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Криштиану Роналду на чемпионате мира – 2022 забил величайший гол: только он забивал на пяти чемпионатах мира, все голы

Величайший гол Роналду. На чемпионате мира Криштиану сделал то, что не удавалось даже Пеле
Григорий Телингатер
Роналду установил рекорд на ЧМ
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Вот все голы португальца на мундиалях.

Роналду стал футболистом, который забивал голы на пяти чемпионатах мира подряд. Гол в ворота Ганы стал просто историческим – никто из футболистов не забивал на стольких мундиалях. Интересно, что Криштиану три чемпионата мира подряд не мог преодолеть отметку в один гол за турнир.

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В 2006-м Роналду, у которого к 21 году был опыт игры в финале Евро, приехал в Германию уже настоящей звездой. Однако тот чемпионат мира стал самым слабым для Криштиану в плане статистики. Он забил лишь с пенальти в ворота Ирана на групповом этапе, а затем молчал до самого конца турнира. Правда, тот чемпионат мира стал самым успешным для его команды. Португалия добралась до полуфинала и проиграла Франции, а в матче за третье место влетела Германии.

Криштиану Роналду — 2006

Криштиану Роналду — 2006

Фото: Jamie McDonald/Getty Images

Спустя четыре года на чемпионат мира в ЮАР приехал ещё более статусный Роналду – победитель Лиги чемпионов, лидер мадридского «Реала» и обладатель «Золотого мяча». Но статистика не улучшилась: Криштиану вновь забил один гол на групповом этапе, хоть и сделал это с игры, а потом добавил один ассист.

Кстати, тот мяч получился, пожалуй, самым курьёзным в коллекции португальца. Он пытался обвести вратаря КНДР и на секунду потерял из виду подпрыгнувший мяч. Тот даже упал Криштиану сзади на шею, но Роналду быстро сориентировался и закатил в пустые. На этот раз Португалия вылетела уже на стадии 1/8 финала от будущего чемпиона – Испании.

Криштиану Роналду — 2010

Криштиану Роналду — 2010

Фото: Jurie Senekal/Getty Images

На турнир в Бразилии в 2014-м Роналду приехал уже обладателем двух «Золотых мячей, а вдобавок Криштиану помог «Реалу» взять 10-й трофей Лиги чемпионов. Роналду повторил статистику прошлого турнира: гол и ассист. Забил Гане – сработал на добивании с 10 метров после неудачной игры вратаря. Правда, Португалия в итоге провалилась и даже не вышла из группы.

Криштиану Роналду — 2014

Криштиану Роналду — 2014

Фото: Martin Rose/Getty Images

Лучшим чемпионатом мира для Роналду однозначно стал турнир в России в 2018-м. Криштиану зажёг уже в 1-м туре группового этапа. Нападающий оформил хет-трик в ворота Испании, причём голы получились разными: первый — с пенальти, второй — из-за пределов штрафной (помогла ошибка Давида де Хеа), а третий — настоящая красота. На 88-й минуте, когда счёт был 3:2 в пользу испанцев, Роналду идеально исполнил штрафной и вырвал ничью для своей команды. Форвард забил и в следующем матче с Марокко, замкнув подачу головой в падении. Правда, после этого Роналду затих, а Португалия вылетела в 1/8 финала.

Криштиану Роналду — 2018

Криштиану Роналду — 2018

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

И вот теперь, в 2022-м, Роналду отличился на пятом мундиале подряд. Забил с пенальти, который ещё долго будут обсуждать. Так или иначе, у него стало восемь голов (и два ассиста) в 18 матчах чемпионата.

Криштиану Роналду — 2022

Криштиану Роналду — 2022

Фото: Clive Brunskill/Getty Images

Так что теперь Роналду – единственный футболист в истории футбола, кому удавалось забить на пяти чемпионатах мира. Месси, отличившись в матче с Саудовской Аравией, отличился на своём четвёртом мировом первенстве. А у великого Пеле – только четыре участия в чемпионатах мира (и на всех он, естественно, забивал, несмотря на тяжёлую травму уже во втором матче ЧМ-1962). Так что гол Роналду действительно получился величайшим.

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