Самый «российский» матч на ЧМ-2022! Теперь «наши» вряд ли спасутся в «группе смерти»

Вы точно натыкались на слова легендарного камерунского нападающего Самюэля Это’О. Он сейчас рулит федерацией, поставил тренировать сборную старого друга и, по слухам, сам влияет на процесс. Так вот, Это’О поставил конкретную цель – сборная должна дойти до финала и покинуть Катар в последний день чемпионата мира. Якобы на эту дату даже забронировали билеты. Естественно, каждый матч Камеруна теперь будут рассматривать через эту цель. Но игра с Швейцарией к ней точно не приблизила.

В первом тайме Камерун ещё производил впечатление команды, которая способна забить. Брайан Мбемо и Эрик Шупо-Мотинг напрягали оборону и Яна Зоммера, совершая быстрые отрывы. Швейцарцы почему-то не всегда успевали возвращаться в оборону, и образовывались свободные зоны, которыми пользовались игроки атаки Камеруна. Но несколько шансов забить они упустили. А после перерыва Мурат Якин, видимо, объяснил, как правильно обороняться. И напомнил, что надо забивать.

Гол швейцарцев получился таким простым, словно это не реальный футбол, а легкий уровень виртуального. Фройлер получил мяч на правом фланге, покатил мяч через половину штрафной к центру. И ни один камерунец не сумел его перехватить! В итоге мяч докатился до Эмболо, который расстрелял ворота Онана.

Интересно, что нападающий не праздновал взятие ворот. Всё дело в том, что он родился как раз в столице Камеруна, но ещё совсем ребёнком переехал в Швейцарию. Сейчас, кстати, играет за «Монако» – в одной команде с Александром Головиным.

Брил Эмболо Фото: Claudio Villa/Getty Images

Казалось, африканцы после этого должны включиться. Особенно после неплохого первого тайма. Но сценарий игры развернулся в другую сторону. Вместо атак Камерун в основном оборонялся, а впереди не получалось вообще ничего. Сонг попробовал освежить игру заменами. Первым на поле вышел Гаэль Ондуа – футболист, который имеет мощные ассоциации с Россией. Он переехал в нашу страну в юном возрасте, играл за школы «Локомотива» и ЦСКА, а теперь выступает за «Ганновер». Но считает себя русским. А игра на чемпионате мира – мечта, которая исполнилась уже в первом матче. Пусть и результат отрицательный.

Гаэль Ондуа Фото: Maja Hitij — FIFA/FIFA via Getty Images

На последние 15 минут на поле вышел и Муми Нгамалё – полузащитник «Динамо» – один из редких представителей РПЛ в Катаре. Но и его выход ничего не дал Камеруну. Наоборот, в самой концовке моменты создавали именно швейцарцы и могли увеличивать преимущество.

С такой игрой и отношением к делу Камеруну будет очень трудно задержаться в Катаре хотя бы до плей-офф. Конкуренты по группе просто тяжелейшие: Швейцария оставила без прямого (а как оказалось, и вообще) выхода на ЧМ Италию, Сербия – обошла португальцев, ну а Бразилия – просто лучшая в мире сборная по рейтингу ФИФА.

Так что задача от Это’О под угрозой срыва. Остаётся разве что самому возобновить карьеру и показать, как добиваться результата, своим примером. А не выдавать странные и неосуществимые лозунги.