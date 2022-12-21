«МЮ» вбухал £ 1,5 млрд на хотелки владельцев. Уход Роналду повлиял на продажу клуба

В то время как «Манчестер Сити» объявил о продлении контракта с Пепом Гвардиолой на улучшенных условиях, на другом конце города болельщики «Манчестер Юнайтед» прощались с легендой – клуб покинул Криштиану Роналду. Последней каплей в противостоянии форварда с руководством и главным тренером Эриком тен Хагом стало скандальное интервью Криша TalkTV. «Глейзеры не заботятся о клубе. Им важно получать деньги от маркетинга. Спортивная составляющая их не интересует», – выдал португалец.

Роналду сказал то, что все и так знали. Но резонанс получился таким сильным, что послужил не только катализатором ухода нападающего с «Олд Траффорд» – спустя 17 лет правления Глейзеры впервые всерьёз заявили о готовности продать клуб. «Мы запускаем процесс нахождения стратегических альтернатив, включая новые инвестиции в клуб, продажу или другие сделки с участием команды», – говорится в заявлении, размещённом на сайте «МЮ». Читаем между строк, чем всё может обернуться.

Владельцы «МЮ» эксплуатировали наследие эры Алекса Фергюсона

21 августа 2021 года «Манчестер Юнайтед» объявил о возвращении Криштиану Роналду на «Олд Траффорд», после чего продажи клубных футболок с седьмым номером только за первую неделю составили £ 188 млн. Однако очередная ставка на прошлое, как и в случае с назначением главным тренером Уле-Гуннара Сульшера, не принесла ожидаемых дивидендов. Криш забил в первых пяти матчах за «дьяволов», но сезон в целом получился неудачным – «МЮ» пролетел мимо Лиги чемпионов.

Криштиану Роналду Фото: Ash Donelon/Getty Images

Роналду раскритиковал условия тренировок и инфраструктуру «Юнайтед»

Роналду не горел желанием выступать в Лиге Европы и пытался уйти ещё летом – его удержала самая высокая зарплата в АПЛ в размере £ 515 тыс. в неделю, а также отсутствие достойных вариантов. Как и в любом другом союзе, в котором каждая из сторон не желает прислушиваться к чужим пожеланиям (Роналду критиковал обветшавшую инфраструктуру клуба), отношения пришлось разорвать. В то время как «Ливерпуль» вкладывал сотни миллионов фунтов в реконструкцию стадиона и строительство нового тренировочного центра, владельцы «МЮ» лишь эксплуатировали наследие эры Алекса Фергюсона.

«Я не ожидал, что практически всё в клубе при его огромных возможностях осталось на том же уровне, как и 15 лет назад. Никакой модернизации, развития, использования новых технологий. Я едва сумел добиться, чтобы на базе оборудовали нормальный бассейн», – сокрушался Роналду. Это не помешало владельцам раздуть фонд заработной платы команды (£ 384 млн в этом сезоне), а также ежегодно получать солидные дивиденды. При этом долг клуба всю эру правления Глейзеров в «МЮ» находится приблизительно на одном уровне — £ 500-600 млн. Это деньги, на которые и был куплен «Юнайтед» в 2005-м, а затем этот долг хитрые американцы повесили на клуб.

Затраты на рефинансирование, выкуп облигаций, дивиденды и комиссии за управление «МЮ» в эру Глейзеров составили фантастические £ 1,5 млрд. Всё это время владельцы клуба напоминали мажоров, проматывающих огромное состояние и совершенно не заботящихся о будущем. Сумасшедшие траты на игроков зачастую оказывались неоправданными и провальными. «На протяжении более десяти лет «дьяволы» всегда перебивали предлагаемые конкурентами суммы. В этом зачастую не было необходимости – лишь желание продемонстрировать платёжеспособность и успешность», – констатирует эксперт по футбольным финансам Киран Магуайр.

Новость о продаже «МЮ» увеличила капитализацию клуба на $ 400 млн

После истории с неудавшимся запуском Суперлиги ненависть болельщиков «Юнайтед» к Глейзерам вышла на новый уровень. В мае 2021 года фанаты атаковали дом исполнительного директора Эда Вудворда, что ускорило его уход из клуба. Болельщики не успокоились и в преддверии матча с «Ливерпулем» прорвались на «Олд Траффорд» – на поле выскочили около 200 человек, а ещё одна акция протеста прошла рядом с гостиницей, где остановилась команда. Протестующие использовали файеры и дым жёлтого и зелёного цветов. В таких «Юнайтед» играл ещё под названием «Ньютон Хит», и, подчёркивая верность традициям, эту расцветку используют на всех протестных мероприятиях с тех пор, как Глейзеры купили клуб.

