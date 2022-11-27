«Миранчуку и игрокам из России не оставили выбора». Монолог полузащитника Нидерландов

Вы знали, что полузащитник Нидерландов и «Аталанты» Мартен де Рон один из самых самоироничных и добрых людей мирового футбола? Про это постоянно говорят его партнеры по клубу из Бергамо и тренер команды Гасперини. Но мы приведём один пример: Как-то раз в 2021 году де Рон решил устроить акцию для фанатов «Аталанты»: пришёл в клубный магазин и пообещал заплатить за первых трёх покупателей футболки с его фамилией. Де Рон был в магазине несколько часов, даже поспал там, но футболку с его фамилией так никто и не купил. «Месси с таким никогда не столкнётся», — грустно иронизировал нидерландец после этого случая.

Через пару недель де Рон даже записал видео, на котором пытался выяснить, знают ли люди, кто такой на самом деле Мартен де Рон.

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Зато сам де Рон отлично знает Алексея Миранчука, с передач которого он несколько раз забивал за «Аталанту». После игры Нидерландов с Эквадором мы поговорили с Мартеном о нашем полузащитнике. Де Рон, когда услышал, о ком пойдёт речь, широко заулыбался. И выдал чуть ли не признание в любви. Вот проникновенный монолог нидерландца об Алексее.

Мартен де Рон и Алексей Миранчук Фото: Emilio Andreoli/Getty Images

— Миранчук — невероятный человек: очень милый, очень вежливый, один из самых прекрасных людей, которых я встречал в «Аталанте». На поле иногда кажется, что его прекрасная левая нога позволяет ему вообще не тратить сил на игру: как будто Лёша просто ходит по полю, думает по-своему — это очень здорово. У него много классных качеств — просто прекрасный игрок. Сейчас, играя за «Торино», он это показывает.



Алексей ещё может заиграть в «Аталанте». Очень важно, что он постоянно выходит на поле в «Торино». Если продолжит в том же духе – обязательно вернётся в Бергамо. Да, там большая конкуренция: тяжело получать мало времени на поле – от этого теряется уверенность. Для Алексея это было проблемой.

Сейчас мы иногда списываемся – я спрашиваю, как у него дела. А моя жена в отличных отношениях с его девушкой! Так что я знаю всё о его жизни, ха-ха!



Грустно ли мне, что его нет в Катаре со сборной России? Мне грустно и за Миранчука, и за всех игроков из России. Это очень тяжёлый вопрос, ужасная ситуация. Им не оставили выбора.