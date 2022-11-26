Вот это принц расщедрился! Саудовцев ждёт чумовая награда за сенсацию на ЧМ в Катаре

Сборная Саудовской Аравии сотворила сенсацию в 1-м туре группового этапа чемпионата мира. Азиатская команда прибила Аргентину (2:1), несмотря на гол, пропущенный в начале встречи.

Этот успех очень впечатлил принца Мухаммеда ибн Салман Аль Сауда — он наградит футболистов роскошным подарком. По информации Malay may, шейх купит для каждого игрока по «Роллс-Ройсу». Пока неизвестно, какую именно модель получат футболисты, но автомобили с базовой комплектацией стоят примерно $ 460 тыс. Получается, что в сумме на 26 транспортных средств он потратит почти $ 12 млн.

«Роллс-Ройс» Фото: istockphoto.com

Любопытно, что это уже не первый подобный случай с участием сборной Саудовской Аравии. На ЧМ-1994 команда пробилась в 1/8 финала, обыграв в заключительном матче группового этапа Бельгию (1:0). Единственный мяч забил Саид Аль-Овайран — он совершил шикарный проход в стиле Диего Марадоны, обыграв по пути нескольких соперников и огорчив вратаря. Кстати, обыграй тогда соперника бельгийцы, в 1/8 финала вышли бы российские футболисты.

В итоге Аль-Овайран получил от короля Саудовской Аравии Фахда чёрный «Роллс-Ройс» стоимостью $ 200 тысяч с номерами 101. На том чемпионате мира саудовцы обыграли в группе не только Бельгию, но и Марокко (2:1), но уступили Нидерландам (1:2). В 1/8 финала азиатская команда не справилась со Швецией (1:3), которая в итоге стала бронзовым призёром турнира.

После победы сборной Саудовской Аравии над Аргентиной на ЧМ-2022 король азиатской страны Салман ибн Абдул-Азиз Аль Сауд объявил 23 ноября (а матч состоялся 22-го числа) выходным днём в стране. Таким образом, у жителей появилась возможность отпраздновать успех команды.

Сборная Саудовской Аравии Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

26 ноября саудовцы проведут второй матч на турнире в Катаре. На этот раз они сыграют с поляками. Интересно, какой подарок сделает принц, если его сборная обыграет и второго соперника в группе? Ведь в таком случае азиатская команда обеспечит себе место в 1/8 финала.