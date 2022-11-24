Как на ЧМ-2022 сыграет любимая сборная россиян. Сербия должна нереально зажечь в атаке!

Если бы путевка в финальной турнир ЧМ-2022 зависела от надёжности, то Сербия ни за что бы её не получила — соперникам позволялось слишком много. За весь отбор на турнир «на ноль» удалось сыграть лишь однажды — худший результат среди всех отправившихся в Катар команд. В общей сложности приходилось девять раз вынимать мяч из сетки — это вообще худший результат в Европе среди финишировавших на первом месте команд. Кстати, если вдруг кто забыл, напоминаем: Сербия в своей группе опередила Португалию.

Добиться результата сербам позволила производительность впереди. Ради неё-то команда и рисковала обороной, играя в атакующий футбол! Лишь каких-то два гола в ворота звёздной Португалии — самый скромный сербский результат в домашних встречах отборочного цикла, все остальные соперники отхватывали больше. 18 голов во всех играх европейской квалификации — наравне с Францией второй показатель в группах, где участвовали пять команд. К слову, больше всех в них забила Бельгия — 25.

В чëм же конкретно секреты успеха Сербии? Погружаемся в детали самой любимой команды русскоязычных болельщиков на ЧМ-2022. Да-да, именно за сербов, согласно нашему исследованию, будет болеть большинство. Кстати, на втором месте – Аргентина.

Новость по теме За кого будут болеть русскоязычные болельщики на ЧМ-2022? Итоги исследования «Чемпионата»

Стойкович сразу начал ставить футбол с атакующим акцентом

Драган Стойкович Фото: Srdjan Stevanovic/Getty Images

В 90-е Драган Стойкович на протяжении восьми лет был капитаном Югославии, за которую выступал на позиции атакующего полузащитника. Уже тренером он ставит своим командам футбол с акцентом на атаку, и Сербия — не исключение. Перед своей первой официальной игрой у руля сборной — с Ирландией — тренер даже сделал смелое заявление: «Соперник непрост, но я не смогу принять, если они сыграют красивее нас». В итоге в веселом матче со счётом 3:2 победила именно команда Стойковича.

Если футболист не подходит под философию тренера, то Стойкович отказывается от игрока, а не изменяет своему игровому видению. В Сербии так произошло с возрастными Александаром Коларовым и Адемом Ляичем: оба вызывались в сборную во второй половине 2020-го, но перестали уже в первой половине 2021-го, когда пришёл новый тренер. При этом Коларов был капитаном, и сербскую легенду это ничуть не смутило.

Александар Коларов Фото: Srdjan Stevanovic/Getty Images

Игра Сербии при Стойковиче максимально динамичная, поэтому её увлекательно смотреть. Команда почти не задерживается в середине поля. Потеряли мяч? Прессингуем. Отобрали? Пробуем тут же ошеломить соперника быстрой и разумной атакой низом, пока он не успел очухаться. Противник окопался в глухой обороне? Быстро передаём мяч друг другу, расшатывая защитную линию, и перманентно доставляем мяч в убойные зоны, откуда можно наносить удар — рано или поздно пройдёт. «Я люблю, когда мяч по полю бегает быстрее игроков», — ещё одно признание Стойковича.

Информация для понимания масштабов крутости нынешнего тренера сборной Сербии. Когда 12 лет назад Стойкович выиграл чемпионат Японии с «Нагоя Грампус», своим бывшим подопечным восхищался тогда ещё наставник «Арсенала» Арсен Венгер. В 90-х сербу и французу удалось пересечься как раз в «Нагое».

Арсен Венгер экс-тренер «Арсенала» «Я хотел бы, чтобы моим преемником стал Пикси (прозвище Стойковича. – Прим. «Чемпионата»). Футбольная философия Стойковича идентична моей, у нас с ним одинаковые идеи и взгляды на многие вещи. Стойкович прививает своим командам атакующий и комбинационный футбол. Драган будет отличным тренером. Как-то я сказал Пикси, что он добьётся серьёзных успехов, если сумеет передать подопечным своё видение футбола. Так и есть».

Время показывает, что Венгер здраво оценивал Стойковича уже тогда. В сборной Сербии у Драгана как началось всё красиво, так и продолжается. К слову, о старте: главным тренером сборной Сербии он был назначен в свой день рождения 3 марта 2021 года, в тот день ему исполнилось 56 лет.

Тренер удачно подобрал схему: она раскрывает сильные качества игроков и неудобна для соперников

Стойкович нашёл место и атакующему полузащитнику, которым он когда-то был сам, и сразу двум форвардам.

Данная схема удобна для главных атакующих талантов нынешней Сербии — центрфорвардов Митровича («Фулхэм») и Влаховича («Ювентус»), и атакующего полузащитника Тадича («Аякс»). Они сыграли ключевую роль впереди в квалификации: Митрович забил восемь мячей, Влахович — четыре, а у Тадича 2+4 по системе «гол+пас». Другие занимательные статистические факты об игре этой троицы в отборе:

Митрович — лидер Сербии по ударам (4 за матч) и ожидаемым голам (0,9), Влахович — второй по ударам (3,3) и ожидаемым голам (0,8);

Тадич вне конкуренции по ключевым передачам (3,3);

каждый из обозначенных игроков лишь по разу в среднем за матч шёл в дриблинг — как и просит Стойкович, в большей степени футболисты нацелены на движение мяча и поиск моментов.

