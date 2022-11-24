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Португалия — Гана — 3:2, обзор и статистика матча, голы Роналду, Айю, Феликса, 24 ноября 2022, чемпионат мира по футболу

Роналду был в ужасе! Португалии дико повезло в лучшем матче чемпионата мира
Михаил Рождественский
Португалия — Гана — 3:2, обзор и статистика
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Нападающий сборной Ганы почти повторил трюк Аршавина. Наконец-то огненная игра в Катаре!

Наконец-то настоящий огонь на чемпионате мира! Бесконечные нулевые ничьи занизили ожидания от матча Португалии и Ганы. Возможно, это даже хорошо, потому что эмоции от этой игры теперь мало с чем сравнятся.

ЧМ-2022 - финальный раунд. Группа H. 1-й тур
24 ноября 2022, четверг. 19:00 МСК
Португалия
Окончен
3 : 2
Гана
1:0 Роналду – 65' (пен)   1:1 Айю – 73'   2:1 Феликс – 78'   3:1 Леау – 80'   3:2 Букари – 89'

Матч начался с владения Португалии. Игроки сборной Ганы пытались прессинговать высоко, но сами до ворот никак добраться не могли. А вот у португальцев моменты появлялись. Если быть точнее, то лично у Криштиану Роналду. На 10-й минуте его вывели один на один, но подвела обработка — вратарь успел выйти из ворот и помешал пробить. А спустя пару минут Криштиану совершил фирменный прыжок в небеса в момент подачи — и вновь не получилось забить.

Если привыкли к Португалии, которая играет только вторым номером, то, кажется, можно отвыкать. Мы увидели команду Фернанду Сантуша, которая охотно забрала мяч и играла первым номером. Португальцы пытались позиционно раскачать соперника, но после двух шансов Роналду что-то пошло не так. Подбираться к воротам не особо получалось, а у Ганы моментов не было в принципе. Очень «увлекательное» зрелище!

А вот на 31-й минуте Португалия наконец дошла до ворот Ганы, и вновь в центре внимания оказался Роналду. Криштиану даже забил, но уже после свистка — судья посчитал, что он толкал защитника. Судя по повтору, ганцам повезло — фол Роналду сложно назвать явным. На этом экшен в первом тайме окончательно иссяк.

В начале второго тайма игра перевернулась. В атаку активно пошла уже сборная Ганы, а португальцы стали выглядеть пассивнее. Правда, как это часто бывает в футболе, логика игры не сработала. За полчаса до конца матча Роналду ворвался в штрафную и после лёгкого контакта упал. Спорный момент, но VAR не стал вмешиваться. Угадаете с одной попытки, кто пошёл бить? Ладно, тут даже одной попытки много — Роналду всё сделал сам.

Криштиану Роналду после гола на ЧМ

Криштиану Роналду после гола на ЧМ

Фото: Robert Cianflone/Getty Images

Как выяснилось, этой игре просто не хватало гола. Потому что после пенальти Роналду начался огонь! Спустя восемь минут португальцы проспали атаку Ганы, Мохаммед Кудус прострелил, а 32-летний Андре Айю замкнул. Первый полноценный момент африканской команды — и сразу 1:1!

После гола Айю ушёл на замену, чувствуя себя королём. Он триумфально обнялся с партнёрами на скамейке, повернулся к полю… И увидел, как оборона Ганы позволила Бруну Фернандешу выдать на ход Жоау Феликсу. Тот выскочил к воротам под углом и изящно перебросил мяч через вратаря. 2:1!

А спустя две минуты португальцы забили и третий. На этот раз к воротам выскочил Рафаэл Леау, тремя минутами ранее вышедший на замену, и спокойно исполнил в дальний угол.

Величайший гол Роналду. На чемпионате мира Криштиану сделал то, что не удавалось даже Пеле Величайший гол Роналду. На чемпионате мира Криштиану сделал то, что не удавалось даже Пеле

Казалось, такое преимущество Португалия не может упустить физически. Сантуш, видимо, посчитал так же и снял с игры Роналду, который напоследок запорол выход один на один (правда, потом был зафиксирован офсайд). И тут Криштиану почувствовал себя на месте Айю. На его глазах Осман Букари выпрыгнул и замкнул подачу. А потом ещё и отпраздновал в стиле самого Роналду! Фантастическая наглость, но Криштиану уже ничего не мог с этим поделать.

По традиции этого чемпионата мира судья щедро накинул девять минут добавленного времени. И не зря! На последних секундах вратарь Португалии Диогу Кошта не заметил, что за ним притаился Иньяки Уильямс, и опустил мяч на газон. У ганского нападающего почти получился легендарный трюк Андрея Аршавина против Ивана Левенца, но он поскользнулся и не смог нормально пробить! Дикий сюжет, который стал ещё насыщеннее после повтора — Роналду на скамейке был в ужасе после ошибки вратаря.

Иньяки Уильямс

Иньяки Уильямс

Фото: Matthias Hangst/Getty Images

На новую попытку у Ганы уже физически не было времени, но это не так и важно. Мы увидели, вероятно, лучший матч на этом чемпионате мира. Ради такого можно было потерпеть скучные игры!

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