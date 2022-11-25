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ЧМ-2022: Джуд Беллингем — новая звезда сборной Англии и открытие Кубка мира, его хотят купить «МЮ», «Реал», «Челси»

«Весь мир у его ног!» В Англии восторгаются игрой молодого таланта на ЧМ-2022
Никита Паглазов
Джуд Беллингем — новая звезда сборной Англии
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В очередь за Беллингемом уже выстроились все топ-клубы АПЛ и мадридский «Реал»!

Главная молодая звезда сборной Англии — Джуд Беллингем — дебютировал на чемпионате мира за сборную Англии. 19-летний вундеркинд забил свой первый гол за «трёх львов», открыв счёт в игре 1-го тура группового этапа с Ираном (6:2). Беллингем воспользовался отличным навесом от Люка Шоу, точно пробив головой в левый угол ворот иранского голкипера. Он также стал первым футболистом, родившимся после 2000 года, который отличился на чемпионатах мира.

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По версии WhoScored, полузащитник заработал за матч оценку 8,4 – выше только у оформившего дубль Букайо Саки (9,1). После игры Беллингем прокомментировал её итоги и рассказал о важности следующей встречи с США: «В Англии во время матча был час дня? Половина первого? К чёрту всех! Не ходите на работу, когда мы играем. Сейчас нужно спуститься с небес на землю и сосредоточиться на следующей игре. Было трудно спать, если честно. Я не спал всю ночь. Мы должны подкрепить прошлый матч хорошим выступлением и победой над США».

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Английские легенды — о Беллингеме

После матча авторитетные эксперты не жалели комплиментов в адрес Джуда. Экс-защитник «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинанд в подкасте Vibe With Five выдал большой монолог, в котором отметил исключительный талант Беллингема:

«Этот парень, судя по тому, как он себя ведёт, уже может быть капитаном. Его ждут все клубы: «Манчестер Сити», «Реал», «Барса», вероятно, «Бавария». В «Юнайтед» же нужно проделать слишком много работы. Единственный вариант, по которому Беллингем может оказаться в клубе, это если он подумает: «Знаете, я могу стать тем катализатором, который приведёт клуб туда, где он должен быть». Но я не думаю, что он примет такое решение.

На протяжении многих лет за Англию играли отличные полузащитники: Скоулз, Джеррард, Лэмпард, Гаскойн и другие. Но ни один из этих парней не делал того, что Беллингем вытворяет в 19 лет на мировой арене, никто. Этот парень много играет в Лиге чемпионов, он умеет всё. Я не говорю, что он лучше их или что будет лучше их, но прямо сейчас, в этом возрасте, он делает то, чего не делал никто из них. Он впереди».

Главный тренер «Эвертона» Фрэнк Лэмпард, с которым Беллингема часто сравнивают по манере игры, также отметил потенциал юного англичанина: «Джуд очень важен для сборной Англии. Беллингем — невероятный футбольный талант. Он выглядит очень опытным игроком, хотя ему всего 19 лет. При этом он уже выступает на самом высоком уровне».

Джуд Беллингем (слева) в сборной Англии

Джуд Беллингем (слева) в сборной Англии

Фото: Clive Brunskill/Getty Images

Не обошлось без похвалы и от легендарного английского форварда – Алана Ширера. «Самое главное – хорошо начать, все понимают, что это влияет на уверенность в себе. Как сборная Англии начала игру и затем продолжила её… Каждый раз, когда они шли вперёд, то представляли угрозу воротам. Каждый сыграл свою роль, это был действительно впечатляющий матч. И какое выступление от Беллингема! Он невероятен», — сказал лучший бомбардир в истории АПЛ.

Бывший футболист «Челси», журналист Sportsmail Крис Саттон поставил Беллингему оценку 8,5 за матч с Ираном: «Ранее я назвал Беллингема футболистом, выступления которого я больше всего ждал на чемпионате мира. И в матче с Ираном все поняли почему. 19-летний полузащитник открыл счёт голам англичан на турнире, трудно не загадывать, что ждёт его в будущем».

Беллингем не поверил глазам, увидев похвалу от кумира

Перед чемпионатом мира ещё один легендарный английский полузащитник – Стивен Джеррард – назвал Беллингема одним из любимых футболистов: «Я очень рад наблюдать за Джудом, я его большой поклонник. Думаю, что в течение следующих 10–15 лет он будет главной суперзвездой Англии».

Джуд Беллингем
Джуд Беллингем
полузащитник сборной Англии

«Для меня это большая честь. Джеррард – один из тех, на кого я всегда равнялся. Честно говоря, это было немного сюрреалистично: кто-то прислал мне клип, я сохранил его и пересмотрел три-четыре раза, просто не мог поверить. Подобные слова одного из твоих кумиров – хороший показатель того, чего тебе удалось достичь».

«Через 20 лет, когда мы будем размышлять над личностью величайшего английского игрока, есть все шансы, что мы придём к выводу, что это Джуд Беллингем. Это не преувеличение и не импульсивная реакция, а констатация факта после наблюдения за футболистом, у ног которого весь мир.

Беллингем может привести Англию к историческому достижению как в Катаре, так и на других турнирах», — восхищается полузащитником журналист Daily Mail Сами Мокбель.

Летом 2023 года за Беллингемом будет гонка на истощение

Тем временем между европейскими топ-клубами продолжается борьба за подписание Беллингема летом 2023 года. В список входят несколько английских команд: «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Челси», а также мадридский «Реал». «Боруссия» хочет за своего игрока не менее € 150 млн, но это не отталкивает покупателей. Как сообщает Daily Mail, новый владелец «Челси» Тодд Боули готов выложить более € 230 млн ради подписания Беллингема и полузащитника «Вест Хэма» Деклана Райса.

Беллингем в «Боруссии»

Беллингем в «Боруссии»

Фото: Lars Baron/Getty Images

По сообщениям Marca, президент «Реала» Флорентино Перес очень хочет видеть 19-летнего футболиста в команде, так как считает, что именно он может полноценно заменить Тони Крооса и Луку Модрича. «Ливерпуль» и вовсе готов пойти ва-банк ради подписания Беллингема, собираясь перебить другие предложения по игроку. Нас ждёт невероятная гонка за подписанием футболиста летом следующего года!

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Сборная Англии без Беллингема в 2021 году дошла до финала чемпионата Европы, показывая прагматичный футбол, который не нравится простым зрителям. Нынешняя команда выглядит привлекательнее с точки зрения игры, и не последнюю роль в этих видоизменениях сыграло появление 19-летнего полузащитника. Будем надеяться, что звезда Беллингема по ходу турнира засияет ещё ярче. Группа позволяет показать себя с наилучшей стороны: впереди встречи с не самыми страшными сборными Уэльса и США.

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