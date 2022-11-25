Бразилия забила лучший гол чемпионата мира! Но как же разочаровала любимая сборная россиян

24 ноября — возможно, самый контрастный день на чемпионате мира в Катаре. Скучное начало и огненная концовка. Последними играли Бразилия и Сербия и подарили нам мощнейший хайлайт.

Матч начался ровно так, как и ожидалось. Бразильцы забрали мяч и стали играть первым номером. А в центре внимания, разумеется, оказался Неймар. Сначала Саша Лукич на фланге так усердно боролся со звездой сборной Бразилии, что стянул с него футболку. А спустя пару минут Неймар чуть не забил прямым ударом с углового.

При всех стараниях бразильцев опасных моментов явно не хватало. Сербы же, кажется, были довольны ролью контратакующей команды. Однако фантазии хватало только на подачи в сторону Александра Митровича.

После невзрачной половины тайма бразильцы вновь включились. На 28-й минуте чуть не забил Винисиус, про которого умудрились забыть сербские защитники. От гола спас голкипер Ваня Милинкович-Савич, вовремя выскочивший из ворот. И всё же до перерыва сербы выстояли.



Второй тайм тоже начался с мини-перформанса Неймара. Нападающий Бразилии опаздывал к свистку, поэтому тейпировал руки в подтрибунке, а футболку надевал уже на поле. Судья дал свисток, но выяснилось, что Неймар ещё не закончил. Примерно полминуты сербы катали мяч, пока звезда зашнуровывала бутсы.

Пока Неймар не включился как следует, бразильцы чуть не забили. Вратарь Милинкович-Савич подставил своего защитника неудачным пасом, но затем исправился, помешав Рафинье реализовать выход один на один.

Ближе к середине второго тайма стало понятно, что Сербию спасёт только чудо. Бразильцы взвинтили темп и придавили соперника к воротам. На 60-й минуте Алекс Сандро зарядил издалека в штангу, а спустя две минуты пришёл и гол. Неймар ворвался в штрафную, Винисиус пробил, а Ришарлисон добил. Не самый красивый гол, зато какое празднование! Бразильцы так увлеклись танцами, что сопернику пришлось ждать.

А спустя 11 минут случился самый крутой момент всего матча. Винисиус швырнул мяч в штрафную с фланга, Ришарлисон принял его и пробил с разворота! Даже трудно представить, что творилось в голове у бразильца после такого шедевра. Явно лучший гол этого чемпионата мира!



Концовка матча получилась спокойной. Бразильцев всё устраивало, а сербы словно смирились, что им ничего не светит. И, если честно, от игры любимой сборной россиян осталось только разочарование. Но есть и хорошая новость: впереди два матча, в которых можно реабилитироваться.