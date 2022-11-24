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Чемпионат мира — 2022, фан-зона с алкоголем и бассейном, кто так сделал для болельщиков, сборная Канады, болельщики

На ЧМ есть скрытая фан-зона с бассейном и морем алкоголя. Чья сборная так постаралась?
Полина Куимова
Чемпионат мира — 2022, фан-зона с алкоголем
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В Катаре живёт много канадцев, поэтому и появился Дом болельщика.

Сборная Канады провела первый с 1986 года матч на чемпионате мира. Это было достойное возвращение: почти всю игру канадцы давили, по многим компонентам превосходя бельгийцев. На трибунах это превосходство тоже ощущалось – канадские болельщики и существенно громче исполнили гимн, и выделялись визуально.

Болельщики

Болельщики

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

В Катаре живёт много канадцев. Между странами такие отношения, что здесь есть канадские военные

При этом, как показывает исследование Global News совместно с аналитическим центром Ipsos Canada, только 34% канадцев сказали, что будут следить за этим чемпионатом мира, остальным же 66% абсолютно всё равно и на футбол, и на сборную. «Канада пока ещё не футбольная нация, – прокомментировал результаты опроса вице-президент аналитического центра Ipsos Canada Себастьян Даллер. – Интерес есть, но очевидно, что его уровень несравним с тем, что мы видим в других странах».

Самое интересное, что 45% канадцев в возрасте от 18 до 34 лет заявили, что будут болеть за другую сборную: Даллер объяснил это долгим отсутствием Канады на чемпионате мира, из-за чего люди привыкли поддерживать другие команды. Ну и, конечно, вице-президент в числе причин глобально низкого интереса к турниру назвал все скандалы вокруг Катара. «Но как показывает опыт, иногда это зависит от происходящего уже по ходу турнира, – добавил он. – Как только мероприятие начинается, оно становится реальным, и люди начинают смотреть игры. Если Канада преуспеет, это может вызвать больший интерес, и все споры сменятся воодушевлением».

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Был ли Даллер прав, покажут лишь опросы уже после чемпионата мира, но в Катаре количество канадцев впечатляет: добираться сюда дольше, чем из той же Бельгии, а народу на стадионе собралось в разы больше (и не ряженых, а настоящих!).

Но на деле же ничего удивительного в этом нет – просто потому, что в Катаре проживают около 9 тысяч канадских экспатриантов, которые работают здесь в канадских и местных компаниях в различных сферах. Для Катара это нормальная история: настолько, что 90% населения составляют приезжие.

Между Канадой и Катаром уже давно установлены крепкие отношения. Катар является одним из важнейших инвестором среди стран Персидского залива, а с 2019 года ещё и одним из крупнейших торговых партнёров (в этом году объём достиг почти $ 250 млн). Более того, страны называют друг друга союзниками – канадские военные дислоцированы в Катаре для обеспечения безопасности и борьбы с терроризмом на Ближнем Востоке и в Северной Африке.

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Сборная Канада позаботилась обо всех своих болельщиках. Организовала им супералкогольную зону!

Для всех, кто живёт здесь, а также для тех, кто всё же решил сюда приехать, сборная Канады организовала Дом Болельщика. Такой дом, что на стадион в целом можно и не ходить!

Зону для всех поклонников сборной Канады организовали на крыше пятизвëздочного отеля, поэтому её удобства соответствуют уровню люкса: там есть бассейн с надувными лебедями, большой экран для просмотра матчей и пиво. Алкогольное!

ЧМ-2022

ЧМ-2022

Фото: twitter.com/CanadaSoccerEN

Дом Болельщика работает вечером за день до матча и в день игры. Билет стоит 249 канадских долларов (почти 11 400 рублей) – за эти деньги канадцы получают шарф, семь алкогольных напитков (пиво, вино, крепкое), билет на еду. Туда же иногда заглядывают канадские футбольные звёзды, с которыми можно свободно пообщаться.

Очень дорогая фан-зона, но зато очень алкогольная.

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