и третье места, а Канада замыкает таблицу.

Во 2-м туре Бельгия сыграет с Марокко. Если действующие бронзовые призёры чемпионата мира выиграют, то гарантируют себе место в плей-офф. При этом неплохие шансы на выход из группы сохранятся даже в случае ничьей.

А вот у Канады положение куда менее приятное. В следующем матче она сыграет с Хорватией, которой после ничьей с Марокко очередная потеря очков будет не нужна. Эта встреча во многом станет определяющей: хорваты в случае победы смогут чувствовать себя комфортнее, а обратный результат оставит канадцев в игре. Поражение Канады точно лишит её шансов на плей-офф.

Альфонсо Дэвис Фото: Matthias Hangst/Getty Images

Расписание 2-го тура в группах E и F

Совсем скоро ситуация в этих группах станет ещё понятнее. Не пропустите!



Группа E



Япония — Коста-Рика, 27 ноября, 13:00 мск

Испания — Германия, 27 ноября, 22:00 мск



Группа F



Бельгия — Марокко, 27 ноября, 16:00 мск

Хорватия — Канада, 27 ноября, 19:00 мск