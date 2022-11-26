Месси может остаться без плей-офф ЧМ уже сегодня! А у Франции матч с конкурентом. LIVE

Друзья, всем привет! Время летит стремительно, и сегодня, 26 ноября, нас ждёт уже седьмой игровой день чемпионата мира — 2022. Будем следить за четырьмя матчами.



Разогрев начнётся в 13:00 мск матчем Туниса и Австралии. Первые после ничьей в 1-м туре могут повысить свои шансы на плей-офф, а вторые постараются набрать хоть какие-нибудь очки, ведь пока их нет.



В 16:00 стартует матч Польши и Саудовской Аравии. Поляки на днях не справились с Мексикой, а теперь встретятся с главной сенсацией турнира.



В 19:00 прозвучит стартовый свисток в матче Франции и Дании. Четыре года назад эти команды сыграли единственную нулевую ничью на чемпионате мира в России. Но сейчас голы нужны и тем, и другим. Французам — чтобы досрочно выйти в плей-офф, а датчанам — чтобы закрепиться на втором месте.



А последними в этот день сыграют Аргентина и Мексика. Лео Месси и его партнёры рискуют остаться без плей-офф, если проиграют. Такое точно нельзя пропустить.



Присоединяйтесь к нам и следите за матчами чемпионата мира в режиме онлайн!

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