Участник акции протеста против владельцев «МЮ» Глейзеров Фото: James Gill/Getty Images

Подобные перформансы наносят урон не только репутации владельцев, но и отражаются на стоимости «Юнайтед». Учитывая не самые высокие шансы команды попасть на будущий сезон в прибыльную Лигу чемпионов (участие в этом турнире приносит клубу порядка £ 100 млн в год), протесты фанатов и скандальный уход Роналду с вылитыми на американцев тоннами грязи, продажа клуба видится вполне логичным вариантом.

Ещё один существенный фактор – тренд на снижение стоимости акций «Манчестер Юнайтед». После неудачного прошлого сезона 13 июня цена акций клуба на Нью-Йоркской фондовой бирже впервые за десять лет опустилась ниже $ 11 за штуку. Неутешительная динамика, учитывая, что ещё в сентябре 2021 года цена акций «дьяволов» колебалась в районе $ 20 после подписания Роналду и всеобщего оптимизма в отношении будущего клуба.

«Уход Роналду и объявление Глейзеров о продаже «МЮ» не случайно произошли почти синхронно, – подметил Магуайр. – Дело в том, что цена акций клуба всегда растёт при любом информационном поводе. Будь то Суперлига, Project Big Picture, Роналду или интерес со стороны инвесторов. Фондовый рынок учитывает будущие денежные потоки». Эксперт прав – после заявления «Юнайтед» о продаже стоимость акций клуба взметнулась на 17%, что увеличило рыночную капитализацию клуба на $ 400 млн. Это значит, что Глейзеры на волне ухода легенды получат за клуб большую стоимость.

Американских паразитов может заменить британский миллиардер и фанат клуба

Серьёзность намерений американских владельцев «МЮ» подтверждает информация о том, что вести сделку поручено инвестбанкам Raine Group и Rothschild & Co. Напомним, именно Raine Group весной курировала продажу «Челси» консорциуму во главе с американским бизнесменом Тоддом Боули за £ 4,25 млрд. Учитывая огромные убытки «МЮ» в размере £ 115,5 млн за последний финансовый год и увеличение долга на £ 95,4 млн, продажа клуба в самое ближайшее время кажется вполне адекватным шагом.

Глейзеры понимают, что выкачали из «Юнайтед» почти всё, что можно. Огромный долг, необходимость вложения денег в реконструкцию «Олд Траффорд», клубную базу и другую инфраструктуру, а также провал проекта Суперлиги превратили клуб в сомнительный с точки зрения прибыли актив. От него лучше избавиться, пока ещё можно выручить хорошую сумму, которая, по оценкам экспертов, может составить около £ 5 млрд. Целая гора денег, особенно если учесть, что Глейзеры не потратили на клуб ни фунта собственных средств и аккумулировали за время правления около £ 500 млн.

Разумеется, американцы постараются выручить ещё больше от продажи, но на этот счёт существуют большие сомнения из-за текущей капитализации «Манчестер Юнайтед», едва превышающей £ 2,2 млрд. Глейзеры не случайно отметили в заявлении, что фанатская база «дьяволов» превышает 1,1 млрд человек – это явно слишком завышенный показатель для клуба, который не выигрывал чемпионат Англии с 2013 года. Посыл американцев потенциальным покупателям более чем понятен – клуб такой крутой и популярный, скорее налетайте.

Глейзерам будет сложно повысить цену «Юнайтед», потому что на рынке совсем недавно появился схожий по статусу и привлекательности слот – на продажу был выставлен «Ливерпуль». В подобных условиях между клубами может развернуться настоящая война за внимание потенциальных покупателей, наиболее вероятным из которых считается самый богатый человек Великобритании Джим Рэтклифф. В 2020 году он стал владельцем «Ниццы», но хочет большего.

Джим Рэтклифф Фото: Bryn Lennon/Getty Images

Миллиардер с состоянием в £ 13,48 млрд и давний фанат «дьяволов» пытался купить «Юнайтед» в прошлом году, но тогда Глейзеры ему отказали. Теперь же условия для сделки идеальные. Легендарный клуб наконец сможет избавиться от американских паразитов и получить владельца, которого заслуживает.