«Такое поведение судей просто неприемлемо». Скандальный эпизод на чемпионате мира

В третьем матче очередного игрового дня ЧМ-2022 сошлись лидеры группы А — Нидерланды и Эквадор. Концовка первой половины встречи запомнилась отменой гола футболистов южноамериканской команды.

Голландцы мощно начали и открыли счёт уже на шестой минуте — талантливый Коди Гакпо «прошил» вратаря ударом с линии штрафной площади. Это уже второй гол молодого (23 года) парня на турнире. Эквадор отыгрался в добавленное к первой половине время. Точнее, так показалось. Мяч действительно влетел в ворота Нидерландов, однако судейская бригада гол отменила.

Первис Эступиньян огорчил соперника после розыгрыша углового и даже отпраздновал гол с партнёрами. Однако спустя несколько секунд радость сменилась огорчением. Дело в том, что в момент удара защитник Эквадора Джексон Поросо находился в офсайде и перекрывал обзор вратарю. Да, Поросо не коснулся мяча, однако принимал участие в эпизоде и мешал голкиперу.

После отменённого гола Фото: Laurence Griffiths/Getty Images

За объяснением мы обратились к эксперту — футбольному арбитру Игорю Федотову. Тот отметил, что судьи приняли верное решение, однако раскритиковал их за поведение.

— Гол в ворота Нидерландов отменён правильно. Игрок Эквадора находился за линией офсайда и перекрывал обзор вратарю. Важно, что он перекрывал обзор, так что решение правильное. Но гораздо важнее то, что судьи радовались, когда отменили гол. Такое поведение судей на глазах у всего мира просто неприемлемо. Чему вы радуетесь, что приняли сложное решение? Это ваша работа. Нельзя показывать такие эмоции, это непрофессионально. Получается, судьи радуются, голландцы радуются, а Эквадор — в бешенстве. Идите, порадуйтесь в раздевалке, если для вас это такой важный момент. А так делать просто запрещено. Потом ещё люди спрашивают — почему судей считают плохими? Ну вот после таких моментов и считают.

Кстати, Эквадор всё-таки отыгрался и сделал это на первых минутах второго тайма. Эннер Валенсия оказался первым на добивании и переправил мяч в сетку. Изначально можно было заподозрить ещё один офсайд, однако многочисленные повторы подтвердили легитимность гола. Так что эпизод в первом тайме никак не сказался на психологическом состоянии эквадорских игроков.

Если сборная Нидерландов победит, то гарантированно получит место в 1/8 финала турнира. Любой другой результат, в том числе победа Эквадора, запутает ситуацию в группе. Не исключено, что по итогам заключительного тура придётся считать разность мячей.