Зачем вообще приезжали? Германия бесславно вылетела с чемпионата мира — 2018

Сборная Германии вчистую провалила чемпионат мира – 2018 в России. Немцы в статусе действующего победителя турнира заняли последнее место в достаточно слабой группе, что стало самой позорной страницей в футбольной истории страны.

В 2022-м в Катаре Германии тоже светит вылет на групповом этапе в случае поражения в предстоящем матче с Испанией. Пока у команды Ханс-Дитера Флика ещё есть шансы на спасение, вспоминаем как четыре года назад терпел неудачу его предшественник Йоахим Лёв.

Германия начала с минимального поражения от Мексики. Это не воспринималось критично

Соперниками немцев по группе F стали Мексика, Швеция и Южная Корея. Большинство экспертов не сомневались, что команда Йоахима Лёва на классе выйдет в плей-офф с первого места.

Стартовый матч с мексиканцами выглядел лёгкой прогулкой для Германии. Летом 2017-го на Кубке конфедераций немцы вторым составом разгромили латиноамериканцев со счётом 4:1. На ЧМ в России с исполнителями в заявке всё было куда лучше. Мануэль Нойер, Матс Хуммельс, Жером Боатенг, Тони Кроос, Месут Озил и Томас Мюллер вышли в старте на газон московских «Лужников», как и четыре года назад в триумфальном финале с Аргентиной (1:0) в Бразилии. Их органично дополняли представители нового поколения — молодые таланты вроде Йозуа Киммиха и Тимо Вернера.

Матч Германия — Мексика на ЧМ-2018 Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Германия с первых минут играла слишком вальяжно. Команда Лёва самонадеянно подумала, что сможет выиграть в эконом-режиме. Чемпионы мира поплатились за это на 35-й минуте, когда Ирвин Лосано вывел мексиканцев вперёд, оставив не у дел защиту немецкой сборной после образцовой контратаки.

Через пару минут вратарь Мексики Гильермо Очоа совершил сейв, переведя мяч в перекладину после классного удара Тони Крооса со штрафного. Больше до перерыва немцы ничего не создавали. Казалось, Лёв внесёт нужные коррективы и во второй половине на поле предстанет совершенно другая команда, но ничего подобного не произошло. Да, немцы владели инициативой, однако реальных моментов у ворот Очоа не возникало. Только на 89-й минуте случилось что-то с натяжкой претендующее на статус опасного – Юлиану Брандту не хватило считаных сантиметров, чтобы отправить мяч в дальнюю девятку.

После матча игроки сборной Германии в основном говорили шаблонные фразы о том, что нужно сделать работу над ошибками для исправления ситуации. Никто не сомневался, что команда выйдет из группы. В том числе и Лёв, который категорично ответил журналистам на замечание, что действующие чемпионы мира ранее часто не выходили из группы.

Йоахим Лёв бывший главный тренер сборной Германии «Конечно, мы разочарованы. Для нас это абсолютно непривычная ситуация. Практически на всех предыдущих турнирах мы выигрывали первый матч. Сейчас нужно извлечь уроки из этой игры. Дальше будет лучше. В первом тайме мы играли плохо, это надо признать. Во втором тайме Мексика защищалась очень глубоко, но у нас было больше голевых моментов. Часто мы принимали спешные решения, хотя были лучше. Мы разочарованы, но завтра начинается подготовка к следующему матчу. Чемпионы мира часто не выходят из группы? Не знаю, почему это было у других. У нас такого не будет».

Чудесное спасение в матче со Швецией

Сборная Швеции минимально обыграла Южную Корею (1:0) в 1-м туре. В матче с Германией на стадионе «Фишт» в Сочи скандинавов более чем устраивала ничья. Команда Янне Андерсена откровенно играла на данный исход, за что в конечном счёте поплатилась. Однако это ни в коем случае не отменяет очередное невыразительное выступление немцев.

Швеция в первом тайме выглядела заметно лучше Германии. На 12-й минуте Маркус Берг вышел один на один с Нойером, но незамысловато пробил прямо во вратаря. Команда Андерсена продолжала искать свой шанс в атаке. Ола Тойвонен оказался в похожей ситуации и сыграл более изящно – красиво перебросил Нойера, выведя свою команду вперёд на 32-й минуте. В добавленное к первому тайму время Берг мог сделать счёт 2:0, но его удар головой после штрафного вытащил из угла Нойер.

