Трансляции 2-го тура ЧМ-2022: где и во сколько смотреть матч Англия — США и не только

В пятницу на чемпионате мира по футболу 2022 года стартует 2-й тур группового турнира. В квартетах A и B состоится по паре матчей, и с высокой степенью вероятности определится первый участник плей-офф. А может быть, даже не один. Рассказываем, кто, где и во сколько играет.

Уэльс – Иран: где пройдёт матч, время начала, где смотреть прямую трансляцию, прогноз

Игровой день стартует на стадионе «Ахмед бин Али» в Эр-Райане. В 13:00 мск гватемальский рефери Марио Эскобар даст сигнал к началу встречи сборных Уэльса и Ирана. Для первой это отличная возможность закрепить свои претензии на выход в плей-офф после стратегически важного «мира» с американцами. Для вторых — шанс доказать себе и окружающим, что разгром в 1-м туре от Англии был не более чем несчастным случаем, спровоцированным травмой основного вратаря.

Когда эти команды пересекались в прошлый и единственный раз, никого из нынешнего поколения сборников ещё на свете не было. В 1978 году валлийцы победили иранцев в товарняке — 1:0. Аналитики букмекерских контор полагают, что у нового поколения британцев больше шансов повторить успех предшественников, чем испортить статистику. Коэффициенты на победу Уэльса колеблются в пределах 2.15–2.20, на Иран — около 4.0.

Катар – Сенегал: где пройдёт матч, время начала, где смотреть прямую трансляцию, прогноз

Первый матч хозяев ЧМ-2022 породил серьёзные сомнения в их соответствии уровню всего мероприятия. Сегодня они постараются развеять скепсис наблюдателей и вернуться в игру после удручающего старта. Катар с Сенегалом начнут выяснять отношения в 16:00 мск на арене «Эль-Тумама» в Дохе.



Для обеих команд это своего рода премьера — ранее они никогда не играли между собой. Шансы Эквадора на успех котируются значительно выше. Ставки на победу южноамериканцев принимают в среднем из расчёта 1.65 к 1. На Катар — 6 к 1.

Нидерланды – Эквадор: где пройдёт матч, время начала, где смотреть прямую трансляцию, прогноз

Первый участник 1/8 финала может досрочно определиться в Дохе на стадионе «Халифа». Победитель матча Нидерланды — Эквадор досрочно квалифицируется в плей-офф вне зависимости от результата другой игры в группе. Центральная встреча квартета A запланирована на 19:00.



До сих пор команды сталкивались только на товарищеском уровне — 1:0 в пользу голландцев в 2006 году и ничья 1:1 в 2014-м. Букмекеры видят фаворитами Нидерланды. На победу первой команды они предлагают коэффициент 1.8, а второй — до 5.0.

Англия – США: где пройдёт матч, время начала, где смотреть прямую трансляцию, прогноз

Свидетелем самого интригующего противоборства пятницы станет катарский город Эль-Хаур. Здесь в 22:00 стартует сверхпринципиальная разборка сборных Англии и США. Британцы могут заблаговременно пробиться в плей-офф и тем самым свести к минимуму шансы американцев на второе место. Заруба будет жаркая!



С фаворитом в паре и без букмекерских раскладов всё ясно. Хотя и они не сулят звёздно-полосатым ничего хорошего (1.55 на Англию, 6.0 — на США). Статистика тоже красноречива: восемь побед европейцев при всего двух поражениях и одной ничьей.



Прямая трансляция всех матчей ЧМ-2022 — на «Матч ТВ». Самый полный онлайн, как всегда, на «Чемпионате».