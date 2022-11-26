Месси может остаться без плей-офф ЧМ уже сегодня! А у Франции матч с конкурентом. LIVE

Друзья, всем привет! Время летит стремительно, и сегодня, 26 ноября, нас ждёт уже седьмой игровой день чемпионата мира — 2022. Будем следить за четырьмя матчами.
Разогрев начнётся в 13:00 мск матчем Туниса и Австралии. Первые после ничьей в 1-м туре могут повысить свои шансы на плей-офф, а вторые постараются набрать хоть какие-нибудь очки, ведь пока их нет.
В 16:00 стартует матч Польши и Саудовской Аравии. Поляки на днях не справились с Мексикой, а теперь встретятся с главной сенсацией турнира.
В 19:00 прозвучит стартовый свисток в матче Франции и Дании. Четыре года назад эти команды сыграли единственную нулевую ничью на чемпионате мира в России. Но сейчас голы нужны и тем, и другим. Французам — чтобы досрочно выйти в плей-офф, а датчанам — чтобы закрепиться на втором месте.
А последними в этот день сыграют Аргентина и Мексика. Лео Месси и его партнёры рискуют остаться без плей-офф, если проиграют. Такое точно нельзя пропустить.
Присоединяйтесь к нам и следите за матчами чемпионата мира в режиме онлайн!
- 26 ноября 2022
-
11:55
-
11:55
-
11:50
-
11:40
-
11:37
-
11:24
-
11:20
-
11:10
-
10:58
-
10:57
-
10:57
-
10:41
-
10:38
-
10:26
-
10:21
-
10:12
-
10:01
-
10:00
-
09:48
-
09:47
-
09:47
-
09:40
-
09:36
-
09:34
-
09:30
-
09:23
-
09:19
-
09:19
-
09:11
-
09:00
-
08:30
-
08:30
-
08:00
-
07:32
-
07:20