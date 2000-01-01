«Молитесь за меня». Самые драматичные моменты 1-го тура ЧМ-2022

Самые драматичные моменты 1-го тура ЧМ-2022
Несколько по-настоящему ужасающих травм испортили настроение тысячам болельщиков на чемпионате мира. Провал же Месси, Левандовского и других топов практически довёл их до слёз.
Месси осознал, что не выиграет чемпионат мира?
ЧМ в Катаре ещё не успел толком стартовать, как болельщики со всего света успели затосковать. Один из фаворитов, сборная Аргентины во главе с Лео Месси, умудрилась проиграть Саудовской Аравии в 1-м туре.
Семикратному обладателю «Золотого мяча» оставалось разве что хвататься за голову. Кажется, в эту минуту расстроенный Месси только и думал о том, что заветный Кубок мира вновь может ускользнуть от него.
Проклятье Левандовского вновь вступило в силу
Главный бомбардир сборной Польши не реализовал пенальти во встрече с Мексикой. При этом Роберт ни разу не забивал на первенствах мира. Настоящее проклятье!
Навас пережил унижение от сборной Испании
Опытный голкипер Коста-Рики, как и вся команда, пострадал от «Красной фурии». Смотреть на то, как Кейлор раз за разом пропускает мячи (всего их было семь) и ничего не может с этим сделать, было невероятно больно.
Череда жутких травм на чемпионате мира в Катаре
1-й тур ЧМ выдался богатым на травмы, причём многие из них выглядели достаточно ужасающе. Не повезло полузащитнику сборной Сенегала Шейку Куйяте, который получил повреждение в матче с Нидерландами. Покинул он поле на носилках.
Вратарь иранской сборной также оказался вне игры во время встречи с Англией. Уже на восьмой минуте Алиреза Беиранванд столкнулся с защитником своей команды и получил серьёзную травму. В итоге он ненадолго потерял сознание.
Игрок Саудовской Аравии оказался при смерти?
Защитнику команды-триумфатора в матче с Аргентиной пришлось тяжело в последние дни. Ясир Аль-Шахрани уехал из Катара с переломом челюсти, раздробленными костями лица и внутренним кровотечением.
К счастью, экстренная операция в Германии помогла спортсмену, и опасность миновала. «Со мной всё хорошо. Молитесь за меня. Саудовскую Аравию с победой», — обратился к своим поклонникам игрок.
Неймар выбыл из гонки за Кубок мира?
Не избежал травмы и Неймар. В заключительный день 1-го тура бразилец играл с сербами, которые не пощадили его. На 79-й минуте матча футболист был вынужден покинуть поле из-за болей в лодыжке.
Разочарованию Неймара не было предела: он сидел, закрыв лицо футболкой, и слушал утешения товарищей по команде. Врачи пока не дают точных прогнозов, но, быть может, игрок пропустит оставшуюся часть турнира.
«Молитесь за меня». Самые драматичные моменты 1-го тура ЧМ-2022
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