Роналду был в ужасе! Португалии дико повезло в лучшем матче чемпионата мира

Наконец-то настоящий огонь на чемпионате мира! Бесконечные нулевые ничьи занизили ожидания от матча Португалии и Ганы. Возможно, это даже хорошо, потому что эмоции от этой игры теперь мало с чем сравнятся.

Матч начался с владения Португалии. Игроки сборной Ганы пытались прессинговать высоко, но сами до ворот никак добраться не могли. А вот у португальцев моменты появлялись. Если быть точнее, то лично у Криштиану Роналду. На 10-й минуте его вывели один на один, но подвела обработка — вратарь успел выйти из ворот и помешал пробить. А спустя пару минут Криштиану совершил фирменный прыжок в небеса в момент подачи — и вновь не получилось забить.

Если привыкли к Португалии, которая играет только вторым номером, то, кажется, можно отвыкать. Мы увидели команду Фернанду Сантуша, которая охотно забрала мяч и играла первым номером. Португальцы пытались позиционно раскачать соперника, но после двух шансов Роналду что-то пошло не так. Подбираться к воротам не особо получалось, а у Ганы моментов не было в принципе. Очень «увлекательное» зрелище!

А вот на 31-й минуте Португалия наконец дошла до ворот Ганы, и вновь в центре внимания оказался Роналду. Криштиану даже забил, но уже после свистка — судья посчитал, что он толкал защитника. Судя по повтору, ганцам повезло — фол Роналду сложно назвать явным. На этом экшен в первом тайме окончательно иссяк.



В начале второго тайма игра перевернулась. В атаку активно пошла уже сборная Ганы, а португальцы стали выглядеть пассивнее. Правда, как это часто бывает в футболе, логика игры не сработала. За полчаса до конца матча Роналду ворвался в штрафную и после лёгкого контакта упал. Спорный момент, но VAR не стал вмешиваться. Угадаете с одной попытки, кто пошёл бить? Ладно, тут даже одной попытки много — Роналду всё сделал сам.

Криштиану Роналду после гола на ЧМ Фото: Robert Cianflone/Getty Images

Как выяснилось, этой игре просто не хватало гола. Потому что после пенальти Роналду начался огонь! Спустя восемь минут португальцы проспали атаку Ганы, Мохаммед Кудус прострелил, а 32-летний Андре Айю замкнул. Первый полноценный момент африканской команды — и сразу 1:1!

После гола Айю ушёл на замену, чувствуя себя королём. Он триумфально обнялся с партнёрами на скамейке, повернулся к полю… И увидел, как оборона Ганы позволила Бруну Фернандешу выдать на ход Жоау Феликсу. Тот выскочил к воротам под углом и изящно перебросил мяч через вратаря. 2:1!



А спустя две минуты португальцы забили и третий. На этот раз к воротам выскочил Рафаэл Леау, тремя минутами ранее вышедший на замену, и спокойно исполнил в дальний угол.

Казалось, такое преимущество Португалия не может упустить физически. Сантуш, видимо, посчитал так же и снял с игры Роналду, который напоследок запорол выход один на один (правда, потом был зафиксирован офсайд). И тут Криштиану почувствовал себя на месте Айю. На его глазах Осман Букари выпрыгнул и замкнул подачу. А потом ещё и отпраздновал в стиле самого Роналду! Фантастическая наглость, но Криштиану уже ничего не мог с этим поделать.



По традиции этого чемпионата мира судья щедро накинул девять минут добавленного времени. И не зря! На последних секундах вратарь Португалии Диогу Кошта не заметил, что за ним притаился Иньяки Уильямс, и опустил мяч на газон. У ганского нападающего почти получился легендарный трюк Андрея Аршавина против Ивана Левенца, но он поскользнулся и не смог нормально пробить! Дикий сюжет, который стал ещё насыщеннее после повтора — Роналду на скамейке был в ужасе после ошибки вратаря.

Иньяки Уильямс Фото: Matthias Hangst/Getty Images

На новую попытку у Ганы уже физически не было времени, но это не так и важно. Мы увидели, вероятно, лучший матч на этом чемпионате мира. Ради такого можно было потерпеть скучные игры!