Чем запомнились немцы в первой половине? Ничем, кроме примитивного перекатывания мяча. Из опасных моментов можно выделить разве что дальний удар Илкая Гюндогана, который не стал большой проблемой для вратаря шведов Робина Ольсена.

Матч Германия — Швеция на ЧМ-2018 Фото: Alexander Hassenstein/Getty Images

В начале второго тайма Германия сравняла счёт. На 48-й минуте Марко Ройс удачно подставил ногу после нелепого отскока в штрафной Швеции. После этого зрители заскучали. Швеция откровенно прижалась к воротам, стремясь удержать ничейный результат. Немцы не особо усердствовали в попытках вскрыть плотную оборону соперника. Затишье нарушил Боатенг. На 81-й минуте защитник сборной Германии жёстко въехал в Берга, за что получил вторую жёлтую карточку.

Казалось, что Швеция уж точно добьётся столь вожделенной ничьей, но команда Андерсена даже в меньшинстве слишком явно прижалась к своим воротам. В добавленное время Юлиан Брандт издали выстрелил в штангу. Это не стало уроком для шведов. На 90+5-й минуте Кроос принёс победу Германии, разыграв штрафной с Ройсом. Действия шведов в данном моменте символичны. Команда была настолько скованной, что не совершила ни малейшей попытки прервать весьма незамысловатую комбинацию оппонентов. Слишком много игроков скопилось в штрафной в ожидании навеса, стенка действовала очень инертно.

Карма словно наказала Швецию за чрезмерную трусость при игре в большинстве на последних минутах. На пресс-конференции Йоахим Лёв отделался заявлениями-клише, хотя в глубине души наверняка понимал необходимость существенного улучшения качества игры своей команды.

«Мне понравилось, что во втором тайме мы не суетились и не нервничали. И правильно подготовились в перерыве, играли быстро, видели, что шведы устали, у нас появлялись зоны. Мне понравился моральный настрой команды. У нас было чувство, что мы сможем переломить игру, даже когда играли вдесятером. Команда усердно работала, она продолжала играть в атаку после удаления. Я очень счастлив за Тони Крооса, так как он поучаствовал в голе шведов, хотя обычно не допускает такие ошибки. Его штрафной удар — это исполнение мирового класса. Он это заслужил», — сказал тренер после матча.

Позор в решающей игре с немотивированной Южной Кореей

В другом матче 2-го тура в группе F сборная Мексики обыграла Южную Корею (2:1), которая после этого лишилась шансов на выход из группы. Расклад для Германии был максимально благоприятный. В 3-м туре на «Казань Арене» оставалось обыграть совершенно немотивированных корейцев, чтобы выйти в 1/8 финала. Теоретически устраивала даже ничья в случае победы Мексики над Швецией или ничьей в их матче.

Похоже, Германия думала, что выход в плей-офф достанется ей сам по себе. Немцы мощно владели мячом (74% против 26% по итогам матча), но реальной опасности у ворот соперника практически не создавали. Читаемые навесы и удары выше или в далеко в сторону от ворот – типичная картина для команды Лёва.

В первом тайме корейцы даже были ближе к голу. На 19-й минуте Нойер с трудом потащил коварный удар Чон У Ёна со штрафного, а затем каким-то невероятным образом помешал Сон Хын Мину добить мяч в пустые ворота. На 25-й минуте немцам банально повезло, что у того же Сона срезался мяч с ноги при ударе из выгодного положения в штрафной площади. Германия сподобилась на нечто острое только к концу первого тайма. Матс Хуммельс неожиданно получил возможность для удара во вратарской, но пробил слабо и прямо в голкипера корейцев Чо Хён Во.

Матча Германия — Южная Корея на ЧМ-2018 Фото: Alexander Hassenstein/Getty Images

Главный сейв Чо Хён Во совершил на 47-й минуте, отразив удар головой Леона Горецки. Остальные четыре удара в створ не были для него большой проблемой. Понервничать корейским болельщикам пришлось только на 51-й минуте, когда Тимо Вернер пробил с лёту рядом со штангой. С натяжкой походил на голевой момент удар Марио Гомеса головой выше ворот на 87-й минуте. На этом всё. Немцы действовали максимально предсказуемо и ничем не смогли удивить Южную Корею.

