Не перестают удивлять. Фанаты из Кореи спасли матч на ЧМ-2022

Южная Корея и Уругвай сыграли очередную унылую нулевую ничью на этом чемпионате мира. Эту игру точно можно было бы назвать худшей на турнире. Если бы не корейские болельщики. Точнее, небольшой островок за воротами на нижнем ярусе, где собралось примерно 100 человек.

В начале игры они застучали в барабаны и замолчали только во время перерыва: скандировали кричалки и на английском, и на корейском языке. Один из зарядов очень напомнил заряд фанатов «Спартака», так что в какой-то момент можно было ощутить себя на матче родной РПЛ. Уровень футбола был точно не лучше.

«Футбол для Кореи — это всё, это наш срез жизни, — сказал Квон, один из болельщиков. — Мы никогда не будем ругать своих игроков, они для нас лучшие».

Эти слова были отлично проиллюстрированы моментом в первом тайме, когда нападающий Южной Кореи Хван Ый Чо не попал в ворота из выгоднейшей позиции. Корейцы не только не стали его ругать, а, наоборот, показывали ему большие пальцы и аплодировали. А ещё они выкрикивали имя каждого игрока, выходившего на замену.

Болельщики из Кореи Фото: «Чемпионат»

Что ещё отличает корейских фанатов? Их костюмы. Можно было увидеть и дедушку-сенсея, и двух мастеров корейской школы боевых искусств.

Болельщики из Кореи Фото: «Чемпионат»

Азиатские фанаты точно посоревнуются на этом чемпионате мира с арабскими и африканскими болельщиками в части того, как надо поддерживать свою команду. Но после того, как вчера удивили японцы и как сегодня болели корейцы, я точно проголосую за Азию. Хотя бы за то, что сегодня они спасли унылый матч.