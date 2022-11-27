Мбаппе получил слишком много славы. Люди не заметили главного героя сборной Франции

Оба мяча французов в матче с датчанами забил Килиан Мбаппе, тем сам в очередной раз заставив говорить о своём высочайшем классе. Но разве поражать чужие ворота не главная обязанность нападающего, пусть и крайнего? Мбаппе просто сделал свою работу. При этом не сказать, что он превозмог себя: оба гола случились из пределов штрафной, а один и вовсе уже в пустые ворота. И ещё один факт: форвард забил всего дважды, хотя голевых моментов по данным статистической компании Instat имел сразу шесть — реализация составила только 33%.

Если смотреть игру краем глаза и только бросать взгляд на табло, автор дубля — главный и даже единственный герой матча, вопросов нет. Но не менее ярко сверкал другой футболист – Антуан Гризманн. Доказательств — масса.

Гризманн стал лучшим по созданным голевым моментам

Только Антуан создал партнёрам четыре голевых шанса — больше всех остальных участников игры. Один из них — та самая результативная передача на Мбаппе, когда форвард внёс мяч в пустые ворота. Не воплотить ювелирную доставку мяча в гол главный талант Франции просто не имел права.

Голевой пас Гризманна на Мбаппе Фото: Кадр из трансляции

Регулярно обостряя игру, Гризманн редко терял мячи — всего лишь шесть раз. На одну потерю больше допустил Усман Дембеле. Что же до Мбаппе, то у него потерь сразу в два раза больше. Обозначенные игроки — главная группа поддержки центрфорварда Жиру, который был сосредоточен исключительно на поиске моментов.

В обороне Гризманн сыграл на уровне защитников и опорников

Антуан космически отрабатывал сзади, что не снилось ни одному его партнёру из передней линии. Самый показательный момент — начало первой результативной атаки Франции: ей предшествовал рывок Гризманна назад, который позволил сорвать атакующий порыв Дании и провести быстрый ответный.

Отбор Гризманна перед первой голевой атакой Франции Фото: Кадр из трансляции

Ещё недостаточно убедительно? В таком случае есть и другие факты про игру Гризманна в обороне. По успешным отборам за матч (4) он в своей команде уступил лишь центральному защитнику Юпамекано (5), при этом впечатлил не только количеством действий, но и качеством (80% эффективных). По перехватам мяча (6) лучше Гризманна были лишь тот же Юпамекано и опорник Рабьо (по 8). Но и это не всё: у Антуана 80% эффективных единоборств в обороне — четыре из пяти. Из футболистов Франции, которые вступали в оборонительные единоборства чаще трёх раз, лучше были только уже упомянутый Рабьо (100%, 7 из 7) и защитник Кунде (100%, 5 из 5).

Если при владении мячом Гризманн создавал шансы Мбаппе, то без мяча развязывал ему руки и давал время на передышку, проводя лошадиную работу сзади за себя и за него. Интересно, что у Мбаппе нет ни успешных отборов, ни удачных единоборств в обороне, ни перехватов. Пока Мбаппе «отдыхал» без мяча, Гризманн много работал. Да при таком раскладе 23-летний юнец должен был отблагодарить товарища покером, а не дублем!



На ЧМ-2022 Дидье Дешам использует схему с четвёркой защитников, двумя опорниками и четырьмя атакующими игроками. Чтобы при таком количестве творцов добиваться результата, один из созидателей обязательно должен уметь защищаться. Тренеру повезло: в лице Гризманна такой исполнитель у него есть. Так что прямо сейчас Антуан — системообразующий футболист Франции.

Схема сборной Франции

Такая игра Гризманна не новость. На ЧМ-2018 он тоже впечатлял объёмом и качеством работы

Системообразующим игроком Франции Гризманн был ещё на прошлом чемпионате мира, чем помог своей сборной взять трофей. Тогда он стал лучшим на турнире наравне с Кейном по системе «гол+пас» (4+2), а еще вошёл в топ-4 в своей команде по количеству успешных отборов (14). Особенно удался ему четвертьфинал с Уругваем: гол, голевая передача и сразу шесть успешных отборов.

Нынче столь же продуктивное выступление Гризманна важно вдвойне, ведь из-за травмы на турнир не поехали Поль Погба и Н’Голо Канте — два ключевых полузащитника той чемпионской команды. Когда у сборной такие потери, лидеры не имеют права проседать. Своим выступлением Антуан доказывает ключевую роль, полностью оправдывая многолетнее доверие Дешама. И абсолютно второстепенно, что Мбаппе на табло появляется чаще.