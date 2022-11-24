Гид по официальному магазину ЧМ-2022. Где дороже — в Катаре или России?

В Катаре, как и в России, главный фан-шоп расположился на территории фестиваля болельщиков – здание, похожее на ангар, установили рядом со входом. Иногда там происходят странные вещи вроде сомнительных ограничений.
Но главное – что внутри. Ассортимент там богатый – одних только брелоков и значков есть несколько видов! Стоят они по-разному: самый дешёвый обойдётся в 450 рублей (в виде открывашки с футболкой сборной), самый дорогой – в 935 рублей (с летящим Лаибом, Кубком мира и флагом сборной).
В России брелоки стоили по 400 рублей.
Брелоки
Фото: Полина Куимова, «Чемпионат»
Есть сувенирные чашки для арабского кофе – 1000 рублей.
Чашки
Фото: Полина Куимова, «Чемпионат»
Есть ещё и такие – дороже на 17 рублей.
Чашки
Фото: Полина Куимова, «Чемпионат»
Есть термосы нескольких видов – в зависимости от дизайна цена варьируется от 2550 до 2600 рублей.
Термосы
Фото: Полина Куимова, «Чемпионат»
Карточная игра, похожая на Uno – 1530 рублей, кубик рубика – 935 рублей.
Карты и кубик
Фото: Полина Куимова, «Чемпионат»
Для борьбы с палящим солнцем есть портативные вентиляторы! Цена – 1530 рублей.
Вентилятор
Фото: Полина Куимова, «Чемпионат»
Магниты по 340 рублей, рядом висят браслеты – они по 320.
Магниты
Фото: Полина Куимова, «Чемпионат»
Провода для зарядки телефона – 615–765 рублей.
Провода
Фото: Полина Куимова, «Чемпионат»
Три круглых значка – 306 рублей.
Значки
Фото: Полина Куимова, «Чемпионат»
А вот значки в виде Кубка мира и эмблемы ЧМ обойдутся дороже – в 410 рублей. В России значок с Забивакой стоил столько же.
Значки
Фото: Полина Куимова, «Чемпионат»
Есть даже ароматизатор в машину! Всего 140 рублей.
Ароматизаторы
Фото: Полина Куимова, «Чемпионат»
Маскот Лаиб среднего размера в подарочной упаковке стоит 3400 рублей. А вот шапка с Лаибом стоит дешевле – 2000 рублей. Забиваку можно было купить примерно за столько же: игрушка стоила от двух до трёх тысяч рублей.
Маскот
Фото: Полина Куимова, «Чемпионат»
Кепки разных цветов и с разными нашивками – 1615 рублей. В России цена была 1500.
Кепки
Фото: Полина Куимова, «Чемпионат»
Футболка с принтом Кубка мира – 2200 рублей.
Футболка
Фото: Полина Куимова, «Чемпионат»
Поло сборных (но только тех, кого экипирует аdidas) – 3700 рублей.
Поло
Фото: Полина Куимова, «Чемпионат»
Шарфы разных стран – 600 рублей.
Шарфы
Фото: Полина Куимова, «Чемпионат»
А вот такое продаётся в супермаркете в фанатской деревне. Обычная футболка с флагом и названием сборной – 1700 рублей.
Футболки
Фото: Полина Куимова, «Чемпионат»
Небольшие мячи – 850 рублей.
Мячи
Фото: Полина Куимова, «Чемпионат»
Самое дорогое, что можно найти в фан-шопе (не считая игровых футболок, которые стоят около 8000 рублей), – статуэтки Кубка мира и эмблемы. Цена – 4750 рублей. В России самым дорогим товаром была матрёшка с Забивакой – за неё просили 7000 рублей.
Статуэтки
Фото: Полина Куимова, «Чемпионат»
Глобально кажется, что ассортимент товаров примерно на том же уровне, что был в России: что-то есть, чего не было у нас, и наоборот. А вот цены чуть выше, но это объяснимо – здесь в целом дороже, чем у нас, да и мировую инфляцию за четыре года никто не отменял.
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Пишите в комментариях, что хотели бы себе купить!
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