«Молитесь за меня». Самые драматичные моменты 1-го тура ЧМ-2022

Навас пережил унижение от сборной Испании

Опытный голкипер Коста-Рики, как и вся команда, пострадал от «Красной фурии». Смотреть на то, как Кейлор раз за разом пропускает мячи (всего их было семь) и ничего не может с этим сделать, было невероятно больно.