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Чемпионат мира по футболу — 2022: матчи и итоги дня, главное, что произошло, результаты, таблица, календарь, 26 ноября

Что творится на ЧМ-2022. Мбаппе и Месси засверкали после часа беспомощности
Михаил Рождественский
Чемпионат мира по футболу — 2022: матчи и итоги
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Краткое содержание восьмого игрового дня в Катаре.

Позади очередная порция матчей чемпионата мира. О главных событиях предыдущих дней вы можете прочитать по ссылкам ниже.

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А 26 ноября состоялись ещё четыре встречи. Сейчас расскажем, что интересного случилось в Катаре в этот день.

Победа команды, о которой все забыли

Давайте честно: вряд ли вы уделяли много внимания сборной Австралии. В 1-м туре команда без шансов проиграла Франции, от которой ждали провала из-за травм. А вот во втором матче австралийцы вышли против Туниса, забили на 23-й минуте и выстояли до финального свистка (1:0).

В итоге в группе D удивительная ситуация. Перед последним туром второе место занимает сборная с внезапной победой и нулевыми ожиданиями. Осталось удержать Данию — и привет, плей-офф!

Левандовски прервал неприятную серию и наказал покорителей Аргентины

Польша и, в частности, её лидер Роберт Левандовски не впечатлили в 1-м туре: унылую ничью с Мексикой усугубил провал звёздного нападающего, который не реализовал пенальти. А вот соперник у поляков был интересный — на днях Саудовская Аравия одолела Аргентину.

В этом матче саудовцы тоже играли интересно, но активно транжирили моменты. А вот Левандовского наконец прорвало. Он отдал ассист, забил сам и принёс Польше важнейшие три очка (2:0). А заодно прервал неприятную серию — у Роберта до этого матча не было голов на чемпионатах мира. В итоге поляки взлетели на первое место в группе!

Роберт Левандовски

Роберт Левандовски

Фото: Lars Baron/Getty Images

Франция поставила критиков на место. И это в матче с топ-соперником!

Французы перед стартом турнира потеряли из-за травм половину основного состава, так что неудивительно, что многие эксперты и болельщики в них не верили. Однако сначала команда Дидье Дешама вынесла Австралию, а затем победила Данию! Причём Килиан Мбаппе, который смотрелся откровенно плохо почти час, в какой-то момент начал разрывать и оформил дубль (2:1).

Итог: первое место и досрочный выход в плей-офф чемпионата мира. Франция сделала это первой на этом турнире. Успех!

Месси повторил трюк Мбаппе. И спас Аргентину

Главной жары ждали от матча Аргентины и Мексики. И ожидания оправдались ещё перед стартовым свистком, когда болельщики устроили драку прямо на трибуне. Сама игра поначалу разочаровывала: из-за плотной обороны соперника Лео Месси, как и Мбаппе, выглядел беспомощно. А затем умудрился создать гол из ничего. После этого оборона мексиканцев посыпалась и пропустила второй мяч (0:2).

Аргентина в случае поражения рисковала досрочно лишиться шансов на плей-офф, так что Месси действительно спас команду. Но лишь на время — в 3-м туре аргентинцам тоже нужно набирать очки.

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Что смотреть сегодня? Расписание матчей

Снова четыре встречи. Что будете смотреть?

  • Япония — Коста-Рика, 13:00 мск
  • Бельгия — Марокко, 16:00 мск
  • Хорватия — Канада, 19:00 мск
  • Испания — Германия, 22:00 мск

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