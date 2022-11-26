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Чемпионат мира в Катаре — расклады на выход из групп: Иран, Англия, кто вылетает, турнирная таблица, расписание

Что нужно Англии и Ирану, чтобы выйти в плей-офф? Расклады в группах на ЧМ-2022
Кирилл Закатченко
Что нужно Англии и Ирану, чтобы выйти в плей-офф?
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Известна первая команда, потерявшая все шансы на попадание в 1/8 финала.

На чемпионате мира в Катаре состоялись вторые матчи в группах A и B. По их итогам определились команда, потерявшие даже математические шансы на выход в плей-офф.

Группа А

Катар — первая страна, потерявшая все шансы на выход в плей-офф. Хозяева чемпионата мира сохраняли надежду, несмотря на два поражения в двух матчах. Однако ничья в игре с участием Нидерландов и Сенегала лишила азиатскую сборную последних шансов. Команде же Луи ван Гала достаточно не проиграть в заключительном туре Катару, чтобы не упустить место в 1/8 финала.

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Схожая задача у Эквадора — южноамериканцев устроит ничья с Сенегалом. Африканцы гарантированно попадут в плей-офф, если обыграют Эквадор, и поедут домой, если проиграют. Если Сенегал разделит очки с соперником, то сохранит теоретические шансы, но для того нужно рассчитывать, что Катар обыграет Нидерланды. Как вы понимаете, такой расклад выглядит маловероятным. Если подытожить, то Нидерландам и Эквадору достаточно не проиграть, а вот Сенегалу желательно только побеждать. У голландцев самые высокие шансы, учитывая силу соперника.

29 ноября
18:00. Эквадор — Сенегал.
18:00. Нидерланды — Катар.

Группа В

Ситуация в группе сложилась таким образом, что команды выстроились своеобразной «лесенкой». Англичане лидируют и сохраняют самые высокие шансы на выход в плей-офф. Команде Саутгейта достаточно набрать одно очко, чтобы гарантировать себе место в 1/8 финала. Уэльс в заключительном туре с англичанами устроит только победа, любой другой результат отправит валлийцев домой.

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Непростое положение и у американцев. Им обязательно нужно обыгрывать Иран, и тогда команда получит путёвку в 1/8 финала. А вот ничья оставит американских футболистов без места в плей-офф. Существует вариант, при котором Англия, Иран и Уэльс наберут по четыре очка. Тогда придётся считать разность мячей, которая пока что значительно лучше у европейцев. При таком раскладе Уэльс опередит Англию, только если обыграет соперника с разницей в четыре мяча. Кто-то верит в такой сценарий? Получается, что именно у англичан самая простая задача. Но при этом, если у трёх команд будет по четыре очка, Уэльс опередит Иран по разности мячей. Сейчас у обеих сборных она отрицательная (-2), но победа валлийцев подразумевает улучшение этого показателя, а ничья Ирана — оставит его без изменений.

29 ноября
22:00. Иран — США.
22:00. Уэльс — Англия.

Кстати, если бы групповой этап уже завершился, то в 1/8 финала Нидерланды встретились бы с Ираном, а англичане — с Эквадором.

Расклады в других группах на ЧМ-2022

Группы C и D

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Группы E и F

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Группы G и H

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