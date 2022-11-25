Простите, но Катар просто облажался. Эта команда — лишняя на чемпионате мира

Сборные Катара и Сенегала проиграли в 1-м туре ЧМ-2022, но если сенегальцы очень достойно сыграли с Нидерландами, то хозяева турнира откровенно разочаровали. Провал катарцев связывали прежде всего с психологией. Испанский главный тренер команды Феликс Санчес говорил о том же: «Атмосфера давила на нас в начале. Это повлияло на игру. Если бы не VAR, мы уступали бы в счёте уже после трёх минут матча. Соперник же превзошёл нас во всех аспектах… Мы можем играть лучше и сделаем всё возможное для победы над Сенегалом».

Тем не менее матч с Сенегалом показал, что проблема катарцев скорее в уровне игроков, нежели в менталитете команды. Хозяева испытывали те же сложности, что и во встрече с Эквадором. При счёте 0:0 владели мячом всего 38% времени, допускали много невынужденного брака. Расчёт был на то, что звёздные нападающие сборной Катара Альмоез Али и Акрам Афиф что-то придумают благодаря индивидуальному мастерству. Однако в первом тайме запомнился разве что момент с падением Афифа в штрафной соперника. На этот раз ни VAR, ни соотечественник испанского тренера судья Антонио Лаос не поддержали хозяев. Афиф явно подставлялся под фол, поэтому, очевидно, пенальти и не был назначен.

Катар в основном сидел в обороне средним или низким блоком. Санчес после поражения на старте поменял голкипера: место в воротах занял Мешаль Баршим – брат олимпийского чемпиона по прыжкам в высоту Мутаза Баршима. Мешаль тоже прыгал высоко, перехватывая мячи после кроссов сенегальцев, но вообще не всегда удачно играл на выходах. Поскольку катарцы неплохо перекрывали центр за счёт схемы 5-3-2, Сенегал активно задействовал фланги, чтобы найти свободное пространство и «накормить» много работавших на рывках центрхавов хозяев. Лидерами по касаниям мяча в команде Алиу Сиссе были крайние защитники.

До перерыва Сенегал нанёс семь ударов по воротам против трёх у Катара (в створ – 3:0). Гол пришёл как раз после смещения игрока с левого фланга и передачи в штрафную. Правда, африканцам помог курьёз. Защитник Буалем Хухи просто не попал по мячу, и мяч от его пятой точки отлетел к Булайе Диа. Нападающий «Салернитаны» не промахнулся.

Второй тайм начался со второго гола сборной Сенегала. Теперь Катар проиграл сопернику на стандарте. После подачи на ближний угол вратарской защитники прозевали резкий рывок и удар головой Фамара Дьедиу. Безусловно, сработал наигранный стандарт, а форвард «Аланьяспора» всё исполнил безупречно. Но такие эпизоды показывают уровень Катара как команды.

Только пропустив второй гол, сборная Катара раскрылась и заиграла в футбол. Терять хозяевам было уже нечего. Команда Санчеса стала создавать моменты. Катарцы тоже едва не забили со стандарта, а потом наконец сработала связка Афиф – Али. Быть бы голу, если бы вратарь Эдуард Менди не напомнил, что ещё недавно он считался первым номером «Челси». Но самый красивый сейв матча, а может, и всего ЧМ-2022 Менди совершил в другом эпизоде, когда непонятно как остановил удар в упор Исмаиля Мохаммеда.

Сенегальцы почему-то перестали оказывать давление на катарцев, ушли в оборону и отказались от контригры. Ничем хорошим для «Львов Теранги» это закончиться не могло. И на 78-й минуте Катар забил свой первый гол на ЧМ-2022! Причём очень красиво, в классическом британском стиле. Шикарный длинный перевод на открывшегося в широкой позиции правого латераля и кросс завершил ударом головой, классно сыграв на опережение, Мохаммед Мунтари.

Интрига ненадолго вернулась, но сенегальцы быстро собрались и через шесть минут забили третий. Этот гол нападающего «Марселя» Бамбы Дьенга пришёл в результате классной комбинации через правый полуфланг. Объективно говоря, хозяева не заслужили ничьей, пусть и выиграли вторые 45 минут по ударам (8:6, в створ – 3:2). Полтайма хорошей игры – слишком мало для чемпионата мира. Сборная Катара практически наверняка уходит с ЧМ-2022, не оставив следов, а Сенегал будет болеть за Нидерланды в матче «оранжевых» с Эквадором.