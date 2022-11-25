Эквадор гонял сборную Нидерландов. Но для команды всё закончилось драмой

Нидерланды и Эквадор, исходя из турнирной ситуации, вполне могли сыграть на ничью. У команды Луи ван Гала впереди матч с откровенно слабым Катаром. Эквадорцам же важно было получить преимущество над Сенегалом перед решающей очной встречей с африканцами в 3-м туре. Аргентинский тренер Густаво Альфаро даже поменял тактическую схему под «оранжевых», включив в состав третьего центрального защитника. Однако это не уберегло представителей Южной Америки от быстрого пропущенного мяча.

Молодой голландский талант Коди Гакпо из ПСВ, выдающий суперрезультативный сезон, продолжает повышать свой ценник для топ-клубов с каждым матчем. Вингер показал образцовое взаимодействие с Дави Классеном и забил с передачи центрхава «Аякса». Правда, команде ван Гала отчасти повезло в этой голевой атаке. Мойсес Кайседо, отбирая мяч, отправил его сопернику. Да и голкипер Эрнан Галиндес должен был получше выбрать позицию.

До середины первого тайма голландцы контролировали игру. Здорово накрывали эквадорцев в средней трети поля, заставляли их бегать за мячом. Но сами больше ничего не создали до перерыва – удар Гакпо так и остался единственным. Потом команда Альфаро использовала игровую аритмию в свою пользу. Эквадорцы прибавили в скорости, стали лучше подстраиваться друг под друга и создавать напряжение за счёт быстрой перепасовки, в том числе эффектных стенок на третьего.

Эквадор нанёс шесть ударов за 45 минут, однако в створ попал лишь однажды. Герой матча с Катаром Эннер Валенсия всё же вышел на поле, несмотря на повреждение, вот только теперь не получал столько свободы, как в первом матче. Тем не менее он нашёл возможность проверить голкипера Андриса Нопперта, о котором многие и не слышали до ЧМ-2022. А в концовке тайма эквадорцы реализовали свою сильную сторону – стандарты, забив с подбора. Гол не был засчитан из-за находившегося в пассивном офсайде Джексона Поросо – по иронии судьбы того самого дополнительного центрбека, появившегося в основе под голландцев. Жаль, что отменяются такие голы. Но правила есть правила.

Гола сборной Эквадора всё же не пришлось долго ждать – Валенсия опять забил! «Оранжевые» пассивно начали второй тайм и были за это наказаны. Попытка сборной Нидерландов выйти со своей половины через пас закончилась отбором эквадорцев на чужой трети и быстрым контрвыпадом. Нойперт смог отразить непростой удар только перед собой, а не в сторону. Валенсия добил мяч благодаря плохой позиционной игре Натана Аке (офсайд не сделал, форварда до конца не сопровождал).

Эквадорцы, как обычно, посвятили гол Валенсии экс-нападающему сборной Кристиану Бенитесу, который ушёл из жизни в 27 лет в столице Катара Дохе из-за остановки сердца. И поймали такой кураж, что голландцы растерялись. Как же не повезло Гонсало Плате из «Вальядолида», пробившему в перекладину! Это, безусловно, был худший отрезок в матче для команды ван Гала. За несколько минут голландцы едва не растеряли всё.

Впрочем, после эмоционального подъёма должна была случиться пауза. Было бы удивительно, если бы Эквадор продолжал гонять Нидерланды весь второй тайм. В какой-то момент игра успокоилась, и голландцы уже лучше контролировали мяч (60% владения против 50% до перерыва). Тем не менее качество футбола «оранжевых» вряд ли устраивало ван Гала. Альфаро наверняка будет больше доволен своей командой.

Итоговая статистика ударов показательна – 15:2 (в створ – 4:1) в пользу Эквадора. Тем не менее после этой ничьей шансы Нидерландов на выход в плей-офф повыше. Невозможно представить, что голландцы не победят вылетевший Катар. А вот в матче эквадорцев с Сенегалом может быть что угодно. Тем более лидер команды Валенсия, похоже, усугубил травму – на 90-й минуте его унесли с поля на носилках.