Сборная Ирана влюбляет в себя. Об их игре на чемпионате мира надо снять фильм

На чемпионате мира уже были классные матчи и сенсации. Но победы Японии и Саудовской Аравии не вызвали у меня таких сильных эмоций, как матч Ирана с Уэльсом.

Турнир стал для многих граждан Ирана возможностью выразить свою политическую позицию. Это известно давно, и именно с протестами связаны их игры – вот тут можно прочитать об этом подробнее.

Из-за этих событий многие иранцы освистывают гимн своей страны на чемпионате мира. Даже футболисты не пели его перед первым матчем с Англией. Команда проиграла 2:6, показав довольно посредственный футбол. После этого многие списали Иран. Но главное произошло не на поле — после встречи мощно выступил капитан сборной.

Эхсан Хаджсафи капитан сборной Ирана «Наши люди несчастны. Мы здесь, но это не значит, что мы не должны быть их голосом или не должны их уважать. Всё, что у нас есть, это они, и мы должны за них биться. Мы обязаны хорошо выступить, насколько это возможно, забивать голы, чтобы порадовать храбрых людей Ирана своим результатом».

По ощущениям, на матч с Уэльсом с такими мыслями вышел не только Хаджсафи, но и вся иранская сборная. С первой же минуты на эмоциональном уровне ощущалось единение фанатов и команды. Иран, в отличие от игры с Англией, вышел на матч с совершенно другим настроем. А болельщики ответили им тем же, погнав футболистов вперёд и перекрикивая весь стадион.

«Футбол для нас больше, чем жизнь. Это наш способ объединения, — сказал мне один из болельщиков Ирана. — Это способ получить положительные эмоции в эти непростые для нашей страны времена». Эту же мысль повторили ещё несколько иранских фанатов, с которыми удалось поговорить в перерыве. Футболисты Ирана же показали свою солидарность с людьми своей игрой.

Есть такие матчи, перед которыми тебе всё равно, кто победит. Но по ходу игры одна из команд завоёвывает твои симпатии. Здесь же сборная Ирана просто в себя влюбила: так, что во время опасных моментов я даже не замечал, как вскакивал с места. Наверное, дело именно в настрое игроков – они просто рубились в каждом единоборстве. А ещё им ужасно не везло. Ну как можно не желать победы вроде бы нейтральной команде, которая попала в штангу и перекладину дважды за 10 секунд?

После 80-й минуты показалось, что запал Ирана иссяк и игра закончится ничьей. Но игроков вновь завели трибуны – и команда вновь это приняла: она понеслась вперёд — и соперника остался в меньшинстве. Красная карточка вратарю Уэльса Хеннесси – как ответочка за проявление поддержки в сложный момент.

Дальше началось кино. Нет, правда, всю эту историю нужно экранизировать. Атака, ещё одна, потом нелепый пас – у иранцев никак не получалось занести мяч в ворота. И тут подбор, дальний удар – и экстаз практически всего стадиона. Пока трибуны кричали, главный тренер команды Карлуш Кейруш плакал.

Радость игроков сборной Ирана Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Сборная Ирана даже добила Уэльс вторым голом, но после 1:0 в победе и так никто не сомневался. Праздновали её, конечно, с трибунами. Показалось, что сегодня выиграли не футболисты, а вся страна. В тяжёлые для неё времена этот триумф, конечно, маленький – но безумно важный. И потому его значение прямо сейчас осознать невозможно. Эта победа – не про три очка, а про нечто экзистенциальное. Возможно, в силу момента в истории она бесценна.