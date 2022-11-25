Матч-центр Новости Главное о ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Статьи

На стадионах чемпионата мира — 2022 запретили алкоголь (в том числе пиво) – это главный провал организаторов в Катаре

Чемпионат мира по футболу без алкоголя – это провал. Запрет просто не работает
Григорий Телингатер
Чемпионат мира по футболу без алкоголя – провал
Комментарии
Зато фанаты впечатляют изобретательностью.

Если ты едешь в чужую страну, то нужно уважать местную культуру. Это базовый принцип для всех. Катар – страна, в которой почти нет алкоголя. Он запрещён за пределами отелей и курортных зон. Есть лишь один склад на окраине Дохи, где продают алкоголь для домашнего употребления. Всё.

Для чемпионата мира в Катаре сделали исключение – разрешили продавать пиво на стадионах и в фан-зоне. Однако за два дня до начала турнира организаторы объявили, что пива на стадионах всё-таки не будет. И это после того, как ФИФА заключило контракт на $ 75 млн с производителем пива. И теперь болельщики ходят по стадиону мимо пустых пивных холодильников.

Точка питания на стадионе в Катаре

Точка питания на стадионе в Катаре

Фото: «Чемпионат»

Да, нужно уважать правила Катара, но, как недавно сказал Роналду, уважение должно быть взаимным. Менять правила за два дня – это неуважение. Как мы помним, в России тоже существует запрет на продажу пива на стадионах, однако ради ЧМ-2018 сделали исключение. Сообщалось, что тогда на стадионах выпили более 3,2 миллиона стаканов пива (каждый – 0,45 литра).

На самом деле, и в Катаре можно выпить алкоголь на стадионе во время матча ЧМ-2022. На VIP-секторах предлагают не только пиво, но и шампанское. Коллега по «Чемпионату» Полина Куимова говорила, что «на стадионах из VIP регулярно вываливаются пьяные мужички». Лазейка та же, что и в России: алкоголь не продают, а предоставляют бесплатно всем желающим. Хотя, по сути, за него именно заплатили – напитки входят в стоимость билета. Всё законно, но если мы говорим в целом о подходе, то выглядит лицемерно.

Катарцы запрещают пиво на стадионе, но это приводит к тому, что болельщики проносят ещё более крепкий алкоголь. У людей включается изобретательность, которая может удивить даже нас. Если вы не поняли, что было на видео выше, то объясняем. Есть специальные бинокли, которые на самом деле – не бинокли, а ёмкость, в которую можно спрятать алкоголь. Такие приспособления продаются за $ 15. Другое дело, что иногда полиция может догадаться, что с биноклем что-то не так.

Фляга в виде бинокля

Фляга в виде бинокля

Фото: eBay

Безусловно, алкоголь – вещь, с которой нужно быть аккуратным. Перебор с ним может привести к весьма мерзким последствиям. Хотя всё-таки есть разница между пивом и более крепкими напитками, с помощью которых проще добраться до нежелательной стадии. А ещё нужно понимать, что для многих стран пиво – это часть футбольной культуры. Например, для немцев. Хотя далеко не только. Если вы придёте на стадион в Испании, то там пьют далеко не вино.

Полиция оцепила стадион, фанатов пугали собаками. Что творилось перед игрой Роналду на ЧМ Полиция оцепила стадион, фанатов пугали собаками. Что творилось перед игрой Роналду на ЧМ
Гид по официальному магазину ЧМ-2022. Где дороже — в Катаре или России? Гид по официальному магазину ЧМ-2022. Где дороже — в Катаре или России?

Болельщикам в Катаре приходится компенсировать недостаток пива на стадионах за счёт фан-зоны. Она одна на всю страну. По словам моих коллег, пива там столько, что ноги прилипают к асфальту. Это ли то, чего хотели организаторы? Неужели от более равномерного распределения пива кому-то стало бы хуже? Тем более запрет на алкоголь наверняка скажется на посещаемости. Если уже не сказался.

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022