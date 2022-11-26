«Мы не будем голосовать за президента». Дания борется с ФИФА из-за запретов на ЧМ

Скандал, который вы могли пропустить: несколько дней назад президент Федерации футбола Дании заявил, что страна может выйти из состава ФИФА. Всё дело в постоянных запретах и ограничениях: на этот раз некоторым сборным запретили носить повязку One Love (одна любовь) – Она символизирует борьбу со всеми видами дискриминации в обществе. Всё из-за жестких законов в мусульманских странах. В том числе поэтому на стадионах во время ЧМ-2022 не продают пиво.

«Мы пока не приняли решение о выходе из состава ФИФА, но этот вопрос стоит в скандинавских странах уже давно. Я должен подумать над вопросом отношений с ФИФА. Предполагаю, что у нас могут возникнуть проблемы, если мы не будем действовать в этом направлении», — говорил президент федерации Йеспер Мёллер The Athletic несколько дней назад.

Вообще, у сборных есть поводы хуже относиться к ФИФА. И дело не только в пиве, которое запретили продавать за два дня до старта турнира. А, например, ещё в календаре. Ведь финально его согласовали только за несколько месяцев до старта турнира, что тоже возмутило разные европейские федерации.

Но Данию коснулись запреты, не только связанные с повязками. ФИФА не согласовала им даже тренировочную форму, где в районе живота было написано: «Права человека для всех». В ФИФА объяснили это тем, что любая пропаганда прав носит политический характер.

Джанни Инфантино Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Под немилость ФИФА попала не только Дания. Похожие акции блокировались от Федерации футбола Англии и Германии. Немцы и вовсе собрались подавать на ФИФА в суд. Но пока до этого не дошло.

Однако датчанам в итоге пришлось объяснять слова своего президента. Выходить из ФИФА они передумали. И сослались на то, что руководителя не так поняли.

«Некоторые СМИ неправильно поняли слова о том, что датская федерация выйдет из ФИФА, — заявил Reuters пресс-атташе федерации Якоб Хойер. – Это не была цитата с пресс-конференции. Но могу сказать, что мы настроены критически и не удовлетворены происходящим. А ещё мы не будем голосовать за нынешнего президента ФИФА и обсудим дальнейшие действия с нашими скандинавскими и европейскими коллегами».

Интересно, что следующие выборы президента пройдут в марте 2023 года в Руанде. Единственным зарегистрированным кандидатом является 52-летний Инфантино. Видимо, Дания воздержится от участия в голосовании. Либо в последний момент вновь изменит своё решение.