Действуя на острие, Влахович и Митрович открываются в линии защитников и преимущественно между ними, сковывая их. Если дело касается позиционной атаки, то на одной линии с нападающими открываются ещё и латерали. Благодаря этому получается, что защитники соперника лишены возможности подняться на помощь своим опорникам, что развязывает руки играющему между линий Тадичу, умеющему как разыгрывать мяч, так и наносить классные удары. В итоге кто-то из сербов всегда остаётся один в атаке, а иногда даже несколько игроков. В плане манеры расположения очень показательна голевая атака против Люксембурга в гостях — Влахович забил после открывания между защитниками (голевую отдал защитник Велькович), Митрович тоже предлагал себя в линии обороны, а Тадич был один чуть глубже.

Голевая атака Сербии с Люксембургом в гостях

Подобные атаки для Сербии типичны. И второстепенно, какие именно игроки на поле. Если вдруг Стойкович по каким-то причинам не может выставить двух номинальных центрфорвардов, то вместе с единственным нападающим оказывать давление на защитников будет один из хавбеков. Например, когда в матче с Люксембургом Сербии удался подобный гол, расклад был таким: на острие открывались форвард Митрович (забил после паса Милинковича-Савича из глубины) и полузащитник Лукич, а Тадич остался один между линиями. Если одним из форвардов номинально является Тадич, то он обязательно будет опускаться между линий — это его зона комфорта. А на позицию на острие станет выдвигаться игрок средней линии.

Голевая атака Сербии с Люксембургом дома

Ещё благодаря подобному голу Сербия смогла вырвать победу у Азербайджана. Тогда на острие открывались Йович и Митрович. Свободным между линий оказался Милинкович-Савич, у него голевой пас. К моменту гола Тадич был уже заменён, поэтому оказаться между линий не мог. Так что у Сербии есть возможность ещё и менять лидеров — состав располагает.

Голевая атака Сербии с Азербайджаном

Забивать мячи за счёт подобного расположения Сербия умеет не только при атаках по центру и не только соперникам уровня Азербайджана и Люксембурга. Когда Сербия обыграла Португалию и добыла путевку в Катар (2:1), один из мячей забил Тадич. В начавшейся с фланга атаке он оказался один в зоне подбора, воспользовавшись тем, что обороняющиеся были сосредоточены на двух его партнерах, которые находились в штрафной.

Фото: Голевая атака Сербии с Португалией

Хоть квалификация ЧМ-2022 и завершилась для Сербии год назад, забыть, как атаковать, она не могла. В текущем году команда выиграла группу Лиги наций, в которой также были Швеция, Словения и Норвегия. Сербы забили 13 мячей в шести играх. В этих встречах команда Драгана Стойковича была похожа на саму себя — на ту, которая многим полюбилась по отбору к мировому первенству.

Почему же атакующая команда играет в три центральных защитника?

Там, где нельзя полагаться только на качество, не лишним будет подстраховаться количеством. Оборонительное трио Сербии совместно с парой опорников страхует свою атаку. В случае если соперник отрезал от обороны атакующую тройку и латералей, задача пятёрки сзади либо сорвать чужое наступление, либо максимально его затормозить, чтобы дать время партнёрам вернуться назад.

В отборе только у двух центральных полузащитников показатель успешных отборов выше 1,5 за игру — у Лукича (2,4) и Милинковича-Савича (1,7). При этом качество отборов отнюдь не выдающееся и у первого (55%), и у второго (60%). К тому же оба не сильны в единоборствах в обороне (45% и 55% эффективных соответственно). Ну как здесь не страховаться количеством сзади? При игре в два центральных Сербия пропускала бы еще больше, а ведь и в квалификации вынимала мяч из своих ворот частенько.

Два примера численного преимущество Сербии при контратаках Ирландии:

Большинство Сербии при контратаке Ирландии

Большинство Сербии при контратаке Ирландии

За счёт продуктивной работы тройки атакующих игроков и пятёрки сзади на подстраховке в игре Сербии Стойковича есть баланс: если оборона и промахивается, то атака затмевает её просчёты.

Какие у Сербии перспективы на ЧМ-2022?

Если Стойкович не изменит себе в последний момент, матчи Сербии будут очень зрелищными — стоит ждать голов в обе стороны всегда, особенно во встрече с Бразилией.

Большой плюс для Сербии в том, что она два года оттачивала свою игру и научилась обходиться без лидеров. Это важно, ведь последний месяц из-за травмы не играл Влахович. Сможет ли он качественно вернуться, пока неизвестно.

Пока всё идёт к тому, что Сербия сразится за вторую путёвку в плей-офф со Швейцарией. Любопытно, что по стоимости составов они рядом — сербы — 13-е в мире (€ 360 млн), а швейцарцы — 17-е (€ 281 млн). Это может стать борьбой двух философий: первые больше про яркость, вторые — про прагматизм (два пропущенных мяча — меньше всех в европейской квалификации).

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