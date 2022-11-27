Все махнули рукой на Месси после часа игры. Но он перевернул матч одним действием

Лео Месси после поражения от Саудовской Аравии (1:2) был настроен решительно. «Нет оправданий. Мы будем более сплочёнными, чем когда-либо. Эта команда сильна, и она это показала. Это ситуация, с которой мы не сталкивались длительное время. Теперь сборная Аргентины должна доказать, что мы – настоящая команда», – заявил лидер «альбиселесте».

Главный тренер аргентинцев Лионель Скалони убрал из основы пять человек – Кристиана Ромеро, Науэля Молину, Николаса Тальяфико, Леандро Паредеса и Алехандро Гомеса. Видимо, эти игроки разочаровали его больше остальных. В стартовый состав среди прочих попал правый защитник Гонсало Монтьель, которого полтора года назад забраковал Леонид Федун.

Пикантности этому противостоянию добавлял тот факт, что Мексику возглавляет аргентинец Херардо Мартино, работавший с Месси в сборной и «Барселоне». Очевидно, что специально под «альбиселесте» тренер поменял тактическую схему на 5-3-2. Мартино перекрывал центр, чтобы оказывать максимальное давление на опорников соперника Родриго де Пауля и Гвидо Родригеса. И, конечно же, для того, чтобы Месси не мог свободно принимать мяч и распоряжаться им в опасных зонах. Мексиканцы выдавливали аргентинцев на фланги.

От игроков сборной Аргентины в этих условиях требовалось быстро разворачивать атаки, загонять центрхавов и много трудившихся без мяча форвардов команды Мартино. Получалось так себе. При 70% владения «альбиселесте» категорически не хватало остроты, так как мексиканцы хорошо перестраивались и перекрывали все возможные пути доставки мяча в штрафную. Месси искал этот мяч, эпизодами смещался на правый фланг. В первом тайме Лео совершил 27 касаний, но ни ударов, ни передач под удар в его статистике не было. Месси не засчитали как удар даже момент со штрафным, когда он скорее закручивал мяч в ворота, нежели подавал.

К перерыву у Аргентины были позорные цифры – лишь один удар, а в створ вообще 0. Мексиканцы пробили трижды и один раз попали в створ, когда голкипер Эмилиано Мартинес в очень красивом прыжке поймал сложнейший мяч после штрафного в исполнении Эрнесто Веги. Главной неприятностью для Мартино стала травма опытнейшего полузащитника Андреса Гуардадо, который совершил четыре отбора (больше всех) за 40 минут на поле.

Эрик Гутьеррес, поменявший Гуардадо, в начале второго тайма пропустил рывок Месси, сфолил и «присел» на карточку. Аргентина заработала штрафной – это был идеальный момент для Лео! Но почему-то не идут стандарты на ЧМ-2022 у звезды команды Скалони, если не считать реализованного в 1-м туре пенальти. Месси пробил заметно выше цели, так что вратарь не успел даже испугаться. Впрочем, голкипер мексиканцев Гильермо Очоа настолько хорош, что может вытащить любой мяч от любого игрока.

Однако удар Месси на 64-й минуте Очоа всё-таки не потащил! Казалось, мексиканцы контролируют всё, ведь скорости, на которых играла «альбиселесте», их полностью устраивали. Аргентине с таким футболом оставалось надеяться только на гений Лео – никаких других инструментов для вскрытия обороны соперника у них не было. Стоило мексиканцам на секунду потерять Месси перед собственной штрафной, как последовало наказание. Форвард «ПСЖ» принял мяч и тут же решил атаковать ворота – заблокировать его удар просто не успели.

После этого уже аргентинцы играли на удержание, а Скалони выпустил дополнительного защитника. Впечатляло, как Месси пахал весь матч на команду, даже без мяча. Очень мощный объём выдал для самого себя. Вероятно, ни один трофей он не хотел выиграть так сильно, как хочет Кубок мира. Завершил матч Лео с 64 касаниями, двумя ударами и одним ключевым пасом. В контратаках, когда мексиканцы раскрылись и оставляли больше свободного пространства, Месси не забил. Зато поучаствовал голевой передачей в красивейшем голе Энцо Фернандеса, который забил в стиле самого Лео: молодой хавбек здорово разобрался с Гутьерресом и пробил без шансов для Очоа.

Мексика слабо показала себя в ситуации, когда требовалось отыгрываться. За весь второй тайм команда Мартино нанесла лишь один удар против четырёх у «альбиселесте» (в створ – 0:2). В 3-м туре Аргентине нужно не проиграть Польше, хотя не исключено, что потребуется победа.