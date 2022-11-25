Чемпионат мира по футболу без алкоголя – это провал. Запрет просто не работает

Если ты едешь в чужую страну, то нужно уважать местную культуру. Это базовый принцип для всех. Катар – страна, в которой почти нет алкоголя. Он запрещён за пределами отелей и курортных зон. Есть лишь один склад на окраине Дохи, где продают алкоголь для домашнего употребления. Всё.

Для чемпионата мира в Катаре сделали исключение – разрешили продавать пиво на стадионах и в фан-зоне. Однако за два дня до начала турнира организаторы объявили, что пива на стадионах всё-таки не будет. И это после того, как ФИФА заключило контракт на $ 75 млн с производителем пива. И теперь болельщики ходят по стадиону мимо пустых пивных холодильников.

Точка питания на стадионе в Катаре Фото: «Чемпионат»

Да, нужно уважать правила Катара, но, как недавно сказал Роналду, уважение должно быть взаимным. Менять правила за два дня – это неуважение. Как мы помним, в России тоже существует запрет на продажу пива на стадионах, однако ради ЧМ-2018 сделали исключение. Сообщалось, что тогда на стадионах выпили более 3,2 миллиона стаканов пива (каждый – 0,45 литра).



На самом деле, и в Катаре можно выпить алкоголь на стадионе во время матча ЧМ-2022. На VIP-секторах предлагают не только пиво, но и шампанское. Коллега по «Чемпионату» Полина Куимова говорила, что «на стадионах из VIP регулярно вываливаются пьяные мужички». Лазейка та же, что и в России: алкоголь не продают, а предоставляют бесплатно всем желающим. Хотя, по сути, за него именно заплатили – напитки входят в стоимость билета. Всё законно, но если мы говорим в целом о подходе, то выглядит лицемерно.

Катарцы запрещают пиво на стадионе, но это приводит к тому, что болельщики проносят ещё более крепкий алкоголь. У людей включается изобретательность, которая может удивить даже нас. Если вы не поняли, что было на видео выше, то объясняем. Есть специальные бинокли, которые на самом деле – не бинокли, а ёмкость, в которую можно спрятать алкоголь. Такие приспособления продаются за $ 15. Другое дело, что иногда полиция может догадаться, что с биноклем что-то не так.

Фляга в виде бинокля Фото: eBay

Безусловно, алкоголь – вещь, с которой нужно быть аккуратным. Перебор с ним может привести к весьма мерзким последствиям. Хотя всё-таки есть разница между пивом и более крепкими напитками, с помощью которых проще добраться до нежелательной стадии. А ещё нужно понимать, что для многих стран пиво – это часть футбольной культуры. Например, для немцев. Хотя далеко не только. Если вы придёте на стадион в Испании, то там пьют далеко не вино.

Болельщикам в Катаре приходится компенсировать недостаток пива на стадионах за счёт фан-зоны. Она одна на всю страну. По словам моих коллег, пива там столько, что ноги прилипают к асфальту. Это ли то, чего хотели организаторы? Неужели от более равномерного распределения пива кому-то стало бы хуже? Тем более запрет на алкоголь наверняка скажется на посещаемости. Если уже не сказался.