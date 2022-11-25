Справедливость всё же существует! Прекрасная сборная Ирана добила Уэльс на ЧМ-2022

Команде Азмуна ужасно не везло весь матч. Но после первой красной карточки на ЧМ всё поменялось.

Уэльс и Иран не смогли победить в 1-м туре ЧМ-2022. Валлийцы сыграли вничью с США, а команда Карлуша Кейруша уступила Англии (2:6). Из-за такого результата главный тренер сборной Ирана сделал четыре перестановки на матч с Уэльсом. И они сработали.

Отменённый гол Ирана и два момента Азмуна

С первых минут Уэльс владел мячом, но его преимущество было небольшим. Иран пытался убегать в контратаки и на 16-й минуте забил гол. Коннор Робертс зачем-то решил выполнить рискованную поперечную передачу с правого фланга к центру, которая была перехвачена. Быструю атакующую комбинацию по центру провёл Иран, в итоге Сердар Азмун вывел Али Голизаде один на один, 17-й номер ушёл от голкипера и покатил мяч в уже пустые ворота. Игроки сборной Ирана сдержано праздновали гол и смотрели на бокового арбитра, который не зафиксировал офсайд. Но судьи VAR вынесли противоположное решение и отменили взятие ворот. Если бы Азмун пробил по воротам сам (а позиция была отличная), гол бы засчитали.

Уэльс продолжал атаковать, но два опасных момента создал Иран. На 23-й минуте Азмун пробил головой рядом со штангой, а уже в добавленное к первому тайму время ему не хватило считаных сантиметров, чтобы замкнуть навесную передачу Ахмада Нуроллахи.

Невезение Ирана и удаление вратаря сборной Уэльса

После перерыва Уэльс чудом дважды спасся от гола. На 51-й минуте разрезающая передача на Сердара Азмуна закончилась его ударом в ближнюю штангу, а уже через минуту Али Голизаде ударом из-за пределов штрафной попал в каркас ворот. Уэйн Хеннесси быстро отреагировал на отскок мяча и не дал экс-форварду «Зенита» добить его в сетку. Главный тренер сборной Уэльса Роберт Пейдж пытался выправить ситуацию, сделав две замены: выпустил Бреннана Джонсона и Дэниела Джеймса. Но игра валлийцев не изменилась. На 65-й минуте матча Мехди Тареми сильно пробил в нижний угол – Уэйн Хеннесси снова потащил.

Сердар Азмун Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Иран был лучше во всём. Казалось, европейцы проигрывали каждое единоборство. Атаки Ирана в итоге привели к тому, что вратарь сборной Уэльса оставил свою команду вдесятером. На 86-й Хеннесси выбежал за пределы штрафной площади и жёстко сбил Мехди Тареми. Главный судья матча Марио Эскобар показал вратарю жёлтую карточку, но, посмотрев повтор эпизода, изменил решение и удалил голкипера.

Дэнни Уорд вышел защищать ворота сборной Уэльса в оставшееся время. Но не справился с давлением Ирана. На восьмой добавленной ко второму тайму минуте выстрел Роузбеша Чешми из-за пределов штрафной всё-таки принёс победу своей команде – 1:0. А ещё через несколько мгновений Рамин Резаян перебросил мяч через Дэнни Уорда – 2:0. Иран справедливо дожал никакого соперника.

Победа со счётом 2:0 вывела сборную Ирана на второе место в группе B. Теперь команда Карлуша Кейруша имеет большие шансы на выход в плей-офф. Заключительную игру на групповом этапе сборная Ирана проведёт 29 ноября с США.