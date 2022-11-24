Гид по официальному магазину ЧМ-2022. Где дороже — в Катаре или России?

В Катаре, как и в России, главный фан-шоп расположился на территории фестиваля болельщиков – здание, похожее на ангар, установили рядом со входом. Иногда там происходят странные вещи вроде сомнительных ограничений.

Но главное – что внутри. Ассортимент там богатый – одних только брелоков и значков есть несколько видов! Стоят они по-разному: самый дешёвый обойдётся в 450 рублей (в виде открывашки с футболкой сборной), самый дорогой – в 935 рублей (с летящим Лаибом, Кубком мира и флагом сборной).

В России брелоки стоили по 400 рублей.

Брелоки Фото: Полина Куимова, «Чемпионат»

Есть сувенирные чашки для арабского кофе – 1000 рублей.

Чашки Фото: Полина Куимова, «Чемпионат»

Есть ещё и такие – дороже на 17 рублей.

Чашки Фото: Полина Куимова, «Чемпионат»

Есть термосы нескольких видов – в зависимости от дизайна цена варьируется от 2550 до 2600 рублей.

Термосы Фото: Полина Куимова, «Чемпионат»

Карточная игра, похожая на Uno – 1530 рублей, кубик рубика – 935 рублей.

Карты и кубик Фото: Полина Куимова, «Чемпионат»

Для борьбы с палящим солнцем есть портативные вентиляторы! Цена – 1530 рублей.

Вентилятор Фото: Полина Куимова, «Чемпионат»

Магниты по 340 рублей, рядом висят браслеты – они по 320.

Магниты Фото: Полина Куимова, «Чемпионат»

Провода для зарядки телефона – 615–765 рублей.

Провода Фото: Полина Куимова, «Чемпионат»

Три круглых значка – 306 рублей.

Значки Фото: Полина Куимова, «Чемпионат»

А вот значки в виде Кубка мира и эмблемы ЧМ обойдутся дороже – в 410 рублей. В России значок с Забивакой стоил столько же.

Значки Фото: Полина Куимова, «Чемпионат»

Есть даже ароматизатор в машину! Всего 140 рублей.

Ароматизаторы Фото: Полина Куимова, «Чемпионат»

Маскот Лаиб среднего размера в подарочной упаковке стоит 3400 рублей. А вот шапка с Лаибом стоит дешевле – 2000 рублей. Забиваку можно было купить примерно за столько же: игрушка стоила от двух до трёх тысяч рублей.

Маскот Фото: Полина Куимова, «Чемпионат»

Кепки разных цветов и с разными нашивками – 1615 рублей. В России цена была 1500.

Кепки Фото: Полина Куимова, «Чемпионат»

Футболка с принтом Кубка мира – 2200 рублей.

Футболка Фото: Полина Куимова, «Чемпионат»

Поло сборных (но только тех, кого экипирует аdidas) – 3700 рублей.

Поло Фото: Полина Куимова, «Чемпионат»

Шарфы разных стран – 600 рублей.

Шарфы Фото: Полина Куимова, «Чемпионат»

А вот такое продаётся в супермаркете в фанатской деревне. Обычная футболка с флагом и названием сборной – 1700 рублей.

Футболки Фото: Полина Куимова, «Чемпионат»

Небольшие мячи – 850 рублей.

Мячи Фото: Полина Куимова, «Чемпионат»

Самое дорогое, что можно найти в фан-шопе (не считая игровых футболок, которые стоят около 8000 рублей), – статуэтки Кубка мира и эмблемы. Цена – 4750 рублей. В России самым дорогим товаром была матрёшка с Забивакой – за неё просили 7000 рублей.

Статуэтки Фото: Полина Куимова, «Чемпионат»

Глобально кажется, что ассортимент товаров примерно на том же уровне, что был в России: что-то есть, чего не было у нас, и наоборот. А вот цены чуть выше, но это объяснимо – здесь в целом дороже, чем у нас, да и мировую инфляцию за четыре года никто не отменял.



Посмотреть видеообзор магазина можно ниже ⬇️

Пишите в комментариях, что хотели бы себе купить!