В параллельном матче Швеция громила Мексику со счётом 3:0. Это означало, что действующие чемпионы мира пролетают мимо плей-офф в случае ничьей с корейцами — нужна только победа. Немецкие футболисты наверняка знали результат игры соперников в Екатеринбурге. Однако вместо последнего штурма и попытки спасти ситуацию команда Лёва просто бросила играть. Как результат – полнейшая апатия и пропущенные голы от Ким Юнь Квона и Сон Хын Мина на 90+2-й и 90+6-й минутах. Второй мяч «привёз» Нойер, который пошёл на чужую половину, но потерял мяч и оставил ворота пустыми.

Южная Корея празднует гол в ворота Германии на ЧМ-2018 Фото: Catherine Ivill/Getty Images

Швеция и Мексика набрали по шесть очков и заняли первое и второе места в группе F. Южная Корея и Германия с тремя очками покинули турнир. Причём азиаты стали третьими в квартете благодаря лучшей разнице мячей.

«Что пошло не так и почему Германия вылетела? Сейчас сложно ответить на этот вопрос. Но разочарование от такого результата огромное. В первую очередь нужно поздравить двух наших соперников, Мексику и Швецию, которые прошли дальше. Мы не заслужили выиграть чемпионский титул во второй раз подряд, исходя из того футбола, который показали. Мы не заслужили выхода в 1/8 финала. Мы вылетели не потому, что не хотели победить. Вы наверняка видели, особенно во втором тайме, что мы хотели выиграть этот матч. Однако у нас не было реальных шансов захватить лидерство, взять ситуацию под контроль. Мы всё время пытались догонять. Мы видели, что в параллельном матче шведы вели в счёте, и понимали, что надо усиливать давление. Но не смогли забить и заслужили это поражение.

Подготовка к турниру прошла очень хорошо. И мы были готовы к роли чемпиона, защищающего титул. Разумеется, каждый соперник настраивался на нас по-особому. А мы не смогли показать футбол топ-класса. Сегодня у нас было достаточно возможностей, чтобы забить. Но мы не смогли выйти вперед. С 2006 года мы неизменно были в четвёрке лучших команд. На этот раз, к огромному сожалению, надо признать, мы сыграли не так, как обычно это делали на чемпионатах мира», — заявил после матча Лёв, который решил остаться в сборной, несмотря на звучавшие в стране призывы к отставке, и ушёл только после Евро-2020.

Проклятие чемпионов

По поводу вышеупомянутых замечаний журналистов о неудачах действующих чемпионов мира. Всего они вылетали на групповом этапе шесть раз в истории, но в XXI веке в этом отношении действительно творится нечто невообразимое. В 2014 году в плей-офф не смогла выйти команда Испании, крупно уступившая в своём стартовом матче команде Нидерландов (1:5), а затем проигравшая сборной Чили (0:2). На первенстве мира 2010 года действующие чемпионы итальянцы с двумя очками завершили выступление на групповом этапе, заняв четвёртое место в своём квартете. В 2002 году французы, одержавшие четырьмя годами ранее победу на домашнем турнире, также стали последними в группе, набрав всего одно очко и не забив ни одного мяча. Тренд нарушили только бразильцы, дошедшие в 2006 году в ранге действующих чемпионов мира до четвертьфинала. А вчера это сделала Франция – после победы над Данией команда досрочно вышла в плей-офф чемпионата мира в Катаре.

Как бы то ни было, для Германии ранний вылет в России стал, без преувеличения, национальным позором. Немцы впервые в истории не сумели выйти из группы на чемпионате мира. С 1954 года (это был первый турнир с групповой стадией, в котором Германия приняла участие), команда неизменно выходила в плей-офф, четырежды побеждала, четырежды занимала второе место, четырежды доходила до полуфинала и ещё четыре раза – до 1/4 финала.

Скамейка запасных сборной Германии Фото: Alexander Hassenstein/Getty Images

Германию можно смело назвать самой стабильной сборной ЧМ за всю историю. Неспроста ставшая легендарной фраза англичанина Гари Линекера звучит следующим образом: «Футбол — это простая игра. 22 человека гоняются за мячом на протяжении 90 минут, а в конце концов побеждают всегда немцы».

В 2018-м сам автор решил её скорректировать: «Футбол — простая игра. 22 человека гоняются за мячом на протяжении 90 минут, а Германия больше не побеждает». Очень возможно, в 2022-м в Катаре у Линекера не будет причин приводить своё легендарное высказывание в первоначальный вид.